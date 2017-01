Update: De 10 beste games voor de Xbox One

De Xbox One is, samen met de PlayStation 4, een console waarvoor grote titels door het jaar heen zijn verschenen. Ook volgend jaar is de lijst van games die voor de One verschijnen een interessante. Met zoveel toffe titels is het wellicht lastig om een overzicht te houden van welke games je nu wel of niet moet aanschaffen, of welke games je nu wel of niet liggen.

Wij zijn daarom zo vriendelijk geweest om een lijst van tien games samen te stellen die je met gerust hart kunt aanschaffen. De games staan in willekeurige volgorde en de lijst is bovendien altijd aan verandering onderhevig. Verschijnen er nieuwe games die het spelen waard zijn dan worden ze in deze lijst gezet en verdwijnt een game, die er nu in staat, uit de top 10.

Halo 5: Guardians

In het nieuwste deel van de Halo-serie volgen we het verhaal van twee teams van supersoldaten: Blue Team – onder leiding van de bekende Master Chief – en Fireteam Osiris, onder leiding van Jameson Locke. In de singleplayermodus word je ondersteunt door vier andere teamgenoten die door de computer worden bestuurd. Speel je in de coöpmodus, dan kruipen je vrienden in de huid van deze personages.



De Xbox One-exclusive draait op een resolutie van 1080p met 60 frames per seconde, wat ervoor zorgt dat de game er in alle verschillende omgevingen fantastisch uit ziet. De multiplayermodi is verdeeld in twee hoofdmodi, namelijk Warzone en Arena. In de eerstgenoemde spelen maximaal 24 spelers tegen elkaar waarbij meerdere controlepunten moeten worden veroverd. Arena is een compactere modus voor maximaal acht spelers, waarbij teams van vier tegen vier tegen elkaar strijden en waarbij de vaardigheden van de speler worden getest. In de recensie van Halo 5: Guardians schreef Lars Cornelis het volgende: “343 Industries toont met Halo 5 aan dat het durft te vernieuwen. Vooral in Arena is goed zichtbaar hoeveel sneller en preciezer Halo 5 speelt, terwijl de campaign en Warzone de grootschaligheid van de serie tentoonstellen.” Hij beoordeelde de game met een 8,5.

Ori and the Blind Forest

Ori and the Blind Forest is een tweedimensionale platformer in de stijl van Metroidvania. Als speler bestuur je de kleine Naru, een lichtgevend bolletje die een eeuwenoud vervallen bos wilt herstellen. Door het platformen speel je nieuwe vaardigheiden vrij, waardoor weer nieuwe paden ontgrendeld kunnen worden.

De magie van Ori and the Blind Forest zit hem vooral in de manier waarop presentatie en gameplay samenkomen. De game vertelt een onroerend verhaal middels prachtige plaatjes en vormgevingen, maar weet op het gebied van platformen ook geen steken te laten vallen. Als speler kun je maar beperkt gebruik maken van savepoints, wat de game een extra vleugje spanning meegeeft. Wie op zoek is naar een mooie, uitdagende platformgame voor een klein prijsje, doet met Ori and the Blind Forest zeker geen miskoop.

Quantum Break

De nieuwe game van Remedy, de makers van Alan Wake en Max Payne, is de actiegame Quantum Break. De game is opgedeeld in een meerdere afleveringen, waarbij speelsessies worden afgewisseld met afleveringen met echt acterende mensen. Tijdens het spelen moet je speciale tijd manipulerende krachten gebruiken en verschillende keuzes maken, die uiteindelijk ook invloed hebben op de televisieserie die aan de game gekoppeld zit.

In Quantum Break maken spelers kennis met Jack Joyce. Hij en zijn team hebben de mogelijkheid om de tijd in de wereld tijdelijk stil te zetten en zodoende hun invloed over de wereld uit te oefenen. In de recensie schreef Jules Schlicher: “Quantum Break is een unieke game die op een vernuftige wijze een spannend verhaal vertelt. De game speelt dynamisch en rap, en ziet er ontzettend mooi uit.” Hij gaf de game een 9+.

Destiny

De nieuwe shooter van Bungie is een even ambitieuze als herkenbare game geworden. De makers van Halo weten als geen ander hoe ze een degelijk spelende game in elkaar moeten steken, maar Destiny is meer dan alleen maar schieten. Het is een MMO-achtige shooter waarin het draait om het verzamelen van steeds betere uitrustingen en het is een game die je makkelijk honderden uren kunt spelen.



Naast de competitieve multiplayer, waarin spelers van drie verschillende soorten klassen het tegen elkaar opnemen, is er samen nog veel meer te beleven. Tijdens Raids is samenwerking cruciaal en moeten spelers vertrouwen op elkaars vaardigheden om een reeks van uitdagingen te overleven. Destiny’s opzet is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar word je eenmaal gegrepen door deze game dan is er geen weg meer terug. Wij gaven in onze review Destiny een 8-.

Grand Theft Auto 5

Grand Theft Auto V was op de Xbox 360 en PlayStation 3 al een spectaculair goede game, maar op de nieuwe generatie consoles komt ie nog vele malen beter tot zijn recht. Het op Los Angeles gebaseerde Los Santos barst van de details die zo uit het echte Californië gegrepen lijken te zijn. Helemaal wanneer je in de geheel nieuwe first-person modus speelt valt de levensechtheid van de wereld des te meer op. Door je als de drie verschillende speelbare hoofdpersonages te laten spelen krijg je bovendien steeds een andere kant te zien van het criminele circuit in Los Santos.



Van de boeven en oplichters stikt het namelijk in de wereld van GTA. Die wereld wordt nog een stukje crimineler in GTA Online. Het multiplayer gedeelte van GTA V laat spelers samen of tegen elkaar deathmatches uitvechten, racen of gewoon chillen in hun huis. Met tal van verschillende opties en mogelijkheden brengt het inmiddels prima werkende online gedeelte nog meer typisch GTA vermaak met zich mee. Niets voor niets gaven we de heruitgave van GTA V een 9+ in onze review .

Gears of War 4

Het nieuwste deel in de Gears of War-franchise speelt nog net zo lekker weg als de delen daarvoor. De campaign bevat extra veel explosies, testosteron en een nieuwe vijand in de vorm van de Swarm. De echte vernieuwing is echter te vinden in de aangepaste Horde-modus, die nu bijna rpg-achtig aanvoelt door alle aanpassingskeuzes die je hebt voor je te verdedigen basis. Niet zo vreemd ook dat Sam Beesems de game in zijn review beloonde met een 8:



"Gears of War 4 pakt het beste uit alle voorgaande delen en smeedt dit tot een vermakelijk geheel. De balans tussen pure, allesomvattende gevechtschaos en de strakke besturing staat nog altijd garant voor uren knalplezier. Dat het achterliggende verhaal soms wat plat aan voelt is jammer, maar de game zit zo boordevol actie dat er soms maar weinig tijd is om over het verhaal na te denken. De kleine vernieuwingen op gameplaygebied maken van dit deel geen revolutionaire opvolger, maar houden het geheel fris genoeg om de singleplayer met een glimlach en een kettingzaag-geweer te lijf te gaan."

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Het nieuwste deel in de Metal Gear-reeks was een van de meest geanticipeerde titels van het najaar en neemt spelers mee naar Afghanistan voor een intens nieuw avontuur. “Venom” Snake is gezind op wraak en gaat achter de mensen aan die hem aan het eind van Ground Zeroes om wilde leggen. Spelers komen terecht in een compleet nieuwe verhaallijn waarbij er geslopen en gemoord moet worden en waarin zij eigen keuzes mogen maken om het spel op verschillende manieren te voltooien. Onderweg worden zij geconfronteerd met intrigerende complottheorieën, realistische controversiële thema’s en typische elementen waarmee maker Hideo Kojima zijn stempel op zijn laatste Metal Gear Solid-titel drukt.



Het ontmoeten van de verschillende interessante personages, de vrijheid in speelstijl, vloeiende besturing en de grote hoeveelheid te ontdekken locaties zorgen voor een spelbeleving waar menig gamer onder de indruk van kan zijn. Het spel werd beloond met een gemiddelde score van 93 op Metacritic en ook wij waren onder de indruk. Recensent Sander van Dalsum was zo gecharmeerd van Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, dat hij het spel met een 9,5 waardeerde . “De mogelijkheden zijn oneindig en er is geen betere manier om een saga af te sluiten. Het is een monument binnen de serie, maar ook voor het genre in het algemeen.”

Rise of the Tomb Raider

Lara Croft is terug in een nieuw avontuur in de Tomb Raider-serie. In Rise of the Tomb Raider maken spelers kennis met een volledige nieuwe en gedetailleerde omgeving, waarbij bekende Tomb Raider-elementen hun terugkeer maken. In het ijskoude Siberië trekt Lara erop uit om de verloren stad Kitezh te vinden. Spring en haak je een weg langs ijzige bergwanden en verken alle locaties die de game je voorschotelt.



Het verkennen van de tombes die centraal staan in de game zijn zeker de moeite waard. Er wordt hierbij een beroep gedaan op zowel de platformskills als het denkwerk van de speler en zorgt ervoor dat je met een gevoel van voldoening achterblijft wanneer je deze voltooit. Hoewel de game geen multiplayermodus heeft, zorgt de uitgebreide singleplayermodus ervoor dat je deze absoluut niet mist. Lars Cornelis beoordeelde de game met een 8,5 en schreef: “Rise of the Tomb Raider is op zijn sterkst tijdens de actievolle scènes waarin alles om Lara heen in elkaar zakt, versplintert of explodeert, maar ook het puzzelen in de vele tombes is de moeite waard. Dat zijn ook de momenten waarop goed te zien is hoe mooi en gedetailleerd Rise of the Tomb Raider eigenlijk is.”

Sunset Overdrive

Ontwikkelaar Insomniac Games, bekend van de Ratchet and Clank-serie voor PlayStation-systemen, haalt alles uit de kast om Sunset Overdrive een van de bizarste third person shooters ooit te maken. Met een (on)gezonde dosis chaos, humor en vloeiende gameplay is deze game perfect voor de gamer die op de bank wil ploffen en met verstand op nul lekker een spelletje wilt spelen.

Met een paarse boa om de nek en visgratenpanty (of een ander kostuum naar wens) grind je over elektriciteitskabels en schiet je door energiedrank gemuteerde monsters aan gort met de meest uiteenlopende wapens. De open wereld kan uren boeien met verschillende missies en uitdagingen en de game ziet er bovendien prachtig uit. Recensent Simon Zijlemans beoordeelde de game met een 8+ en schreef: "Door een stad heen rammen was zo leuk niet meer sinds de eerste Crackdown, met gekke wapens schieten was zo’n feest niet meer sinds Ratchet and Clank en voor breed grijnzend genieten op de Xbox One legt Sunset Overdrive hier heel netjes zelf de lat."

Forza Horizon 3

Op deze plek stond voorheen Forza Motorsport 6, maar deel drie uit de 'spinoff-reeks' racet daar vrolijk overheen. Nog nooit zag een racegame er zo adembenemend mooi en uitnodigend uit als in Forza Horizon 3. We mogen deze keer losgaan in Australië, waar we de stranden, steden, woestijnen en bergen onveilig mogen maken. Van Lars Cornelis kreeg de game een 9 in zijn review, waarin hij schreef:

"De omgeving is veel gevarieerder en je hoeft niet meer iedere keer door te rijden naar de volgende stad om nieuwe races voorgeschoteld te krijgen. Elke locatie voelt daarom bijna aan als een game op zichzelf en dat maakt racen leuker, sensationeler en vlotter. Wie revolutionaire vernieuwingen verwacht heeft pech, maar gezien de uitmuntende kwaliteit van zijn voorganger is het helemaal geen schande dat Forza Horizon 3 zo lijkt op het tweede deel. Wederom dus een topper."