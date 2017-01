Update: De 10 beste games voor de PlayStation 4

De PlayStation 4 is alweer enkele jaren verkrijgbaar in Nederland en heeft in die tijd een grote en diverse catalogus aan games opgebouwd, waardoor de console zeer aantrekkelijk is geworden voor gamers. Met zoveel titels is het misschien zelfs moeilijk om het overzicht te houden over welke games nou echt een aanschaf waard zijn en welke niet.

Om je een beetje uit de brand te helpen hebben wij de volgens ons tien beste games die momenteel verkrijgbaar zijn voor PlayStation 4 op een willekeurig rijtje gezet. De lijst is uiteraard verre van definitief: er komen steeds nieuwe titels uit voor het systeem, en daarom zullen we zo nodig de lijst ook weer bijschaven om de nieuwste games erin mee te nemen.

Enkele titels die de lijst net niet haalden, maar toch het vermelden waard zijn, zijn: The Witness, The Division, Destiny, Dark Souls III, DOOM en The Last Guardian.



The Last of Us: Remastered

The Last of Us was op de PlayStation 3 misschien wel de beste game van de generatie en het is goed mogelijk dat de Remastered editie over een paar jaar diezelfde lof krijgt. Op de PlayStation 4 is deze game namelijk zo mogelijk nog beter. Het verhaal van Joel en Ellie, die zich door een verwoest en verscheurd Amerika wagen is in een betere definitie met zestig frames per seconde een nog beter spelend en hartverscheurender verhaal.



Op de technische prestaties na is de game verder vooral hetzelfde gelaten. The Last of Us: Remastered bevat ook de dlc-uitbreiding Left Behind, waarin je als Ellie speelt tijdens twee cruciale momenten uit haar leven. Het maakt dit de ultieme versie van een game die eigenlijk iedereen gespeeld zou moet hebben. Niets voor niets kreeg The Last of Us: Remastered in onze review een 9,5.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Het nieuwste deel in de Metal Gear-reeks was een van de meest geanticipeerde titels van het najaar en neemt spelers mee naar Afghanistan voor een intens nieuw avontuur. “Venom” Snake is gezind op wraak en gaat achter de mensen aan die hem aan het eind van Ground Zeroes om wilde leggen. Spelers komen terecht in een compleet nieuwe verhaallijn waarbij er geslopen en gemoord moet worden en waarin zij eigen keuzes mogen maken om het spel op verschillende manieren te voltooien. Onderweg worden zij geconfronteerd met intrigerende complottheorieën, realistische controversiële thema’s en typische elementen waarmee maker Hideo Kojima zijn stempel op zijn laatste Metal Gear Solid-titel drukt.



Het ontmoeten van de verschillende interessante personages, de vrijheid in speelstijl, vloeiende besturing en de grote hoeveelheid te ontdekken locaties zorgen voor een spelbeleving waar menig gamer onder de indruk van kan zijn. Het spel werd beloond met een gemiddelde score van 93 op Metacritic en ook wij waren onder de indruk. Recensent Sander van Dalsum was zo gecharmeerd van Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, dat hij het spel met een 9,5 waardeerde. “De mogelijkheden zijn oneindig en er is geen betere manier om een saga af te sluiten. Het is een monument binnen de serie, maar ook voor het genre in het algemeen.”

The Witcher 3: Wild Hunt

In dit derde deel van de succesvolle gameserie van CD Projekt Red kruip je nogmaals in de huid van Geralt of Rivia. In The Witcher 3 ontdek je een enorme open wereld die ongeveer dertig keer groter is dan bij de vorige Witcher-games. Alles wat je in deze game doet, heeft effect op de wereld. Alle queesten hebben verschillende mogelijkheden waardoor elk eindresultaat weer anders is. Volgens de ontwikkelaar duurt het ongeveer honderd uur om The Witcher 3 uit te spelen, waarvan de helft ongeveer wordt besteed aan sidequests.



Wanneer je begint aan The Witcher 3 wordt je meteen gegrepen, als een goede roman die je na de eerste bladzijde niet weg kan leggen. Het ontdekken van de prachtige wereld is voor velen al genoeg reden om je te laten onderdompelen in het nieuwste avontuur van Geralt. Tel hier nog de intrigerende dialogen, vette gevechten, briljante verhaalvertelling en een heerlijke sfeer bij op en je hebt één van de beste games van het jaar te pakken. Sam Beesems waardeerde The Witcher 3 met een 8,5 en schreef: “Zelden zagen we een fantasiewereld zo tot leven komen met genoeg details en liefde om zijn spelers volledig op te slokken. Dit is een game die je, ondanks zijn slordigheden, steeds maar weer terugroept.”

Until Dawn

Een groep tieners komt op de sterfdag van twee van hun vrienden terug naar de afgelegen locatie in de bergen waar het tragedie een jaar geleden allemaal plaatsvond. Al snel komen zij erachter dat er een moordenaar in de koude bossen van Mount Washington loert en is geen van hen meer veilig. Sony presenteert in Until Dawn de typische slasherfilm-setting, waarbij alle personages het loodje kunnen leggen. Door de bewegingen die opgepikt worden door de DualShock-controller, ben jij als speler eigenhandig verantwoordelijk voor de overlevingskans van de personages.



Gaandeweg ontdek je meer over de legendes van Mount Washington, maar ook over de personages zelf en zorgen de verschillende keuzes die spelers kunnen maken voor interessante wendingen. Het zogeheten Butterfly Effect – waarbij een keuze daadwerkelijk gevolgen heeft voor de rest van het verhaal – heeft de absolute overhand in Until Dawn en zorgt voor een spel waarbij de replaywaarde ontzettend hoog ligt. De Hollywood-cast die in het spel te zien is, de sterke graphics en de sfeer dragen bij aan een spannend verhaal waarbij jij de regisseur bent. Het spel werd dan ook beoordeeld met een 8,5.

Overwatch

Blizzard maakt geen slechte games. De games kunnen niet jouw smaak zijn, maar bijna alles dat de ontwikkelaar maakt wordt met luid gejuich ontvangen. Zo ook Overwatch, de eerste shooter van een bedrijf dat nog nooit een shooter had gemaakt. Overwatch speelt echter zo vloeiend, gebalanceerd en simpelweg fantastisch dat het lijkt alsof de heren en dames van Blizzard al jaren ervaring met het genre hebben. De game kreeg dan ook een flinke 9,5. van Ron Vostermans, hij schreef:

" Blizzards eerste shooter is een schot in de roos door zowel heel toegankelijk als competitief te zijn. Of je nou de hele dag door shooters speelt of ze nog nooit hebt aangeraakt: Overwatch stelt geen enkel type speler teleur. De enorm toffe Heroes, hun uiteenlopende mogelijkheden en het geweldige spel in teamverband maakt Overwatch de online shooter van dit moment. Op ieder platform een absolute must-have.

Ratchet & Clank

Na talloze spin-offs en vervolgen is het een tijdje rustig geweest voor het bekende gameduo. In de tussentijd heeft ontwikkelaar Insomniac niet stil gezeten. Tegelijkertijd met een nieuwe game werd een volwaardige animatiefilm uitgebracht met de Lombax en zijn robotvriend in de hoofdrol. Over de film zijn de meningen verdeeld, maar het nieuwste speelbare avontuur van Ratchet & Clank is volgens velen de perfecte terugkeer voor de gamehelden.



Deze nieuwe game heet simpelweg Ratchet & Clank en is een compleet geüpdatete versie van het origineel uit 2002. De makers hebben de beste elementen uit de PlayStation 2-klassieker uitgekozen en deze in een nieuw jasje gestoken met sterk verbeterde graphics en gameplay. Hiernaast zijn nieuwe wapens toegevoegd zoals een Pixelizer, waarmee vijanden een 8-bit uitstraling krijgen. Thijs Barnard gaf de game een 8+ in zijn recensie en schreef: “Met Ratchet & Clank wordt het duo van ruimtehelden op een succesvolle manier opnieuw geïntroduceerd. Het spel ziet er werkelijk fantastisch uit en speelt bovendien lekker weg, want de combinatie van chaotische schietactie met verschillende wapens en platformen is nog steeds goud waard.”

Grand Theft Auto 5

Grand Theft Auto V was op de Xbox 360 en PlayStation 3 al een spectaculair goede game, maar op de nieuwe generatie consoles komt ie nog vele malen beter tot zijn recht. Het op Los Angeles gebaseerde Los Santos barst van de details die zo uit het echte Californië gegrepen lijken te zijn. Helemaal wanneer je in de geheel nieuwe first-person modus speelt valt de levensechtheid van de wereld des te meer op. Door je als de drie verschillende speelbare hoofdpersonages te laten spelen krijg je bovendien steeds een andere kant te zien van het criminele circuit in Los Santos.



Van de boeven en oplichters stikt het namelijk in de wereld van GTA. Die wereld wordt nog een stukje crimineler in GTA Online. Het multiplayer gedeelte van GTA V laat spelers samen of tegen elkaar deathmatches uitvechten, racen of gewoon chillen in hun huis. Met tal van verschillende opties en mogelijkheden brengt het inmiddels prima werkende online gedeelte nog meer typisch GTA vermaak met zich mee. Niets voor niets gaven we de heruitgave van GTA V een 9+ in onze review.

Bloodborne

In Bloodborne moet de speler overleven in de stad Yharnam en gebruikmaken van nieuwe, sterke wapens. Hoewel het spel in eerste opzichten wellicht doet denken aan Dark Souls, staat Bloodborne zijn mannetje en is de nieuwste creatie van bedenker Hidetaka Miyazaki een bloederige nieuwe wereld waar je je vingers bij af wil likken. De mensen in Yharnam worden door een mysterieuze bloedplaag veranderd in bloeddorstige wezens waar jij als echte Hunter tegenop moet boksen. De verschillende wapens waar je in het spel uit kunt kiezen, kunnen met een druk op de knop omgetoverd worden tot een ander wapen.



Bloodborne is een grafisch sterke game en bevat een interessant verhaal waarin de informatie omtrent de gebeurtenissen in het spel tof zijn om te ontdekken. Het spel heeft zowel een hoog speeltempo als diepgang en een sterk verhaal om het af te maken. Wij gaven de game een 9+ : “Bloodborne biedt al het sterke uit Dark Souls, maar geeft er zijn eigen draai aan, en dat pakt enorm goed uit.”

Rocket League

In de nieuwe voetbalgame Rocket League is zwaartekracht jouw grootste vriend, want spelers besturen een supersnelle wagen die een reusachtige bal het doel in moet rammen. Het typische en bekende potje voetbal gaat op de schop in deze game en maakt plaats voor een spel waarin het maken van tricks en flips bijdraagt aan het maken van goals. Het doel is om zoveel mogelijk goals te scoren en om dit te kunnen doen, moet je veelal samenwerken met je collega-raketauto’s.



Door gebruik te maken van bijvoorbeeld nitroboosts kun je jouw wagen een spurt vooruit geven en ervoor zorgen dat je de bal de juiste richting opstuurt. Met verschillende uitbreidingen en updates worden nieuwe auto’s en opties toegevoegd om het spelen van Rocket League nog leuker te maken. De game bevat zowel een singleplayer als multiplayermodus en is cross-platform speelbaar, waardoor spelers op verschillende platformen tegen elkaar kunnen spelen.

Uncharted 4: A Thief's End

In het vierde en laatste deel van Uncharted jaagt Nathan Drake op de legendarische piratenschat van Henry Avery en moet hij tijdens zijn zoektocht weer meerdere puzzels en mysteries oplossen. Net als in zijn vorige avonturen verkent Drake uiteenlopende locaties, maar dit keer wordt hij ook vergezeld door zijn broer Sam, die uit de dood lijkt te zijn herrezen en Drake weer op het pad van avontuur zet.

Ontwikkelaar Naughty Dog staat bekend om hun prachtige, meeslepende games en dit keer lijkt de studio wederom het onderste uit de PlayStation 4 gehaald te hebben: Uncharted 4 is gemakkelijk de mooiste game die momenteel voor de console te verkrijgen is. Lars Cornelis beoordeelde Uncharted 4 met een 9+ en schreef: “Een beter afscheid van de serie dan dit hadden we ons niet kunnen wensen. Voor Uncharted 4: A Thief’s End trekt Naughty Dog nog één keer de registers open met keiharde actie, scherpe humor en beeldschone graphics, en en passant worden ook nog eens nieuwe gameplay-elementen geïntroduceerd die zo natuurlijk aanvoelen, dat het lijkt alsof ze altijd al in Uncharted hebben gezeten”. Mocht je de vorige avonturen van Drake gemist hebben, is de Nathan Drake Collection, die de vorige drie delen bundelt voor PlayStation 4, ook zeker een aanrader.