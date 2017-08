Kom stage lopen bij InsideGamer

InsideGamer is op zoek naar redactionele stagiairs. Ben jij de ultieme (game)stagiair(e)?



We zijn op zoek naar tekststagiairs die vanaf september 2017 kunnen beginnen.

De precieze werkzaamheden zijn als volgt:

- Dagelijks op zoek gaan naar interessant nieuws en dit uitwerken tot eigen berichten

- Helpen met het bijhouden van de database

- Meedenken met het ontwikkeling van diverse concepten en onderzoeken

- Zelf artikelen bedenken en schrijven

De stage is voor 40 uur per week op ons kantoor te Haarlem. Er is uiteraard ook de mogelijkheid om naast de dagelijkse werkzaamheden tijd te besteden aan een stageverslag dan wel afstudeeropdracht. Ook kunnen we kortere opdrachten aanbieden om uit te werken. Bij de stage hoort een gepaste stagevergoeding.



Functie-eisen:

- Op moment van stage bezig aan een opleiding (minimaal HBO)

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

- Ervaring met het schrijven van content

- Sterke affiniteit met gaming

- Kritisch na kunnen denken bij het beraadslagen van bronnen

Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met je CV, motivatie en (indien mogelijk) portfolio naar redactie@insidegamer.nl onder vermelding van ‘Stage InsideGamer’. Je ontvangt daarna zo spoedig mogelijk een reactie.