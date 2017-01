Pokémon Sun en Moon – De saaiste nieuwe Pokémon uit Alola

Pokémon Sun en Moon zijn een gigantische hit. Vrijwel iedereen op de redactie speelt het nieuwe avontuur in Alola en ook jullie zijn massaal pokémon aan het trainen en vangen. Een van de leukste onderdelen van elke nieuwe Pokémon-game is het ontdekken van nieuwe monsters. Het is dan ook jammer als je een nieuwe pokémon tegenkomt waarbij het design niet heel tof oogt, of je net een gave pokémon hebt gevangen waar geen evolutie van is. Voor dat soort pokémon willen we jullie waarschuwen. Pas op met de volgende monstertjes:

Alolan Dugtrio

Het concept van Alolan-pokémon is iets dat we maar al te graag omarmen: oude pokémon in een nieuw jasje. Als dat jasje echter uit een kringloopwinkel komt krijg je Alolan Dugtrio. Het enige fysieke verschil met een reguliere Dugtrio is de toevoeging van blond haar. Toegegeven, het haar mag dan gebaseerd zijn op peleharen (glasdraden ontstaan tijdens een vulkaanuitbarsting), waardoor logica het design van Alolan Dugtrio enigszins redt. Desalniettemin is Alolan Dugtrio een van de lelijkste pokémon in Sun en Moon. Ach, we kunnen er in ieder geval om lachen.

Morelull

De naam laten we in dit geval om – overduidelijke reden – buiten beschouwing. Morelull maakt gewoon geen indruk door het saaie en eenvoudige design. Om het duffe karakter van Morelull nog meer te benadrukken beweegt de pokémon alleen tijdens de nacht en staat het overdag stokstijf. Morelull blijft namelijk niet op één locatie staan omdat het anders bang is te veel voedingsstoffen uit de grond te halen voor andere flora en fauna. Mocht Morelull in gevaar komen dan spuit het aan de bovenkant diverse sporen uit. Wij verzinnen het ook niet …

Bruxish

We vragen ons ernstig af wie deze pokémon heeft bedacht. Bruxish mag dan afgeleid zijn van de bekende Hawaiiaanse vis humuhumunukunukuāpuaʻa – zeg dat maar eens drie keer achter elkaar –, het laat punten liggen in de uitvoering. Deze felgekleurde vis heeft uitpuilende wimpers, een rare stomp op het hoofd, mega duckface en een gebit om bang van te worden. Zodra een Bruxish zijn tanden knarst verdwijnen alle wilde pokémon uit de buurt, en wij vluchten dan net zo hard mee.

Alolan Persian

Waar Alolan Meowth juist enorm tof overkomt zien we met Alolan Persian iets totaal anders. De pracht en praal waar de reguliere Persian om bekend staat is verdwenen en vervangen door een raar idee van schoonheid: een ronde kop. Alolan Meowth gebruikt dan ook al zijn energie tijdens het evolueren om deze ronde vorm in het gezicht te krijgen, waardoor het als ‘mooi’ bestempeld kan worden. Raar gebied dat Alola!

Crabominable

Waar we Crabrawler juist een van de tofste nieuwe pokémon vinden is diens evolutie een gemiste kans. Dankzij het koude gebergte van Mount Lanakila groeit deze pokémon een vacht waarmee de stoere bokshandschoenen ingepakt worden en bestaat het design met name uit een grote winterjas en een “elegant” kapsel. Zelfs een deel van de naam (abominable) verklapt hoe de makers intern over deze pokémon denkt. Geef ons Crabrawler terug!

Bewear

Een pokémon die zoveel om zijn trainer geeft dat het van liefde zijn rug kan breken klinkt te stoer voor woorden. Het is dan ook de uitwerking van het ontwerp dat zorgt voor de grootste teleurstelling: een gigantische teddybeer met grote vlakken effen kleur. Er zit helaas niets meer achter deze meer dan twee meter hoge beer. Bewear is dan ook vooral een saai uitgewerkte pokémon. O, waren we bijna de rare haarband vergeten! Yikes.

Komala

Het heeft even geduurd, maar we hebben dan eindelijk onze koala-pokémon. Komala heeft een tof design en bezit een interessante vaardigheid: comatose. Hierdoor slaapt Komala, maar heeft het de status ‘sleep’ niet en kan het gewoon aanvallen. Is er dan iets mis met Komala? Niet per se. Ontwikkelaar Game Freak is daarentegen één ding vergeten en dat is Komala voorzien van een evolutie – iets tofs waardoor het stuk hout bijvoorbeeld als pantser dient. Komala is dan ook het schoolvoorbeeld van een gemiste kans.

En, ben jij het eens met onze lijst? Wat vind jij de saaiste/meest inspiratieloze pokémon? Vermeld het in de reacties! Benieuwd naar de tofste/beste nieuwe pokémon? Lees hier dan ons artikel waarin we de tofste nieuwe pokémon bespreken. Aloha!