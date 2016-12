Aan het einde van het jaar blikken we terug op 2016 en wat dan de beste games waren die we hebben gespeeld. Jij hebt kunnen stemmen op de Community Top 50, Simon maakt zijn vlogs en de rest van de redactie van InsideGamer komt aan het woord in deze persoonlijke Top 3's. In dit geval een Top 5 in videovorm van onze Kevin.