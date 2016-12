Wat spelen we dit weekend? Oud & Nieuw

Het laatste en meteen ook eerste weekend van het jaar staat voor de deur. Velen onder ons zullen oudejaarsavond doorbrengen met vrienden, familie, vuurwerk, oliebollen en champagne, en op 1 januari ergens 's middags wakker worden. Als de kater niet te erg is, wat spelen we dan dit weekend?

Laura Kempenaar

Dit weekend wil ik ondanks dat ik het een teleurstelling vind, door met Paper Mario: Color Splash. Ik heb wat tijd thuis dit weekend, dus ik kan mooi met mijn brakke oudejaarsavondhoofd met Mario op avontuur. Ik hoop dat ik de gevechten goed kan ontwijken, want ik ben daar al nooit een groot fan van geweest in deze reeks, laat staan met de champagne nog nabubbelend in de buik. Stiekem hoop ik natuurlijk dat Super Mario Run op Android verschijnt dit weekend, nadat eerder deze week bekend werd dat je je nu kunt inschrijven op Google Play, maar dat is waarschijnlijk te snel. Ik wens iedereen een hele goede jaarwisseling vol gezelligheid en vrolijkheid!

Peter Paardekooper

Zoals ik vorige week zei heb ik me toch laten verleiden door de Xbox Live-sales. Ondanks dat ik nog Final Fantasy 15, Skyrim Special Edition, 2 geremasterde Bioshock-games en Forza Horizon 3 heb liggen heb ik toch de digitale versies van Resident Evil 4, Firewatch en de Kings Quest Collection in huis gehaald. Firewatch is tussen de festiviteiten door al uitgespeeld (wat een game!), en hopelijk staat mijn kater op 1 januari het toe om een of twee chapters Kings Quest erdoorheen te jassen. Fijne jaarwisseling!

Thijs Barnhard

De jaarwisseling is het ideale moment om een boel gezellige games te spelen. Def Jam Rapstar, Rock Band en een heleboel bordspellen zijn op de planning. De volgende dag is er weinig van mijn stem over van al mijn gezang en geschreeuw dus de eerste dag van het nieuwe jaar lijkt mij een uitstekend moment om in stilte een inhaalslag te maken met Westworld.

Martin Verschoor

Dit weekend worden vooral Hitman en Battlefield 1 gespeeld. In Hitman is er dit weekend een nieuwe elusive target, dus die moet natuurlijk even gepakt worden. Nou, ja. Zo makkelijk zijn de elusive targets meestal niet, want als je een keer wordt gepakt is het meteen afgelopen. Daarnaast wordt er veel Battlefield 1 gespeeld, want dat blijft toch een heerlijke multiplayer-shooter hoor, maar dat hoef ik je natuurlijk niet uit te leggen.

(De overige redacteuren waren onbereikbaar vanwege een vroegtijdige overdosis aan oliebollen en champagne. Fijne jaarwisseling!)