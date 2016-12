Gelukkig nieuwjaar! Wees voorzichtig met vuurwerk, of nog te hete oliebollen, want je vingers ga je nog nodig hebben voor onder andere Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Mass Effect: Andromeda, God of War, Resident Evil 7, de Nintendo Switch...en zo kunnen we nog wel eventjes doorgaan. 2017 gaat een prachtig gamejaar worden, dat kan niet anders. Maak er iets moois van en wees een beetje lief voor elkaar.