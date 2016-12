Community Top 50 2016 #5 t/m #1

Na het succes van vorig jaar moest en zou de Community Top 50 een vervolg krijgen. De aanpak was in 2016 daarom grotendeels hetzelfde. In plaats van alleen de redactie aan het woord te laten hebben de bezoekers van InsideGamer de afgelopen weken hun stem laten horen. Met bijna duizend deelnemers in totaal is daar een lijst van vijftig games uitgekomen.

We zijn eindelijk aangekomen bij het allerlaatste gedeelte van de lijst. De vijf games waar we eigenlijk de hele tijd naar afgeteld hebben en dit zijn ze dan: de volgens de InsideGamer Community vijf beste games van 2016.

Na de gigantisch lange ontwikkeltijd en matige demo’s kon het echt niet anders dan dat Final Fantasy XV een enorme mislukking zou worden. Het tegendeel bleek echter waar. Deze super Japanse rpg is als een koortsdroom. Nog nooit heeft eten er in een game zo fotorealistisch uitgezien en het spel heeft nog wel meer van dit soort bizarre details. Het verhaal mag dan wel niet zo bijzonder zijn, maar jeetje wat voelt de roadtrip die je in deze Final Fantasy onderneemt als een groots avontuur. Je zou bijna gaan geloven dat het die gigantische lange ontwikkeltijd helemaal waard was.



Het was misschien Pokémon Go die alle aandacht opslokte, maar eigenlijk iedereen is het er over eens dat Pokémon Sun & Moon de betere games zijn met de wereldberoemde zakmonsters in de hoofdrol. De nieuwe tropische setting en variaties op oude bekende beesten zorgt namelijk voor een verfrissend en tegelijkertijd nostalgisch geheel. Het maakt deze games perfect voor nieuwkomers en tegelijkertijd ideaal voor oude rotten. Wereldschokkend is het allemaal niet, maar dankzij een heleboel verstandige verbeteringen is dit misschien wel de meest vernieuwende Pokémon in jaren.

Laat het maar aan Blizzard over om misschien wel de beste online shooter in jaren te maken. Met een cast van 23 personages is Overwatch kleurrijker en veelzijdiger dan de meeste games in deze top 50. Stuk voor stuk spelen ze anders en vervullen ze een andere even belangrijke rol in je team. Het gebrek aan een singeplayer wordt gecompenseerd met achtergrondverhalen van de speelbare personages die verstopt zitten in de details. Een groter overkoepelend verhaal is verder niet eens nodig want Overwatch heeft de fantastische chaotische en tegelijkertijd overzichtelijke gameplay waar we in 2017 ook nog wel even zoet mee zijn.

Aan ieder avontuur komt uiteindelijk een einde en alles wijst erop dat Uncharted 4: A Thief’s End het einde is van Nathan Drake’s carriere. Zijn laatste, belachelijk mooie avontuur brengt - hem samen met zijn lang verloren broer - naar de piratenschat waar ze al hun hele leven naar opzoek zijn. De actiemomenten zijn weer overdonderend, maar Uncharted 4 is stiekem op zijn best wanneer het even niet schieten en schreeuwen is. De menselijke momenten tussen Nathan en zijn grote geliefde Elena zijn zo overtuigend dat je soms vergeet dat je niet naar een echt stelletje aan het kijken bent. A Thief’s End is daardoor geslaagder dan de meeste avonturenfilms waar de serie eigenlijk op gebaseerd is.

De bruutste oorlog in de menselijke geschiedenis levert niet geheel verrassend ook de meest intense shooter in jaren op. Terwijl de directe competitie steeds verder en fantasievoller de toekomst in duikt werd in Battlefield 1 een verfrissende keuze genomen: terugkeren naar het verleden. De veldslagen van de eerste wereldoorlog dienen zowel offline als online als inspiratiebron voor het virtuele geweld dat je aanricht. De singleplayer is bij vlagen best geïnspireerd, maar het is de multiplayer waar de chaos pas echt goed tot zijn recht komt. Overscherende tweedekkers, neerstortende zeppelins en granaten die overal om je heen inslaan zijn verschrikkelijk gaaf, maa maken de actie soms ook wat moeilijk te volgen. Wie bereid is echt diep in Battlefield 1 te duiken kan echter niet anders concluderen dan dat dit voor de serie de beste game in jaren is.

Met Battlefield 1 sluiten we de Community Top 50 van 2016 af, maar het feest is pas echt voorbij als we nog een winnaar bekendmaken. De willekeurig geselecteerde member die een tof prijzenpakket krijgt thuisgestuurd is: HatchetHarryNL. Gefeliciteerd! We nemen in 2017 contact met je op voor je prijs.



Heel erg bedankt voor het stemmen en tot in het nieuwe jaar!