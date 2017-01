Wat spelen we dit weekend? 7 en 8 januari

Het is het eerste 'echte' weekend van het jaar. De een kijkt er rijkhalzend naar uit omdat het weer lekker vrij betekent na een eerste werkweek, voor de ander zijn het de laatste twee dagen voordat school weer begint. Maar voor iedereen geldt: twee daagjes om lekker te gamen. Wat speel jij dit weekend?

Michel Musters

Games spelen? Hoe kan iemand aan games spelen denken als we zo dichtbij de Switch-onthulling zijn?! Ik ben tot aankomende vrijdag alleen maar offers aan het maken naar mijn Reggie-altaar. Onthoofde amiibo en een doorboorde Yoshi-knuffel, hopelijk kan het Reggie bekoren zodat we een toffe presentatie krijgen op 13 januari. Oké, als ik dan toch iets moet spelen, dan is het Wave Race. Omdat ik vrijdag een nieuwe Wave Race wil zien...

Alicia Tai

Met een tentamenweek in het vooruitzicht heb ik dit weekend helaas niet de luxe om uitgebreid te gamen, waardoor ik mijn kans schoon zie om wat meer tijd door te brengen met wat spelletjes op de mobiele telefoon. Ik moet nog een hoop zwarte muntjes in Mario Run halen en ik sta op het punt te beginnen aan Dragon Quest 3 als onderdeel van mijn Dragon Quest-marathon. De eerste delen uit die serie zijn tot mijn verbazing heel netjes overgezet naar iOS en Android, dus de batterij van mijn iPhone heeft het zwaar te verduren de laatste tijd. Hopelijk komt er ook nog wat van dat studeren... Fijn weekend!

Martin Verschoor

Alleen maar Battlefield 1, want BF1 is mooi, BF1 is leuk en ik ben er soms best goed in. Waar ik dan weer heel slecht in ben is sniperen en ook dat wil ik graag onder de knie krijgen. Dus dit weekend gaan we maar eens kijken of dat een beetje wil lukken. Mocht het sniperen na een aantal potjes me niks opleveren, dan ga ik gewoon weer lekker terug naar de medic klasse en weer ouderwets huishouden.

Kevin van Wonderen

Het eerste echte weekend van 2017 zal ik aan de slag gaan met twee games die inmiddels vertrouwd zijn. Zo is Rainbow Six: Siege nog altijd mijn ‘go-to’ game en daar is Planet Coaster recentelijk bij gekomen! Totaal verschillende games, maar allebei tijdrovend en ontzettend uitgebreid! Rainbow Six: Siege heeft vrij recentelijk de ‘Red Crow’ update gekregen en Planet Coaster is met de winter update voorzien van nieuwe attracties, dus het wordt weer knallen en bouwen dit weekend!

Sam Beesems

Nu Mass Effect: Andromeda een releasedatum heeft, begin ik langzaam te beseffen dat er een mogelijkheid bestaat dat de game niet kan voldoen aan mijn torenhoge verwachtingen. Daarom ben ik zijn voorganger (en beste game ooit) Mass Effect 2 opnieuw aan het spelen. Weer Paragon. Weer als Biotic. En weer blijkt de game ijzersterk in het vertellen van een meeslepend verhaal waarbij ik zelfs bij deze derde playthrough nog nieuwe nuances ontdek. Toch zullen de raketten op de Normandy niet de enige zijn die ik dit weekend af vuur, want ik ben nog 1 winst verwijderd van de felbegeerde Challenger Elite-titel. I got it! Wow! Nice shot!

Kevin Shuttleworth

Ik ben er net achter gekomen dat je toegangsprijzen voor parken in RollerCoaster Tycoon Classic niet kan wijzigen, wat genoeg reden is voor mij om die hele game gelijk weer van mijn iPad te smijten. Zo jammer, want ik vind het haast fijner spelen dan op de PC. Dit weekend speel ik gelukkig wel weer gewoon Overwatch. Afgelopen week ben ik voor het eerst met Mei aan de slag gegaan, en ze is op slag mijn favoriete character. Ondanks dat ik de game al een half jaar speel, blijf ik dingen tegenkomen die tegen mijn verwachtingen in leuk zijn. Want als tegenstander heb ik een schijthekel aan 'r. Oprotten gauw met je ijsstraal. Ik probeer iets te doen.

Simon Zijlemans

Final Fantasy XV is uit (wat een gruwelijk einde zeg) en ik zit nog maar een snufje verwijderd van de platinum trophy en de laatste loodjes die je pas kan doen na het uitspelen van de game kan doen. Ondanks dat er inmiddels bijna 100 uur op de teller staat, heb ik helemaal niet nagedacht over wat ik nu ga doen ('nu' betekent overigens: totdat Yakuza en/of Resident Evil 7 in m'n bezit zijn). Maar ik heb wel even zin in een 'klein' spelletje na Final Fantasy's grootsheid. Dus, wie weet, misschien een Syberia 2 of Banner Saga 2 dit weekend. Of speel ik ein-de-lijk de laatste episode van Dreamfall Chapters uit? Pfffff. Keuzes, keuzes...