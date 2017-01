IG Q&A: Wat is de mooiste gamecollectible die je thuis hebt staan?

Bij Insidegamer hebben we allemaal natuurlijk een passie voor videogames. Die passie uit zich in meer vormen dan simpelweg het spelen ervan; zo zijn we ook allemaal groot fan van het verzamelen van gamegerelateerde ditjes en datjes. Dus deze week vroegen we de IG-crew: wat is de mooiste gamecollectible die je thuis hebt staan?

Kevin van Wonderen

Als liefhebber van collectibles, is het erg lastig om er één uit te kiezen. De meest recente toevoeging aan m’n collectie, De Trico statue van The Last Guardian, maakt de strijd om de mooiste collectible nóg weer wat lastiger dan het al was… De minst mooie is dan wel weer erg gemakkelijk, dat is met gemak de plastic Pip-Boy van Fallout 4. Wat een ‘slap-in-the-face’ was dat stuk plastic.

Toch, als ik heel eerlijk ben, is er één collectible/statue die er (letterlijk) bovenuit steekt als ik kijk naar de inmiddels vrij grote verzameling. Dat is de statue van Geralt die in zijn gevecht met een Griffin tot een mini-standbeeld is verwerkt. Alleen de doos waarin deze statue kwam was al één groot stuk fan-service, met alle handtekeningen van de developers op de doos was het al gelijk duidelijk dat dit iets speciaals was. Een ware 'collectors edition' die de naam van zo'n editie eer aan doet…

Martin Verschoor

Ik heb dus best wel veel verzameld over de afgelopen jaren, niet alleen omdat we een hoop spul krijgen, maar ook omdat ik zelf af en toe iets, uit bijvoorbeeld Japan, mee naar huis neem. Maar de mooiste collectible in mijn collectie vind ik misschien toch wel mijn Jak and Daxter statue. Ooit geruild voor een paar schoenen met een oud-collega (Ik heb dus meer dan 90 paar schoenen staan, sommigen nog nooit gedragen in doos, dus een uitstekend ruilmiddel) en dat was de beste ruil ooit. Deze zeer gedetailleerde en fraaie statue, staat nu trots ergens achter op een kast weggemoffeld, omdat mijn vrouw ‘m lelijk vindt, maar hij staat nog wel in de huiskamer en dat is al een hele overwinning.

Laura Kempenaar

Mijn meest bijzondere game collectible zijn heel debiele LocoRoco figuurtjes van zacht plastic uit Japan. Het zijn eigenlijk stressballen. Ze zijn geïmporteerd, heb ze geloof ik van eBay gehaald, maar ik ben zo'n fan van LocoRoco dat ik per se iets wilde hebben ervan. Het vreemdste van het alles is dat als ze ze induwt, hun oogjes eruit ploppen. Zo zielig! Overigens heeft mijn zeer geliefde LEGO Star Wars Ewok Village de meest prominente plek in mijn huis, maar dat is natuurlijk niet helemaal gamegerelateerd.

Michel Musters

Kiezen uit mijn favoriete collectible is wel erg moeilijk... ik heb een speciale kamer in mijn huis ingericht voor al mijn games en de talloze figurines en collectibles. Ik zat dan ook lang te twijfelen over wat ik hier zou noemen. De vele retrogames waarvan een aantal vrij moeilijk te verkrijgen zijn? Die Red Dead Redemption LP of de Super Mario Galaxy soundtrack? De flyer van Zelda Orchestra waar ik in Londen naartoe ben geweest, of het custom glazen Metroid-beeldje, gemaakt in een gameshop waarvan ik de naam alweer ben vergeten? Uiteindelijk moest ik kiezen voor dit Sonic-beeldje, simpelweg omdat er maar 900 van zijn gemaakt over heel de wereld. Sega stuurde deze ooit op en na vele verhuizingen van de IG-redactie is hij 'op één of andere manier' bij mij thuis beland. Waarde op internet ligt rond de 700 dollar. Niet slecht!

Alicia Tai

Ik heb een collectible die niet zozeer heel mooi is, maar wel heel bijzonder is en daardoor het pronkstuk van mijn collectie is geworden: een beeld van Link uit The Legend of Zelda dat enkel verkrijgbaar was bij de E3 van 1997 (!), destijds ter promotie van Ocarina of Time. Ik heb 'em niet zelf opgehaald daar - ik zat destijds immers nog op de bassischool - maar mijn vader heeft het voor mij gekocht bij een gameshop in Den Haag. Ze hadden er daar meerdere liggen voor zo'n 70 gulden en bij het afrekenen maakte de winkelmedewerker ook nog een fout waardoor hij maar 60 gulden kostte. Pas vele jaren later kwam ik erachter dat dit een zeer uniek verzamelaarsobject is en ik vraag me nog altijd af hoe dat beeld in vredesnaam voor zo'n prijs in die winkel in Den Haag is beland... Ik ben er in ieder geval hartstikke blij mee! De foto is overigens van het internet geplukt, want Link zit momenteel goed verpakt in een verhuisdoos, totdat ik een mooi plekje voor hem kan vinden in een ruimer huis...

Kevin Shuttleworth

Ik heb best veel troep verzameld door de jaren heen. Domme beslissingen gemaakt om te veel geld uit te geven aan Collector's Editions die allemaal stof vergaarden door de jaren heen. Afgelopen zomer heb ik de bezem er doorheen gejast en het gros ervan verkocht of weggedaan. Heerlijk, en het schepte meer ruimte om te vullen met andere troep. Maar ik heb niet alles weggedaan. Met name dingen waar ik wat waarde aan hecht, zoals mijn Halo 3 Legendary Edition Master Chief helm en Halo 2 CE. Maar waar ik nog wel het meeste waarde aan hecht zijn de bedachtzame cadeaus die ik heb gekregen door de jaren heen. Zo heb ik een Ultimate Edition van Super Meat Boy gekregen van mijn vriendin, maar later ook een uitgebreide blu-ray set van Indie Game The Movie, gesigneerd door de regisseurs. Dat is wel het tofste game-ding dat ik nog heb. Thanks, Lienke! Xx

Thijs Barnhard

Een van mijn favoriete games ooit is Spelunky en hoewel dit gewoon een digitale indie is heb ik toch wat vette hebbedingetjes van dit legendarische spel gevonden. Fangamer verkoopt namelijk deze super aandoenlijke 'Spelunky Mini's'. Volgens mij waren deze figuurtjes zelfs mijn eerste aankoop met mijn creditcard. Je koopt ze in een Blindbox dus je hebt geen idee welke je precies krijgt, maar ik heb geluk gehad. De Spelunker zelf en de shopkeeper zijn meteen al de twee beste mannentjes. De gevreesde Anubis (inclusief staf die je nodig hebt om The City of Gold te betreden) en een zombie maken het geheel af. Nu ik erover schrijf heb ik meteen zin om er meer te bestellen...

Lars Cornelis

Ik bezit veel meer gametroep dan ik kwijt kan en heb momenteel hebben dan ook alleen de mooiste collectibles een plekje in mijn appartement, waaronder de drie items uit de Halo Legendary Editions en een beeld van The Last of Us. Mijn meest dierbare bezit is echter mijn 20th Anniversary PlayStation 4. Hoogstpersoonlijk gewonnen tijdens de PlayStation Hunt in mijn woonplaats.

Peter Paardekooper

Ik heb lang na moeten denken wat ik in dit stukje zou noemen. Mijn door Charles Martinet gesigneerde exemplaar van Super Mario 3D World? Mijn redelijk zeldzame Collector's Edition van Castlevania: Lords of Shadow? Mijn collector's box van alle Zelda Strategy Guides? Of misschien de Key to the City van GTA IV, die ik van Rockstar heb gekregen omdat ik een van de eerste 500 mensen ter wereld was die de game 100 procent had uitgespeeld? Nee, het meest trots ben ik waarschijnlijk op mijn First 4 Figures-beeld van Amaterasu uit Okami. Schaal 1:6 en uitgevoerd in 1350 exemplaren wereldwijd. Uiteraard heb ik ook de exclusieve versie waarmee je Ammy's reflector licht kan laten geven. Iets minder trots ben ik op het belachelijke bedrag dat ik ervoor heb neergeteld... Maar je bent een fan of niet.