Wederom een versche WTF-update voor jullie in het begin van dit heerlijke weekend.

BioShock Infinite Concept Art



Snipen





Overwatch 1 vs. 40 uur





If it looks stupid but it works, it ain't stupid





Classy





Trump





Savage





Arial ace





Experience tranquility





Breath of the Wild pixelart





Kennen we dit nog





Fijn weekend!