Hot or Not 2017 – South Park: The Fractured But Whole

In Hot or Not 2017 bespreken we de zeventien meest belovende games van... 2017! We blikken vooruit op de games die de potentie hebben om echt goed te worden. We vertellen jullie met wat voor game we te maken hebben, en waarom we er naar uitkijken. Het is echter ook aan jou om aan te geven of je de game Hot of Not vindt. Dit kun je aangeven in de reacties en in de poll onderaan deze pagina! Vandaag: grappen en grollen in South Park: The Fractured But Whole.

Wat is het?

The Fractured But Whole is (naast de game met de beste titel ooit) het vervolg op het in 2014 verschenen The Stick of Truth. Je neemt nog steeds de rol aan van ‘the New Kid’, of ‘Douchebag’ zoals Cartman je personage liefkozend noemt. In plaats van het fantasy-thema uit het eerste deel wordt in The Fractured But Whole het superheldengenre op de hak genomen. Ga dus met the Coon, Mysterion, The Human Kite, en Toolshed (a.k.a. Cartman, Kenny, Kyle en Stan) een ‘Civil War’ aan met je rivalen in de Freedom Pals. Verder belooft The Fractured But Whole dezelfde prima turn based-rpg gameplay uit het vorige deel over te nemen.

Wie maakt het?

In plaats van Obsidian Entertainment, dat verantwoordelijk was voor het eerste deel, wordt The Fractured But Whole ontwikkeld door Ubisoft San Francisco. Net zoals bij Ghost Recon: Wildlands (ook van Ubisoft) werken de verschillende studio’s van Ubi altijd nauw samen. San Francisco is echter het meest bekend van de twee Rocksmith-games.

Wat hebben we gezien?

De game werd aangekondigd op de E3 2015, en een jaar later verscheen er een nieuwe trailer. The Fractured But Whole was speelbaar op de Gamescom 2016, waarvoor een speciaal accessoire was geproduceerd: de Nosulus Rift, waarmee je de scheten in de game real life kon ruiken. Sindsdien is het een beetje stil rond de nieuwe South Park-game, zeker aangezien hij tussen nu en twee maanden zou moeten verschijnen…















Tot zover de punten die wij rond deze game kunnen opnoemen.