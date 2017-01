Alles over de aankomende Nintendo Switch-presentatie

Het is bijna tijd voor de langverwachte presentatie over de Nintendo Switch. Om goed voorbereid te zijn, zetten we hier alle informatie op een rijtje.

De presentatie wordt gehouden in Japan en vindt daardoor plaats op een minder handig tijdstip voor Nederlandse liefhebbers. Om 5:00 's ochtends op vrijdag 13 januari start de stream. Hoewel de presentatie in het Japans wordt gegeven door Nintendo-president Tatsumi Kimishima, wordt de stream voorzien van een Engelse voice-over.

Kijken van de stream kan via de embed onder dit bericht. Nintendo zendt de Switch-presentatie ook op hun eigen site uit en via Twitch en Youtube.

De verwachting is dat de presentatie ongeveer een uur duurt. De Amerikaanse tak van Nintendo organiseert op vrijdag een Tree House Live-uitzending met interviews en live gameplay van nieuwe Switch-games. Deze stream start om 15:30 op vrijdagmiddag. Alles wat we al weten over de Switch kan je teruglezen in dit artikel. Houd InsideGamer goed in de gaten voor al het laatste Switch-nieuws en previews van de aankomende games.