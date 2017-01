Hot or Not 2017 – Yooka-Laylee

In Hot or Not 2017 bespreken we de zeventien meest belovende games van... 2017! We blikken vooruit op de games die de potentie hebben om echt goed te worden. We vertellen jullie met wat voor game we te maken hebben, en waarom we er naar uitkijken. Het is echter ook aan jou om aan te geven of je de game Hot of Not vindt. Dit kun je aangeven in de reacties en in de poll onderaan deze pagina! Vandaag: platformgame Yokaa-Laylee.

Wat is het?

Yooka-Laylee is een spirituele opvolger op Rare’s platformklassiekers als Banjo Kazooie en Conker’s Bad Fur Day. De game wordt zelfs gemaakt door dezelfde mensen achter het team, en aan bijna alles in de game zijn voetsporen van de bekende beer en vogel te zien. Zo is de naam Yooka-Laylee een pun op het woord ukelele, net als Banjo & Kazoo(ie) ook muziekinstrumenten zijn.

De titel zelf is een kleurrijke platformer vol met humor, waarin je hoofdpersonen Yooka en Laylee meeneemt op reis door de Hivory Towers op een queeste alle ‘Pagies’ te verzamelen.



Wie maakt het?

Yooka Laylee wordt ontwikkeld door Playtonic Games, een nieuw team dat bestaat uit ex-leden van Rare. Onder andere Chris Sutherland, Steve Mayles, Steven Hurst, en Grant Kirkhope, allemaal ex-designers van Banjo-Kazooie, zijn druk bezig met Yooka-Laylee. Officieel is het dus de eerste game van Playtonic, maar reken maar dat er talent achter de titel zit.



Wat hebben we gezien?

De game werd aangekondigd via een Kickstarter-project in mei 2015, en sindsdien hebben we mondjesmaat trailers en gameplaybeelden voorbij zien komen. De game kwam meest recentelijk nog in het nieuws toen de Wii U-versie geannuleerd werd en in plaats daarvan op de Switch verschijnt.















