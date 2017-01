Het hoge woord is eruit: de Nintendo Switch verschijnt op 3 maart. De presentatie was tof, maar natuurlijk hebben we allemaal onze eigen mening over wat Nintendo afgelopen vrijdag allemaal onthulde. Dus deze week in de IG Q&A: Wat vond jij van de Nintendo Switch-presentatie?

Laura Kempenaar

300 euro voor een hybride handheld/console, dat is een best acceptabele prijs. Hoewel eerder geruchten door de wandelgangen zwierven dat Zelda de launch echt niet ging halen, ben ik blij dat dat wel het geval is. Ik maak me zorgen over mijn bankrekening als ik die Amerikaanse Collector's Edition van Zelda zie. Ik heb wat buitenlandse vrienden die nog wel eens verhuizen, dus ik ben blij dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de regiolocks. Tof dat de Joy-Cons werken zoals de Remotes van Wii (U) en dan beter, want ik vind dat nog steeds een van de mooiste dingen die de gamewereld ons qua console-gaming heeft gebracht de laatste tien jaar. Tot slot natuurlijk de games! Alle game-aankondigingen voelen een klein beetje zoals pakjesavond, gezien de Wii U-releaselijst die schrikbarend leeg is. Met stip op 1 natuurlijk de game van de man die er altijd voor me is geweest: Super Mario Odyssey.

Peter Paardekooper

De prijs en releasedatum zijn me alleszins meegevallen. Nadat het hele internet vol stond met '17 maart'-geruchten is een definitieve datum van 3 maart altijd leuk natuurlijk. Met Zelda als launchgame ben ik ook erg blij, evenals het nieuws dat Nintendo ein-de-lijk region locking in de ban doet. Zal potverdikkie eens tijd worden. Toch zijn er ook wel een paar puntjes die me niet helemaal lekker liggen. Zo vind ik de prijs van de JoyCon-controllers echt absurd hoog (80 euro voor twee stuks), is de verdere launch-lineup nogal karig en is het jammer dat we tot het eind van dit jaar moeten wachten op Super Mario Odyssey. Ook had ik stiekem wel gehoopt op een Zelda-editie van de console, in de traditie van de Wii U, Wiimote, 3DS XL en 3DS. Achja, de Switch komt sowieso op dag één in huis, al is het alleen maar om Breath of the Wild op de meest optimale manier te kunnen spelen. Dan wil ik hierbij officieel afscheid nemen van mijn Wii U. R.I.P.

Simon Zijlemans

Meteen toen ik wakker werd heb ik de presentatie gezien en direct daarna heb ik een Switch besteld. Puur en alleen voor die nieuwe Mario en Zelda. Mario vind ik dope omdat we al 10 jaar op een nieuwe zitten te wachten (alles na Galaxy is zo generiek dat ik het niet meereken). En Zelda vind ik dope want HOLY SHIT DIE TRAILER HYPE TRAIN CHOOCHOO! En gewoon omdat het Zelda is natuurlijk. Voor de rest lijkt de Switch me overigens wel een gare console die me waarschijnlijk niet heel veel meer gaat bieden dan dat de Wii U deed. Afsluitend: ik hartje Xenoblade wel en met Fire Emblem Warriors kan ik best wel leven.

Derek Taal

Ook ik heb vanmorgen direct een Nintendo Switch besteld, maar niet omdat ik nou zo onder de indruk was van de presentatie. Ik had na de complete droogte op de Wii U namelijk verwacht dat Nintendo groter zou uitpakken. Het bleek slechts een degelijke aankondiging van nieuwe en oude games. Wel was het fijn om te horen dat na Monolith Softs teleurstellende Xenoblade Chronicles X er geen direct vervolg komt, maar gewoon een nieuwe game in de serie. Wellicht wederom een beetje overdadig in anime, maar ik ben hoopvol.

Thijs Barnhard

Momenteel sta ik op een stuk of vijf lijstjes op de eerste plek om de Switch op 3 maart op te halen. Dat is in ieder geval al een geruststellende gedachte. Ik ben vooral heel erg blij dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild de lancering haalt want na die laatste trailer heb ik er weer helemaal zin in. Ook Super Mario Odyssey ziet er als een gave en vreemde nieuwe wending voor Mario uit. De prijs vind ik ergens toch wel een beetje jammer. Natuurlijk had ik die liever iets lager gezien, maar er mee te leven. Ook noemenswaardig: PuyoPuyo Tetris komt naar het Westen. Daar zouden we allemaal heel erg blij mee moeten zijn.

Alicia Tai

De persconferentie zelf vond ik maar rommelig, maar ik heb vertrouwen in de Switch en heb er dan nog ook maar gelijk eentje besteld. Ik ben eigenlijk best benieuwd naar hoe die JoyCons voelen, want net als het brilloze 3D-effect van de Nintendo 3DS destijds, kwamen de "3D vibraties" niet echt goed over via de live stream. Verder ben ik natuurlijk ook ontzettend blij dat Zelda toch bij de release verkrijgbaar is, zeker na die onwijs gave trailer. De launch line-up vind ik verder maar matig, maar dat kan mij eigenlijk ook maar weinig schelen want: Zelda. Zelda!!!