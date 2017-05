Update: Waar kan je de Nintendo Switch nu kopen?

De Nintendo Switch is eindelijk gelanceerd. Bij de meeste (web)winkels is hij uitverkocht, maar er zijn verschillende retailers die de Switch nog op voorraad hebben. De komende tijd houden we jullie op de hoogte waar de Nintendo Switch te koop is door dit niewsbericht regelmatig te updaten.

De Nintendo Switch wordt aangeboden in twee verschillende uitvoeringen. Beide pakketten hebben dezelfde inhoud en dezelfde prijs. Het enige verschil is de kleur van de Joy-Con controllers. De standaard kleur is grijs, terwijl de alternatieve kleuren neon blauw en neon rood zijn. In het pakket zit een Nintendo Switch-systeem, twee Joy-Con controllers, een dock, grip-houder voor de Joy-Con controllers en bijbehorende kabels.

De prijzen van de Switch-console kunnen verschillen. Alle verkopers mogen zelf een prijs bepalen voor het apparaat. Bij veel winkels is het inmiddels niet meer mogelijk om een Switch te kopen. Zelf nog een (web)winkel gezien waar de nieuwste Nintendo-console te koop is? We vinden het graag terug in de comments.

Nintendo Switch - Grijs

Wehkamp - 329 euro (uitverkocht)

Bol.com - 329,99 euro (uitverkocht)

YourGameZone.nl - 329 euro (uitverkocht)

Nedgame - 329 euro (uitverkocht)

Dreamland - 319,98 euro

Gameshop Twente - 389 euro (uitverkocht)

GameMania - 329 euro (uitverkocht)

Game-outlet - 339 euro (uitverkocht)

Consoleshop - 349 euro (uitverkocht)

Bartsmit.com - 329 euro

4 Launch - 364 euro (uitverkocht)

MediaMarkt - 329 euro

Otto - 339,99 euro (uitverkocht)

Art & Craft - 349 euro (uitverkocht)

Intertoys - 329 euro

Nintendo Switch - rood en blauw

Wehkamp - 349,99 euro (uitverkocht)

Bol.com - 329,99 euro (uitverkocht)

YourGameZone.nl - 329 euro (uitverkocht)

Nedgame - 329 euro (uitverkocht)

Dreamland - 329 euro (uitverkocht)

Gameshop Twente - 389 euro (uitverkocht)

GameMania - 329 euro (uitverkocht)

Game-outlet - 344 euro (uitverkocht)

Consoleshop - 349 euro (uitverkocht)

Bartsmit.com - 329 euro

4 Launch - 499 euro (uitverkocht)

MediaMarkt - 349,99 euro

Otto - 339,99 euro (uitverkocht)

Intertoys- 329 euro