Dit was het nieuws - Nintendo Switch komt op 3 maart

In het nieuws van de week bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?



Nintendo kondigt releasedatum en prijs van Switch aan



De Nintendo Switch verschijnt op 3 maart. Dit kondigde Nintendo vandaag aan tijdens hun presentatie in Tokyo.

Een specifieke adviesprijs voor Europa is niet genoemd, dit mogen de winkels zelf bepalen. In Amerika gaat het apparaat 299,99 dollar kosten. De Nintendo Switch lanceert op 3 maart tegelijkertijd in Japan, de Verenigde Staten en Europa.

Inbegrepen bij de Switch zijn het systeem zelf, een dock om op de tv te kunnen spelen, twee Joy-Con controllers, een grip-controller waar de Joy-Con controllers in kunnen worden geschoven, polsbandjes en bijbehorende kabels. De Switch wordt aangeboden in twee kleurencombinaties. De een is de grijze kleur die in oktober vorig jaar al werd getoond in de aankondigingsvideo, de ander heeft neon rode en neon blauwe Joy-Con controllers.

De Joy-Con controllers bevatten HD Rumble, waardoor de kleinste bewegingen te voelen zijn. Hiernaast werd getoond dat elke Joy-Con ook een L- en R-knop bevatten. Verder werd bekendgemaakt dat het scherm van de Switch een touchscreen heeft met een resolutie van 1280x720 en dat de batterijduur van de Switch tussen de 2,5 en 6 uur ligt. Dit verschilt per game. Tijdens het spelen zonder dock kan de Switch worden opgeladen met een USB-C kabel.

Tijdens de presentatie werd tevens aangekondigd dat het systeem regiovrij is. Dit betekent dat elk geïmporteerd spel werkt met de Europese versie van de Switch.

Nintendo kondigde ook een online netwerk aan voor multiplayer. De dienst is tot deze herfst gratis beschikbaar. Hierna moeten spelers betalen om online te kunnen spelen. Het is nog onbekend hoeveel dit gaat kosten.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is launchgame voor Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild gaat als lanceringstitel op de Nintendo Switch verschijnen, op 3 maart 2017.

Dat maakte Nintendo bekend tijdens hun presentatie over de console vandaag. Het nieuws was de afsluiter van de show, en tegelijkertijd onthulde Nintendo een nieuwe trailer van de game.

Ook maakte Nintendo een speciale versie van Breath of the Wild bekend. De game verschijnt als limited edition en bevat een beeldje van het Master Sword, de game zelf en een soundtrack. Een prijs voor de limited edition is nog niet bekend.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild verschijnt tegelijkertijd op Nintendo Switch en Wii U.







Super Mario Odyssey is de nieuwe Mario-game voor Nintendo Switch



De nieuwe grote Mario-titel op Nintendo Switch gaat verschijnen als Super Mario Odyssey, en verschijnt aan het eind van dit jaar.

Dat maakte Nintendo bekend tijdens de Nintendo Switch-presentatie. Ook toonde de spellengigant een trailer van de game.

In de trailer is Mario te zien die rent en springt door verschillende werelden, waar voor het eerst in de serie ook 'echte' mensen in te zien zijn. Mario's pet is nu een eigen personage, en zal een grote rol spelen in de game. Dit is Nintendo's eerste Mario-titel met een grote open wereld sinds Super Mario Sunshine uit 2002.

Super Mario Odyssey verschijnt eind 2017 voor Nintendo Switch.



PlayStation 4 Slim binnenkort ook in het wit verkrijgbaar



Sony heeft een witte versie van de nieuwe PlayStation 4 Slim met bijbehorende controller aangekondigd.

Het gaat om de vernieuwde versie van de originele PlayStation 4, die dezelfde mogelijkheden heeft maar een nieuwe design heeft gekregen. Een witte versie van de PlayStation 4 Pro is vooralsnog niet aangekondigd.

De 'Glacier White' PlayStation 4 is vanaf 24 januari beschikbaar en wordt geleverd met een witte Dualshock 4-controller en een harde schijf met 500GB opslagruimte.

De zwarte PlayStation 4 Slim wordt niet vervangen en blijft gewoon beschikbaar.

Microsoft annuleert PlatinumGames' Scalebound

Microsoft heeft PlatinumGames' aankomende Xbox One-game Scalebound geannuleerd.

Eerder vanavond doken geruchten op via onder andere Kotaku dat de game geannuleerd zou zijn. Microsoft heeft dit inmiddels aan IGN bevestigd. "Na veel overleg heeft Microsoft besloten om de productie van Scalebound te beëindigen. We werken hard aan een ongelooflijke line-up voor fans dit jaar, waaronder Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves en andere geweldige ervaringen."

Microsoft gaf geen duidelijke reden voor de annulering. Volgens Eurogamer liep de relatie tussen Microsoft en ontwikkelaar PlatinumGames sinds de laatste keer dat de game getoond is, op GamesCom in augustus 2016, stroef. Diverse leden van het ontwikkelteam moesten een maand vrij nemen vanwege de hoge druk tijdens de ontwikkeling. Deze ontwikkelaars keerden terug, maar de ontwikkeling liep niet meer op schema. Daarnaast waren er problemen met de engine van de game.

PlatinumGames is de ontwikkelaar van games als Bayonetta, The Wonderful 101 en Vanquish. De studio heeft nog een vervolg op actie-rpg Nier in ontwikkeling. Scalebound werd een aantal jaar geleden als Xbox-exclusive aangekondigd en had spelers controle moeten geven over een hoofdpersonage die commando's aan draken kon geven. Microsoft kon niet bevestigen wie de eigenaar van de Scalebound-IP is en of de uitgever en ontwikkelaar nog eens samen gaan werken.



Gemaskerde krijgers vallen aan in Horizon: Zero Dawn - Trailer

Sony heeft een cinematische trailer van hun aankomende PlayStation 4-game Horizon: Zero Dawn uitgebracht.

De trailer laat zien dat hoofdpersonage Aloy niet alleen te maken krijgt met grote robots in de post-apocalyptische wereld van de game. Ook zijn er mysterieuze, gemaskerde krijgers die controle lijken te hebben over de machines.

Horizon: Zero Dawn wordt ontwikkeld door het Nederlandse Guerrilla Games, dat eerder verantwoordelijk was voor de Killzone-games. De game verschijnt op 1 maart voor PlayStation 4.