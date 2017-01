Prijsvraag: win een Resident Evil: The Final Chapter pakket

Tijd voor een prijsvraag en wel eentje voor Resident Evil: The Final Chapter, je weet wel, de film. Deze film-serie is gebaseerd op de gelijknamige games en het laatste deel zal vanaf 26 januari in de bioscopen draaien.

Na de gebeurtenissen van Resident Evil: Retribution is Alice (Milla Jovovich) nu de enige overlevende van de strijd die het laatste gevecht van de mensheid tegen de zombies had moeten zijn. Nu moet zij terugkeren naar de plek waar de nachtmerrie begon – The Hive in Raccoon City, waar de Umbrella Corporation zich aan het voorbereiden is op een laatste en beslissende slag tegen de laatst overgebleven overlevenden van de apocalypse.

Wij van InsideGamer mogen je blijmaken met de volgende prijzen:



Vier keer een Resident Evil: The Final Chapter sweater

Vier keer twee vrijkaarten voor Resident Evil: The Final Chapter

Wil je kans maken op de vrijkaarten en sweater? Mail dan naar Prijsvraag@InsideGamer.nl dat je wel een lekkere warme crewneck kunt gebruiken en graag naar de Resident Evil-film wilt gaan. Zo makkelijk kan het zijn. Vergeet niet je adres erbij te vermelden, dan weten we waar we het pakket naartoe moeten sturen.