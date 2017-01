ARMS hands-on preview – Deelt een verrassend indrukwekkende stoot uit

Voordat de line-up van de Switch werd aangekondigd hadden we niet verwacht dat bewegingsgevoelige besturing zo’n comeback zou maken. ARMS is een van de games die doet denken aan de Wii en zijn ‘afstandsbediening’, maar mocht je alleen maar een potje Wii Sports-boksen met verbeterde graphics verwachten, dan gaat ARMS je positief verrassen.

De Switch-game die ergens deze lente moet verschijnen biedt namelijk een diepgaande ervaring die er wel eens voor zou kunnen zorgen dat ARMS een hit bij zowel casual als fanatieke gamers wordt. Dat zou je overigens niet meteen zeggen wanneer je met de game begint. Met enig ongeloof plaatsen we de straps aan de twee losse Joy-Con controllers en schuiven ze om onze polsen. “Nou vooruit, omdat we op een Nintendo-evenement zijn dan”, melden we sarcastisch. Is er iemand die de straps echt omdeed tijdens het Wii-wapperen?

Springveren

ARMS draait om een stel vechtersbazen in arena’s die hun hand(schoenen) op springveren hebben zitten. Die handschoenen kunnen in feite heel de arena doorvliegen. Terwijl we nog aan bewegingsgevoelige controle terugdenken als een veteraan die door de gruwelen uit zijn verleden wordt achtervolgd, rammen we onze armen om ons heen in een potje tegen de computer. De camera staat achter ons personage en door de twee Joy-Con controllers, één in elke hand, naar links en rechts te buigen, loopt ons personage om de tegenstander heen. Onze rechterarm naar voren slaan laat onze bokshandschoen naar voren komen en een stoot van onze linkerarm doet hetzelfde met de linkerhandschoen.

Hoewel je digitale bokshandschoenen in Wii Sports-boksen niet weg konden vliegen naar de tegenstander, schudden we in ARMS in een rap tempo onze armen heen en weer en verslaan we de tegenstander nipt. Dat verandert echter wanneer we het tegen een speler van vlees en bloed opnemen. Ons klakkeloos geram wordt keihard afgestraft. Ons wordt geadviseerd rustiger aan te doen, af te wachten en alleen op momenten dat de tegenstander zijn verdediging laat vallen toe te slaan.

En verrek, het werkt. Wanneer we niet meer om ons heen slaan alsof het een Wii-game betreft, merken we pas hoe precies de bewegingsgevoelige technologie in de Joy-Con-controllers is. Die ontstijgt de techniek in de Wii-controller en zelfs die van de Wii Motion Plus. Dat blijkt vooral uit het feit dat je tijdens het ‘afvuren’ van je handschoen op springveer de richting van de handschoen nog kunt corrigeren. Geef de stoot met je arm een bochtje en je slaat in de game met effect, waardoor je om de blokkade van je tegenstander heen gaat en hem alsnog een flinke klap meegeeft.

Nog meer strategie: beide armen naar voren duwen zorgt ervoor dat je je tegenstander grijpt, mits hij zich laat pakken natuurlijk. Vervolgens trek je hem of haar naar je toe en deel je een dikke combo uit. Door te blokken laad je je handschoenen op en kun je om de zoveel tijd een speciale meter inzetten die je slagen sterker maken.

Verschillende wapens

De meeste variatie komt echter uit het soort handschoenen dat je voor een potje kunt kiezen. Tijdens de demo op het Switch-event konden we kiezen uit onder andere een normale handschoen, een soort propeller en een raketwerper. Al deze ‘wapens’ functioneren anders. Omdat je op elke hand een ander soort handschoen kunt zetten heb je dus elk potje keuze uit twee wapens. We merken nu al dat het combineren van de wapens voor een diepere speelervaring zorgt waarbij je echt aan je eigen vechtstijl kunt schaven. We hopen dan ook dat Nintendo veel soorten handschoenen maakt om de game langer leuk te houden.

Tot slot zorgen de diverse arena’s voor nog meer unieke gevechten. Hoewel het nog niet bekend is hoeveel verschillende locaties de game bevat, is het wel duidelijk dat elke arena een uniek aspect krijgt die de gevechten beïnvloeden. Zo heeft de ruimte waar wij in vechten springkussens aan de zijkanten, waardoor je hoger springt en vanuit onverwachte hoeken aan kunt vallen.

Net een Dreamcast-game

Grafisch is de game lekker kleurrijk, maar door de gevechten en de prachtig uitgewerkte personages voelt het niet alsof ARMS aan één leeftijdsdoelgroep gebonden is. De arena’s en personages zijn verrassend gedetailleerd uitgewerkt, meer dan we zijn gewend van Nintendo-games uit vorige generaties. De game deed ons qua uiterlijk nog het meest denken aan originele Dreamcast-games die ook zo vol zaten met felle kleuren en persoonlijkheid. Hoewel de klassieke vechtreeks PowerStone een ander soort gameplay bood, moeten we tijdens het spelen van ARMS constant aan die games denken.

ARMS krijgt verder een (online) multiplayer en het lijkt erop dat Nintendo het spel, net als Splatoon, neer wil zetten als eSports-game. Dat is misschien een beetje voorbarig, maar de eerste tekenen voor de herspeelbaarheid en diepgang van de game zijn goed. Hoe sceptisch we voor het spelen ook waren, ARMS kan wel eens een van de vroeger killer apps van de Switch worden.