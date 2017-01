Hot or Not 2017 - Injustice 2

In Hot or Not 2017 bespreken we de zeventien meest belovende games van ... 2017! We blikken vooruit op de games die de potentie hebben om echt goed te worden. We vertellen jullie met wat voor game we te maken hebben, en waarom we er naar uitkijken. Het is ook aan jou om aan te geven of je de game Hot of Not vindt. Dit kun je doen in de reacties en in de poll onderaan deze pagina! We focussen ons alleen op games die zeker in 2017 uitkomen, dus Death Stranding en The Last of Us 2 hebben even pech. Vandaag: Injustice 2.

Wat is het?

Het vervolg op de verrassend populaire vechtgame Injustice: Gods Among Us dat in mei dit jaar op PlayStation 4 en Xbox One moet verschijnen. Wederom vecht je met en tegen diverse personages uit het DC Comics-universum, van Batman en Harley Quinn tot de Green Lantern en Aquaman. Net als in het vorige deel veranderen arena's regelmatig en kun je supermoves uitvoeren. Wel nieuw in het tweede deel is een loot-systeem genaamd het 'Gear System', waarbij je gedurende het spelen allerlei accessoires en onderdelen voor de kleding van je vechtersbazen kunt vinden. Dat zorgt er niet alleen voor dat personages er toffer uit gaan zien, maar het maakt ze ook sterker. Let wel op: tijdens gevechten kun je ook weer onderdelen van je kostuum verliezen!

Wie maakt het?

Injustice 2 wordt net als het eerste deel door NetherRealm Studios ontwikkeld. Aan het hoofd van deze studio staat Ed Boon, jawel, de geestelijk vader van Mortal Kombat. Het is dan ook niet zo gek dat de twee vechtfranchise tegenwoordig behoorlijk op elkaar lijken. Maar met de kwaliteit die dat tot dusver met zich meebrengt, is dat absoluut niet erg.

Wat hebben we gezien?

Eigenlijk nog véél te weinig! Een aankondigingstrailer zonder gameplay wakkerde de hype bij ons aan, maar is natuurlijk niet genoeg. Gelukkig staat er al wat gameplay online zoals je hieronder kunt zien en daarin zien we dat de game lekker soepel loopt. Toch is het te lang geleden dat we de game in actie hebben gezien. We hopen in de aanloop naar de release van de game deze mei meer te weten te komen.







Injustice 2: Hot or Not? Hot! Not!

Tot zover de punten die wij rond deze game kunnen opnoemen. Nu is het woord aan jou. Laat door middel van deze simpele poll weten wat je van de game vindt. Vind je hem Hot of Not? Uiteraard nodigen we je ook uit om je keuze in de reacties toe te lichten!