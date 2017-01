We hebben allemaal onze eigen angsten: het monster onder ons bed, onze ex(en), of de belastingdienst. Ook ons favoriete medium heeft er vaak genoeg een handje van om je helemaal kapot te laten schrikken, en het liefst ook op zo'n onverwacht moment mogelijk. Dus deze week in de IG Q&A: Van welk moment in een game schrok je het meest?

Kevin Shuttleworth

Telkens als ik erop terugkijk vind ik het dom, maar het ergste dat ik ooit geschrokken ben in een game was tijdens het spelen van FEAR. De eerste, wel te verstaan. Er is een bepaald punt in die game, als je afdaalt van een ladder, dat Alma - het spookachtige kleine meisje die je gedurende de hele game opjaagt - er ineens staat. Dat was al fiks schrikken. Maar als je onderaan de ladder er vanaf stapt en naar links draait, staat antagonist Paxton Fettel echt recht voor je neus, waarna hij weer verdwijnt. Ik zat in een grote, oude leun-stoel toen ik dat gedeelte speelde. Naast een maat overigens, die doodleuk Rome: Total War zat te spelen. Tot op de dag van vandaag weet ik niet hoe ik het voor elkaar kreeg, maar ik ging met stoel en al achterover tegen de vlakte. Opdat ik nooit vergeet dat ik een mietje ben.

Simon Zijlemans

Van jongs af aan ben ik al gefascineerd door (survival) horror games en andere dingen die me bang maken. Maar er is één titel die er qua schrikmoment bovenuit steekt. Ik woon op dat moment net een paar weken in Enschede, een stad en omgeving die me volledig vreemd is. Alle lichten zijn uit, ik heb m'n koptelefoon op en ik zit voor de tv op de grond omdat de kabel van mijn toetsenbord niet zo lang is. Ik loop het huisje binnen, door èèn ronde gang die naar het midden van het huisje cirkelt. Zodra ik dat door heb begin ik te zweten, maar ik besef dat als ik 'm hier tegenkom, dat ik dan om kan draaien en naar buiten kan rennen. Ik kom in het midden van het huisje in een afgesloten kamer. Een dood einde. Ik draai me om, om weer de gang in te lopen die naar buiten cirkelt. Ik besef dat als ie nu voor me verschijnt, dat ik de lul ben, omdat achter me alleen maar een doodlopend eind is. De laatste bocht. Nog eentje. En dan staat ie daar. Slenderman. Ik gil, ik gooi m'n headset af en kijk weg van de tv. Ik voel aan m'n hart en weet zeker dat ik nipt een hartaanval heb vermeden, in een stad waar ik niemand ken ver bij mijn familie en vrienden vandaan. Slenderman heb ik nooit meer opgestart.

Michel Musters

Tellen aan games gerelateerde momenten ook? Die keer dat mijn ex mijn savefile van Grand Theft Auto 3 overschreef... man man man, dat was een fijne ruzie. Als we het puur over gamecontent hebben, dan gaat de prijs naar de GameCube-remake van de eerste Resident Evil. Natuurlijk, de honden die door het raam springen zorgen voor een hartverzakking, maar toen ik REmake speelde dacht ik wel te weten wat mij te wachten stond. Ik wist toen nog niet dat gedode zombies daar weer tot leven konden komen en daardoor ook nog eens supersnel en sterk werden. Ik zat zowat tegen het plafond toen ik in een eerder bezochte ruimte kwam en daar opeens werd aangevallen door zo'n superzombie. Brrr....

Thijs Barnhard

Enge games zoek ik zelden op, maar voor P.T heb ik destijds graag een uitzondering gemaakt. Ik wist toen ik die game binnenhaalde nog niet wat het was, maar het werd mij al vrij snel duidelijk dat er iets niet pluis was in de gang. Toen de badkamerdeur een beetje begonnen te klapperen vond mijn vriendin die naast mij op de bank zat het wel mooi geweest. Vervolgens heb ik later die avond die teaser met koptelefoon op in mijn eentje verder gespeeld en dat was een heel erg slecht idee. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik terugdenk aan die schim die je op een gegeven moment aan het einde van de gang ziet staan. Ik wist niet hoe snel ik mezelf weer moest omdraaien. Ik kan mij de laatste keer dat ik zo bang ben geweest niet meer herinneren.

Laura Kempenaar

Ik schrik eigenlijk niet zo vaak van horror, zowel in film- als in gamevorm. Hierdoor heb ik ook niet echt een voorbeeld van momenten dat ik me de gruwels schrok in dat genre. Tenzij je Bloodborne meetelt alszijnde horror... Sowieso een game die me bloednerveus maakt door de hoge, onzekermakende moeilijkheidsgraad. Het zijn niet de huiveringwekkende verschijningen van de vijanden, die me de das omdoen. Ik schrik als die personages zo snel bewegen. Dan probeer je net heel geconcentreerd achter iemand te sluipen, en dan beweegt hij zijn enorme lijf ineens razendsnel in een pirouette om je vervolgens voor de honderdste keer de dood in te jagen. Ieeeek!