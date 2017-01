Dit was het nieuws - Valve is bezig met een nieuwe singleplayergame

In het nieuws van de week bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?

Valve is bezig met een nieuwe singleplayergame

Gabe Newell, oprichter van Valve en creatief brein achter games als Portal en Half-Life, heeft gezegd dat het bedrijf bezig is met een nieuwe singleplayergame.

Dat deed hij in een Ask Me Anything-sessie op Reddit, waarin fans vragen kunnen stellen aan wie er op dat moment aan de andere kant zit. Als antwoord op een vraag of Valve op het moment bezig was met een nieuwe grote single-player game gaf hij een simpel "Ja".

Op een volgende vraag, of er een kans bestaat dat er ooit nog een nieuwe IP binnen het Half-Life en Portal-universum verschijnt, antwoordde hij ook positief met "Yep". Hij specificeerde dus niet of het om een game of een ander project gaat, en of dat project er ooit gaat komen.

Ook wist hij te vertellen dat hij en Valve interesse hebben in games in virtual reality. "Ja, we vinden vr redelijk belangrijk als aspect om interessante games in te ontwikkelen", antwoordde hij op een vraag of Valve geïnteresseerd is in het ontwikkelen van games voor de HTC Vive.

De nieuwe game van Valve wordt hoogstwaarschijnlijk ontwikkeld in de Source 2-engine, aangezien Newell ook liet weten de engine als primaire ontwikkelomgeving te blijven gebruiken. "Naast Dota 2 die laatst naar de nieuwe engine is verplaatst, gebruiken we Source 2 ook voor enkele nog onaangekondigde projecten," aldus Newell.

De laatste game van Valve is het in 2016 verschenen The Lab, waarin de speler enkele korte puzzels in vr op moet lossen. De game speelde zich ook af in het Portal-universum.



Fire Emblem Heroes volgende maand uit voor Android en iOS

Tijdens de Fire Emblem-Nintendo Direct die gisteravond plaatsvond is de smartphonegame Fire Emblem Heroes aangekondigd.

De smartphonegame bevat tactische turn-based gevechten met personages uit voorgaande Fire Emblem-games. Deze personages moeten opgeroepen worden met Orbs, die tijdens het spelen verdiend kunnen worden. Spelers kunnen deze Orbs ook door middel van microtransacties aanschaffen. De game wordt verder volledig free-to-play.

Spelers kunnen op de website van Fire Emblem Heroes stemmen welke personages ze graag terug zien komen in de game.

Nintendo werkt ook aan een smartphonegame gebaseerd op Animal Crossing. Deze staat gepland om voor het eind van het fiscale jaar op 31 maart dit jaar te verschijnen.

Fire Emblem Heroes verschijnt 2 februari voor Android. In de trailer staat geen specifieke releasedatum voor de iOS-versie, alleen "Coming Soon". Op de Amerikaanse Twitter-pagina van Nintendo staat aangegeven dat de smartphonegame op 2 februari voor zowel Android als iOS gaat verschijnen.



Super Mario Run in maart naar Android

De mobiele game Super Mario Run komt in maart naar Android-toestellen, nadat het spel sinds december al voor iOS-apparaten beschikbaar was.

Dat heeft Nintendo woensdagnacht aangekondigd op Twitter. Toen Mario vorig jaar voor het eerst op iPhones verscheen, leidde dat binnen enkele dagen tot tientallen miljoenen downloads.

Het is echter nog steeds onduidelijk hoeveel Nintendo heeft verdiend aan Super Mario Run. De volledige game kan voor 10 euro worden ontgrendeld, maar volgens eerder onderzoek doet minder dan één op de tien downloaders dat.

Via Android kan Nintendo een grote nieuwe doelgroep aanspreken, maar doorgaans verdienen gamemakers wel minder geld aan Android dan aan iOS.

Benieuwd naar ons oordeel over Mario's eerste avontuur voor smartphones? De iOS-versie hebben wij eind vorig jaar gerecenseerd.



Resolutie en grootte van Zelda: Breath of the Wild bekend

The Legend of Zelda: Breath of the Wild draait op een resolutie van 900p wanneer de Switch in dockingmodus staat, en op 720p wanneer er op het scherm van de console zelf gespeeld wordt.

Dat werd duidelijk uit een analyse van Digital Foundry. De game draait overduidelijk beter dan de versie van E3 2016, die af en toe problemen had met de framerate. Op die framerate heeft Nintendo zich ook gefocust, want het verschil in resoluties uit zich in een stabiele framerate van 30fps.

Ook zullen alle versies van Breath of the Wild de mogelijkheid bevatten om de game zowel in het Engels of Japans te spelen, aldus een gerucht op Neogaf. Een medewerker van Nintendo zou dit gezegd hebben op een persevenement in Parijs. Dit is echter nog niet officieel door Nintendo bevestigd.

Tot slot werd op de Japanse pagina van Nintendo's Breath of the Wild-website duidelijk dat de game 13,4GB aan ruimte in gaat nemen op de Switch en 13GB op de Wii U. In het geval van de Switch betreft dit 40% van de 32GB aan intern geheugen. Nintendo heeft echter bevestigd dat de Switch Micro SD-kaarten tot formaten van 2TB gaat ondersteunen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild verschijnt op 3 maart voor de Nintendo Switch en Wii U. De Switch verschijnt op dezelfde datum.

Eredivisie komt met officiële Fifa 17-competitie

De Eredivisie roept een nieuwe geheel competitie in het leven voor eSporters. De achttien clubs die op het hoogste Nederlandse niveau uitkomen nemen het in de zogeheten E-Divisie tegen elkaar op met het spel FIFA 17.

Met ingang van 6 februari moet de E-Divisie een "uniek platform om jongeren te bereiken" worden en de betrokkenheid van bestaande fans bij hun favoriete Eredivisieclub vergroten.

De competitie, wereldwijd een van de eerste voor FIFA-gamers, is een initiatief van de Eredivisie CV en wordt gelanceerd in samenwerking met de achttien Eredivisieclubs, EA Sports en Endemol Shine Nederland.

"Binnen de Eredivisie zijn we al enige tijd bezig om een officiële eSports-competitie in Nederland op te zetten", verklaart Eredivisie CV-directeur Alex Tielbeke. "De E-Divisie zien wij als een uitbreiding op het bestaande voetbalaanbod, waarbij we ons nog meer toe kunnen leggen op jongeren."

"Voor de clubs is het een mooi platform om de betrokkenheid van fans te vergroten en gezamenlijk nieuwe content te genereren. Daarnaast zal de E-Divisie op termijn gaan zorgen voor een nog mooiere beleving van Eredivisie voetbal in een stadion."

EK

Elke Eredivisieclub wordt in de E-Divisie officieel vertegenwoordigd door één gamer. Meerdere clubs legden al een speler vast. Zo werd Koen Weijland gecontracteerd door Ajax en is Romal Abdi eSporter bij PSV. Dinsdag presenteerde sc Heerenveen nog Niels Krist.

Wie zich na zeventien speelrondes de eerste kampioen van de E-Divisie mag noemen, vertegenwoordigt Nederland vervolgens in Europees verband bij de EA Sports FIFA 17 Ultimate Team Championship Series en eventueel het WK.

Bij de officiële lancering op 1 februari wordt bekend welke eSporters de achttien clubs afvaardigen en hoe het speelschema eruitziet. De eerste speelronde is op maandag 6 februari.



Geen Netflix of Hulu op Nintendo Switch bij lancering

Kopers van de nieuwe Nintendo-console Switch zullen na de lancering geen gebruik kunnen maken van Netflix of andere videostreamingdiensten op hun apparaat.

Nintendo overweegt wel om ondersteuning hiervoor in een toekomstige update toe te voegen, stelt het bedrijf na vragen van gamesite Kotaku.

Op veel vragen van de site wil Nintendo geen antwoord geven. Daarom blijft het onder meer onduidelijk of eerder gekochte Virtual Console-games, van een Nintendo 3DS of Wii U, ook zullen werken op de Switch. Het is ook nog onbekend of er een trofeeënsysteem in de Switch wordt verwerkt.

Nintendo verduidelijkt wel dat Wii- en Wii U-controllers in eerste instantie niet zullen werken met de Switch, maar dat ook hiervoor mogelijk later nog ondersteuning komt.

Mii

De virtuele Mii-personages van eerdere Nintendo-consoles verschijnen niet meer in het social netwerk Miiverse, maar worden nog wel gebruikt als avatars van spelers. Op één Switch kunnen maximaal acht gebruikersaccounts worden ingesteld.

De Switch verschijnt op 3 maart en is in Nederland te bestellen voor prijzen vanaf 309 euro. De console kan worden gebruikt als handheld, maar kan ook worden gekoppeld aan een tv via een speciaal dockingstation.