Het is december 2027. De eindejaarslijstjes vliegen ons weer om de oren: het beste model vliegende auto (Tesla ÜberWing), beste televisieserie (de reboot van Game of Thrones), beste film (Star Wars Episode 10,5)… maar er zijn dit jaar natuurlijk ook een hoop toffe games uitgekomen! Wij van Insidegamer, dat dankzij de steun van wereldpresident Kanye West de allergrootste website op het internet is geworden, zijn natuurlijk niet te beroerd om een paar van de beste games van het jaar op een rijtje te zetten.

Kingdom Hearts HD 3,14159265359

Een heruitgave van de in 2020 verschenen klassieker, inclusief flink wat bonusmateriaal, waaronder een rondleiding door het huis van de schoonmaker van Square Enix’ kantoor. Ook komt Kingdom Hearts 3,14159265359 met speelbare versies van alle games in de Kingdom Hearts-franchise, die vanwege het ontbreken van backwards compatibility op de Playstation 6 UltraPro al jaren niet meer te spelen zijn.

Duke Nukem: Forever And Ever

We hebben er lang op moeten wachten (de game werd in februari 2017 aangekondigd), maar de nieuwe Duke Nukem is dit jaar eindelijk verschenen! Geen enkele ontwikkelaar wilde zijn handen er aan branden, dus de game die eerst gemaakt zou worden door Gearbox werd vervolgens doorgeschoven naar Bethesda, Nintendo, Insomniac en uiteindelijk afgemaakt door Atlus. Vooral het level waarin Duke tript op Mega Mushrooms en vervolgens met een enorme mech Ratchet & Clank kort en klein slaat viel bij veel fans in de smaak.

Call of Duty: Unbelievable Superwarfare 3

Na de kritiek op alle exosuits en toekomstgerichte thema’s van Infinite Warfare een decennium terug besloot uitgever Activision zich helemaal niets aan te trekken van alle kritiek van de fans, want “het boeit ons geen hol, mensen kopen het toch wel” (aldus Activision-president Zampella in een interview). In Call of Duty: Unbelievable Superwarfare 3 heb je controle over The Tank, een volledig op afstand bestuurbare oorlogsmachine met de mogelijkheid om door dimensies te reizen.

The Elder Scrolls VI: Argonia - Super Ultra HD

Natuurlijk hadden we in 2023 al een HD-remake gekregen van deel zes in de Elder Scrolls-franchise, maar probeer dat nog maar eens te spelen op je oude 8K-televisie. Precies, dat ziet er niet uit. Dankzij deze heruitgave kun je heel Tamriel verkennen in prachtig holografisch 12K.

South Park: The Very, Very, Very PC Edition

De vierde game in de door iedereen gewaardeerde South Park-franchise putte vooral veel inspiratie uit het 28 e en 29 e seizoen van de tv-serie. In de game moet je met klassiek personage PC Principal op zoek naar oud-president Trump, om hem te vragen om alsjeblieft weer plaats te nemen in het witte huis en president Cartman van de troon te stoten. De game verscheen uiteraard niet voor de consoles, want die zijn niet PC genoeg.

Fifa 28

Tja.

Assassin’s Creed: The Official Game of the Movie of the Game of the Movie of the Game

Zoals we allemaal nog wel weten verscheen in 2017 de allereerste film gebaseerd op de Assassin’s Creed-franchise. Het duurde dan ook niet lang voordat er een game gebaseerd werd op die film, die een jaartje later weer verfilmd werd. In deze game speel je het verhaal van de vijfde Assassin’s Creed-film na, waarin het hoofdpersonage werd vertolkt door Arnold Schwarzenegger.

Grootste gemis dit jaar is echter Half Life 3, waar op de E3 van 2027 wederom geen spoor van te bekennen was. Oud-president van Valve, Gabe Newell, was niet te bereiken voor commentaar.

Er verschenen natuurlijk nog meer toppers dit jaar, dus laat in de reacties weten wat jij de allerbeste game van 2027 vond. Stem trouwens ook even op de volgende Op Verzoek!