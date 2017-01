We hebben allemaal wel een voorkeur voor alles: de een heeft liever ketchup dan mayo, de ander liever Pepsi dan Coca Cola (ja, die mensen bestaan), enzovoorts. Ook op welke console er het liefst gespeeld wordt is een discussie zo oud als de weg naar Rome. Dus deze week in de IG Q&A: Op welk platform speel je het meest en waarom?



Martin Verschoor

De Xbox One, Wii U, PlayStation 4 en een fijne pc staan thuis klaar om games op te spelen. Maar aangezien ik dagelijks een uur of drie in het openbaar vervoer vertoef, speel ik toch het meest op m’n telefoon en wel Hearthstone en Rollercoaster Tycoon Classic. Hearthstone is prima geoptimaliseerd voor het scherm van mijn Iphone 7, verbruikt weinig data en is dus een hele fijne game voor ‘on the go’. Rollercoaster Tycoon is wat meer priegelen op het kleine scherm, maar het werkt en heeft me al meerdere malen mijn halte laten missen. Wanneer er thuis een game wordt gespeeld, is dat toch het meest op de PlayStation 4, maar dat is puur omdat ik daar de meeste games op heb.

Michel Musters

Ondanks dat ik alle platforms heb en leuk vind en ik een zwak heb voor Nintendo-games, staat de PlayStation 4 het vaakst aan. Ik speel er deze generatie sowieso de meeste third party-titels op. Waar dat vorige generatie nog op de Xbox 360 was, voelde Sony's console daar dit keer perfect voor aan. Maar er verschijnen ook veel exclusives op de PS4 die mij aanspreken. Nog vaker gebruik ik overigens programma's als Netflix en Plex om films en series te kijken, en ook dat doe ik via de PS4. Echt mijn 'main' console deze generatie dus!

Simon Zijlemans

Het staat allemaal thuis, maar 99% van de tijd staat de PlayStation 4 aan. Nintendo vergat even games uit te brengen voor de Wii U, dus die gaat alleen aan als er mensen langskomen en we zin hebben in Mario Kart. De Xbox One heeft niets bijzonders te bieden als je (zoals ik) niet houdt van Forza en ook niet meer echt onder de indruk bent van wat Gears of War en Halo de laatste jaren doen en dan kom je dus al snel uit bij de PlayStation 4. Niet alleen staat/stond deze console het vaakst aan omdat al mijn Destiny-buddies hier te vinden zijn, de PS4 heeft ook zo goed als alle third party-games, de grootste line-up aan interessante indies en de exclusives die het dichtst aansluiten op mijn smaak. Kijk alleen al naar deze periode. Vorige maand kreeg de PlayStation The Last Guardian, deze maand kwamen daar Yakuza en Gravity Rush 2 bij en Resident Evil 7 is absoluut op z'n best in VR. Nioh en Nier: Automata staan klaar waar ik heel veel zin in heb en dan begin ik nog niet eens over de aangekondigde first party exclusives die nog moeten komen. Je fanboy-bril mag zo groot zijn als je zelf wil, maar ik geloof niet dat iemand die roept dat Nintendo of Microsoft hier momenteel iets noemenswaardigs tegenover zet, zelf gelooft wat hij/zij zegt.

Bert de Vries

Door mijn voorliefde voor de wat meer obscure games, kom ik al snel uit bij de PC. Recentelijk heb ik weer naar hartenlust kunnen grasduinen in de diverse sales van Steam, Humble en GoG. De bedoeling is om voor een tientje zo veel mogelijk vage shit in te kopen. Heerlijk! Dat, en Overwatch. Vooral Overwatch. Het kan best zijn dat er binnenkort een interventie nodig is, als Blizzard steeds zulke puike content blijft bieden. Zo heeft Zenyatta (alweer) een hele vette nieuwe skin gekregen, dus die moet ik dan hebben. Wat weer betekent dat ik al het andere aan de kant ga schuiven om koortsachtig lootboxes te verzamelen...

Kevin Shuttleworth

PlayStation 4, om één simpele reden: al mijn vrienden zitten op PSN. Niet lang geleden ben ik door mijn vriendenlijst heen gerold, en heb ik iedereen verwijderd die ik niet daadwerkelijk ken. De overblijvers heb ik gevraagd om hun echte naam vrij te geven, en wie ook dat niet deed; bam, eruit. Wat overblijft is een lijst betrouwbare mensen waar ik graag eens een potje mee speel, wat de enige reden is dat ik Overwatch nog speel.

Alicia Tai

Ik *had* ooit alle platformen thuis staan, maar toen ik verhuisde naar Japan pasten alleen m'n handhelds in de koffer en heb ik de consoles thuis moeten laten. Wat blijft er dan over? De Nintendo 3DS! Of nou ja, volgens mij ligt er ook nog ergens een Vita in een hoek van m'n kamer maar euh tja... Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen waarom ik die bijna was vergeten. Het is wel een beetje eenzaam zonder de PS4, want dat was denk ik voorheen wel mijn meest gespeelde platform. De exclusives trekken mij veel meer dan de Halo's, Forza's en Gears of Wars op de Xbox en multiplatform games speel ik daardoor automatisch ook op de PS4. Het wordt steeds zwaarder om geen The Last Guardian, Final Fantasy XV en Yakuza 0 te kunnen spelen, dus misschien staat er binnenkort wel weer als vanouds een PS4 in de kamer en dan zal de 3DS (en tegen die tijd ook de Switch) waarschijnlijk wel weer van z'n troon gestoten worden.

Ferdi Nelemans

Ik speel vrijwel al mijn games op de PlayStation 4. De console heeft verreweg de meeste exclusieve games waar ik in geïnteresseerd ben en een sterke line-up aan third party-titels. Zo ben ik nu druk bezig met Yakuza 0 en kijk ik enorm uit naar Horizon: Zero Dawn, NieR: Automata en Persona 5. Voor de nodige potjes Overwatch wijk ik ook uit naar de PlayStation 4 om de simpele reden dat vrijwel al mijn vrienden actief zijn op de console van Sony. Het apparaat is voor mij deze generatie simpelweg de beste keuze.

Peter Paardekooper

Normaliter zou ik hier meteen Xbox One geroepen hebben, aangezien de Xbox al sinds de release van de 360 mijn main-console is waar ook al mijn vrienden op gamen, en ik de controller nogal een stukje fijner vind dan de DualShock. Mijn Xbox heeft echter al in geen weken aangestaan, en op het moment speel ik voornamelijk op mijn PlayStation 4. Ik denk dat m'n One het de komende tijd ook maar met wat minder liefde moet doen, want Yakuza 0, Nioh, en binnen no time is de Switch met Zelda ook verkrijgbaar. Toch zet ik hier een plaatje van de Xbox One neer want anders is 't ook weer zo zielig.

Jules Schlicher

Het is de Xbox One die bij mij de klok slaat. De exclusives trekken me meer, en de controller heeft al jaren mijn voorkeur over die van andere spelcomputers. Nu is het wel zo dat ik games als Yakuza 0, The Last Guardian en Horizon: Zero Dawn aan me voorbij moet laten gaan, maar eerlijk gezegd heb ik er de tijd niet voor om veel games te spelen. Om dan een heel nieuw apparaat te kopen met games die ik nauwelijks kan doen, is dan zonde. Maar, ik vermaak me prima met m'n Xbox One, en de Xbox 360 gaat ook af en toe nog aan.