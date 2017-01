De Bioscoopstoel #1 - De beste films en series van dit moment

Welkom, beste InsideGamer-bezoeker, ga lekker zitten in die comfortabele bioscoopstoel en laat IG-redacteur Michel je even wegsleuren van al dat gamegeweld. Het is tijd voor een nieuwe rubriek: in De Bioscoopstoel neemt Michel je vanaf vandaag elke maandag op avontuur langs de tofste films en series, de mooiste trailers en het meest interessante nieuws.

Games zijn mijn passie, maar ik kijk net zo graag naar een goede film. Of wat te denken van de vele toffe series waar ik soms in een weekend helemaal doorheen binge? Voor mijn gevoel staan games, films en series zo’n beetje op gelijke hoogte en ik vond het dan ook de hoogste tijd om wekelijks op IG wat tijd te besteden aan die twee laatstgenoemde media!

In de bioscoop

Elke week neem ik sowieso de belangrijkste bioscooprelease met je door en deze week is dat The Wall, die vanaf 2 februari in de bioscopen draait. The Wall is een vreemd beestje. De film is gemaakt door gerenommeerd Chinese regisseur Zhang Yimou (House of Flying Daggers) en heeft Matt Damon en Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones) in de hoofdrollen. Opvallend is dat de film op het eerste gezicht een historisch drama over de Chinese Muur lijkt, maar vervolgens uitmondt in een ordinaire (maar daarom niet minder vermakelijke) monsterfilm.

Ik trek dergelijke rare combinaties heel goed. Matt Damon vind ik niet de meest interessante acteur (ik zie gewoon altijd Matt Damon in plaats van de rol die hij vertolkt), maar Pascal heeft zichzelf helemaal bewezen in bovengenoemde series. De film kan gigantisch hard op zijn muil gaan of juist ultiem popcornvermaak bieden. Ik neem die gok graag, samen met een bak zoute popcorn natuurlijk.





Nieuw op Netflix

In de rubriek Nieuw op Netflix pak ik er een film of serie bij die sinds kort op de streamingdienst staat. Heb je dus een Netflix-abonnement, dan kun je meteen aan de slag met onderstaande tip! A Series of Unfortunate Events noemen is een beetje valsspelen, omdat de serie sinds half januari al te bekijken is, maar omdat dit de allereerste aflevering van deze rubriek is moet je mij dat maar vergeven.

Deze serie met heerlijk hoge productiewaarden is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks Lemony Snicket die al vaak is verfilmd, maar dit is veruit de leukste live-action-versie die ik ooit gezien heb. Dat komt vooral door het sterke script, dat de serie heel zelfbewust maakt over de negatieve gebeurtenissen in het verhaal, en door de glansrol van How I’ve Met Your Mother-ster Neil Patrick Harris. Die gast kan ik normaal niet uitstaan, maar in deze serie speelt hij de sterren van de hemel als de akelige Count Olaf. Ook de kinderrollen worden goed neergezet (terwijl ik acterende kinderen negen van de tien keer enorm irritant vind). A Series of Unfortunate Events is leuk voor jong en oud en met acht afleveringen zeker de moeite waard om in een weekend te bingen.





In de wandelgangen

Elke week pakken we ook één of meerdere interessante nieuwtjes erbij. We kunnen niet om het belangrijkste nieuws van afgelopen week heen: Star Wars Episode 8 gaat The Last Jedi heten! Eind dit jaar mogen we weer naar de bioscoop rennen om dit vervolg op The Force Awakens te checken en de titel prikkelt in ieder geval al. Want wat bedoelen de makers hiermee? Gaat het over Luke Skywalker? Maar dat zou betekenen dat Rey geen jedi is… of gaat één van de twee dood? Maar jedi is natuurlijk ook jedi in meervoud… Je merkt het al, van Star Wars gaat een mens automatisch speculeren tot hij of zij een ons weegt. Nu begint het lange wachten op een eerste trailer…



Hype

Er zijn zoveel films en series waar ik constant naar uitkijk dat mijn verlanglijstje te lang is om samen te vatten. Daarom pak ik er elke week een trailer bij van een film of serie waar ik echt niet op kan wachten en hopelijk delen jullie in mijn enthousiasme.

Afgelopen week is de aankondigingstrailer van het derde seizoen van HBO-serie The Leftovers uitgekomen. Eindelijk! The Leftovers is misschien wel de meest ondergewaardeerde serie van HBO ooit en het derde en laatste seizoen verschijnt vanaf 16 april op HBO – al is die zender nu niet meer in Nederland verkrijgbaar helaas…

Ik kan je zeker aanraden om seizoen 1 en 2 op dvd of blu-ray te bestellen. In The Leftovers is twee procent van de mensheid verdwenen. Poef, weg, zomaar! De serie gaat niet over de hoe en waarom van het verdwijnen, maar over hoe de overgebleven personen met dit bizarre gegeven omgaan. Het eerste seizoen is goed, en het tweede seizoen verraste iedereen met grandioos acteerwerk en plottwists. Mijn brein stond op exploderen in elk geval. Ik kan dan ook niet wachten om te zien hoe het laatste seizoen van dit artistieke meesterwerkje wordt afgesloten.





De gouden tip

Ik sluit deze rubriek wekelijks af met een tip voor een film of serie die je misschien nog niet kent, die een beetje is ondergesneeuwd tussen al dat blockbuster-geweld, of die misschien zo oud is dat je hem al bent vergeten. Deze week is dat Misfits, een steengoede Britse serie die je nu in zijn geheel op Netflix kunt bekijken.

Misfits draait om vijf jongeren die een taakstraf opgelegd krijgen. Door een mysterieuze stormwolk krijgen ze opeens de meest uiteenlopende superkrachten en dat brengt ze in allerlei vervelende én heerlijke situaties. Omdat Misfits van Britse makelij is, biedt de serie voor de verandering eens niet de cliché kijk-mij-eens-een-superheld-zijn-verhaallijnen. Eigenlijk willen die rotzakken in de serie hun superkrachten helemaal niet, maar nu ze die toch hebben kunnen ze er maar beter het beste van maken. Negeer de wat karige special effects in het allereerste seizoen, want dat wordt vanzelf beter, en smul vooral van het verhaal en het acteerwerk. Met een heerlijk acterende Iwan Rheon, die hier zijn carrière een kickstart gaf voordat hij creep numero uno werd als Ramsay Bolton in Game of Thrones.







Dat is ‘m voor deze week; je mag nu weer over games lezen op de rest van InsideGamer! Of blijf nog even hangen en praat mee over films en series in de reacties hieronder. Heb je zelf tips of meningen over bovengenoemde films en series, laat ze dan vooral horen!