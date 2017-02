Nintendo Switch - Echt alles over de nieuwe console van Nintendo

Het is bijna zover: de Nintendo Switch ligt binnenkort in de winkels (kijk hier waar je nog een pre-order voor de Nintendo Switch kunt plaatsen). Hier lees je echt alles over de nieuwe console van Nintendo, de specs, de mogelijkheden en natuurlijk de games die er voor verschijnen. Maak kennis met de Switch!

Maak kennis met de Nintendo Switch

Op de foto's hieronder zie je de Nintendo Switch, de nieuwe spelcomputer van Nintendo en de opvolger van de Wii U. Stiekem (al geeft Nintendo dat zelf niet toe) volgt hij ook een beetje de 3DS op. De Switch is namelijk een hybrid, wat inhoudt dat je hem zowel op televisie als onderweg kunt spelen.

Hoe gaat dat in zijn werk? De Switch zelf is eigenlijk een forse handheld. Het scherm is even groot als die op een Wii U-controller, maar het plastic eromheen is kleiner. Ook is het apparaat dunner vergeleken met de Wii U GamePad. Hierdoor is hij een stuk draagbaarder. Dit systeem kun je overal mee naartoe nemen en spelen: in de trein, het vliegtuig, op feestjes of in de pauze van werk of school. De batterij gaat zo'n twee tot zes uur mee, afhankelijk van de intensiteit van de games die gespeeld worden. Overigens komen games op cartridges, net als op andere Nintendo-handhelds.

Je kunt er echter ook voor kiezen de Switch in een bijgeleverde 'dock' te schuiven, die met een HDMI-kabel aan je televisie zit aangesloten. Vervolgens zie je de afgespeelde game niet meer op het scherm van het systeem, maar op televisie. Je schuift daarna de linker- en rechterkant van de Switch eraf. Dit zijn de linker- en rechter Joy-Con-controllers. Hierop zitten de gebruikelijke knoppen, zoals actieknoppen, schouderknoppen en analoge sticks. Deze Joy-Cons kun je los gebruiken om games te besturen (vergelijkbaar met de Wii-controller en Nunchuck), dankzij de ingebouwde bewegingsgevoelige technologie ook gebruiken voor bewegingsgevoelige games (zoals ARMS en 1-2-Switch), of schuiven in een bijgeleverde Joy-Con-houder. Daardoor creeër je met de twee Joy-Con-controllers een traditionele controller, die je kunt gebruiken tijdens het gamen op televisie.

Tot slot kun je er ook voor kiezen om wanneer je de Switch meeneemt als een handheld, hem met een klepje achterop neer te zetten op bijvoorbeeld de tafel. Je kunt de aparte Joy-Con-controllers er dan ook afschuiven om vervolgens daarmee een game te besturen. Dit is ook handig als je onderweg lokale multiplayer wilt doen, bijvoorbeeld tegen een vriend die zelf geen Switch heeft Mario Kart te spelen. Beide spelers houden dan een aparte Joy-Con-controller vast. Keuze genoeg dus!

De verschillende controllers

Naast bovengenoemde manieren om met de Switch te spelen, zijn er verschillende controllers om games te besturen. Wanneer je de Switch als handheld gebruikt, doe je dat met de linker en rechter Joy-Con aan de zijkanten van het scherm geschoven. Deze Joy-Cons bevatten alle benodigde knoppen om moderne games mee te spelen. Daarnaast zitten er ook een Home-knop om terug naar het hoofdmenu te gaan en een capture-knop om screenshots (en later ook video's) mee te maken en via social media te delen op. Wanneer je op de televisie speelt, kun je de Joy-Cons van het scherm afschuiven en ze in een houder schuiven.

Losgekoppeld van het Switch-scherm kan er ook in elke hand één Joy-Con-controller gehouden worden, vergelijkbaar met de Wii-controller en Nunchuck. Deze kunnen gewoon met de armen uit elkaar gebruikt worden om traditionele games mee te besturen, of door ze in het rond te bewegen via de verbeterde bewegingsgevoelige technologie. Enkele games die hier gebruik van maken zijn 1-2-Switch (op lancering) en ARMS (in de lente). De Joy-Con-controllers bevatten ook een nieuwe technologie die Nintendo 'HD Rumble' noemt. Deze preciezere vorm van trillingen in de controllers zorgt ervoor dat je kleine nuances waar kunt nemen. Zo kan er gesimuleerd worden dat er een hoeveelheid balletjes in de controller zitten en kun je als speler merken hoeveel. Dit is een minigame in 1-2-Switch. De rechter Joy-Con heeft daarnaast een IR-pointer die de afstand en vorm van echte objecten kan bepalen.



Wanneer de Joy-Con controllers los gebruikt worden, kunnen ze aan een Joy-Con-polsbandje worden geschoven. Dit is niet alleen voor de veiligheid (zodat de controllers niet door je televisie vliegen), maar laat de Joy-Cons ook iets beter in de hand liggen en maakt de schouderknoppen groter. Dit is dus niet alleen aan te raden vanwege de veiligheid.

De echte puristen kunnen ook de Switch Pro Controller kopen. Deze heeft onder andere een traditionele vierpuntdruktoets en de batterij gaat zo'n 40 uur mee. Ook de Pro Controller heeft HD Rumble.

De specificaties

Nintendo geeft niet de precieze specificaties van zijn consoles prijs. Daar komen we meestal pas achter wanneer de console in kwestie uit is en diverse mensen hem hebben opengemaakt. Wel weten we dat de Switch een Nvidia-chip heeft gebaseerd op de Tegra, vergelijkbaar met wat er in Nvidia Shield zit. De chip is echter custom, dus het is moeilijk te zeggen hoe krachtig hij precies is.



De details:

Afmetingen: 102mm x 239mm x 13,9mm (met Joy-Con-controllers)

Gewicht: 297 gram

Scherm op Switch: Capacitive touch screen / 6,2 inch LCD / 1280x720 resolutie

CPU/GPU: NVIDIA custom Tegra-processor

Intern geheugen: 32 GB, uitbreiden met MicroSD en MicroSDHC mogelijk, MicroSDXC mogelijk na update

Internet: Draadloos (bekabelde internetverbinding mogelijk via los verkrijgbare adapter)

Maximale resolutie: 1920x1080 en 60 fps, 1280x720 in handheld-modus

Audio output: Ondersteuning linear PCM 5.1ch via HDMI-kabel op televisie

Speakers: Stereo

USB: Type-C terminal

Headphone: Stereo output

Sensoren: Accelerometer, gyroscope en brightness sensor

Interne batterij: Lithium ion batterij, capaciteit 4310mAh

Batterijduur: Tussen 2 en 6 uur

Oplaadtijd: 3 uur wanneer console in slaapstand staat

Online en menu

Nintendo moet nog het één en ander bekendmaken over de online opties en het menu op de Switch.



Wel weten we dat je vanaf dag één online kunt gamen, al is niet bekend of friend codes terugkeren. In de herfst van het jaar komt er een betaalservice en kost online gamen geld. Een precies bedrag in euros is hier nog niet voor bekend. Wel weten we dat je met een online abonnement elke maand een gratis NES- of SNES-game krijgt, die na die maand echter niet meer gratis speelbaar is. Verdere details over extra's, alsmede info over de Virtual Console, missen nog.



Nintendo heeft nog nauwelijks details gegeven over het hoofdmenu van de Switch. Alleen deze foto's zijn online te vinden. Het is een minimalistisch, schoon ogend menu met de speelbare games, een zichtbaar profiel en enkele opties, waaronder de eShop en vermoedelijk een knop om de felheid van het scherm aan te passen. De tweede foto lijkt te wijzen op de mogelijkheid om een donkere achtergrond te nemen, al kan dat ook exclusief voor ontwikkelaars zijn. Meer is nog niet bekend.

De Switch-lancering

De Nintendo Switch verschijnt op 3 maart 2017 in Europa, de Verenigde Staten en Japan, dus ook Nederland.



Er is geen officiële prijs voor de Switch, omdat winkelketens in Europa hun eigen prijs mogen bepalen. Die ligt in Nederland rond de 329 euro. Er komen twee versies: eentje met grijze Joy-Con-controllers en eentje met gekleurde Joy-Con-controllers. Daarnaast bevat de doos de docking station, een Joy-Con-grip (zonder batterij, deze laadt de Joy-Cons dus niet op), een stroomkabel en HDMI-kabel. Ook zitten er twee Joy-Con-straps bij.



Een paar Joy-Cons in het grijs of in kleuren kunnen voor 74,99 euro gekocht worden. Een Joy-Con-grip met charger (die de Joy-Cons dus oplaadt) kost 29,99 euro. Een losse Joy-Con-strap kost 7,99 euro. De Switch Pro Controller tot slot kost 69,99 euro.



Nintendo belooft in de maand maart zo'n 2 miljoen exemplaren wereldwijd beschikbaar te stellen, maar er is nu al geen garantie meer om op lancering nog aan de console komen. Begin februari deed InsideGamer onderzoek en was er al veel onduidelijkheid. Informeer bij je lokale (game)winkel over beschikbaarheid.





De countdown voor de Switch-lancering op 3 maart.



De lanceringsgames

Dit zijn vooralsnog de games die voor de Switch-lancering op 3 maart zijn aangekondigd. Dit kan nog veranderen.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Verreweg de belangrijkste game op de lancering van de Switch. Deze langverwachte nieuwe Zelda-titel biedt een gigantische open wereld om te ontdekken. Link moet zien te overleven door de juiste kleding bij de juiste temperaturen te dragen, op wild te jagen en het vlees te koken en op te eten, en regelmatig nieuwe wapens oppikken om zijn kapotte wapens te vervangen. De spelwereld heeft meer dan honderd 'Shrines', een soort mini-kerkers waarin puzzels en gevechten afgewisseld worden.

Lees alles over Zelda: Breath of the Wild in deze preview.



1-2-Switch

Deze partygame laat je niet naar het televisiescherm maar naar je tegenstander kijken. Twee spelers houden beiden een Joy-Con-controller vast en moeten diverse situaties die op het scherm geschetst worden nadoen. Trek bijvoorbeeld sneller dan je tegenstander een geweer, neem het tegen elkaar op in een toverstokgevecht of melk zo goed mogelijk een koe.

Lees alles over 1-2-Switch in deze preview.



Andere lanceringsgames:

Super Bomberman R

Just Dance 2017

Skylanders: Imaginators

I Am Setsuna (digitaal)

The Binding of Isaac: Afterbirth+ (digitaal)

World of Goo (digitaal)

Human Resource Machine (digitaal)

Little Inferno (digitaal)

Toekomstige games

Inmiddels zijn er al behoorlijk wat games voor de Switch aangekondigd. Hieronder plaatsen we het grootste gedeelte van de aangekondigde titels.



Maart:

Fast RMX

Shovel Knight: Plague of Shadows

Snipperclips

Has-Been Heroes



April:

Mario Kart 8 Deluxe

Constructor



Q1/Q2 2017:

Disgaea 5 Complete

Snake Pass

Tumbleseed

ARMS (lees de preview)

Rime

Redout

Puyo Puyo Tetris

Graceful Explosion Machine

Sonic Mania



Q3 2017:

NBA 2K17

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Splatoon 2

Fire Emblem Warriors



Q4 2017:

Super Mario Odyssey

Project Sonic 2017





Ergens in 2017:

Arcade Archives Compilation

Bit Boy! Arcade Deluxe

Dragon Ball Xenoverse 2

Dungeon of Zaar

Farming Simulator 18

FIFA 18

Hollow Knight

Jackbox Party Pack 3

Minecraft: Story Mode

Minecraft: Switch Edition

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Nobunaga's Ambition: Sphere of Influence

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas

Puzzle Box

Rayman Legends: Definitive Edition

Stardew Valley

Steep

Syberia 3

Tank It!

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers

Wonder Boy: The Dragon's Trap

Xenoblade Chronicles 2

The Sacred Hero

Lego City Undercover

2 Fast 4 Gnomz

Dragon Quest X

Dragon Quest XI

Dragon Quest Heroes I & II

GoNNER

Kingdom Adventure

Lego Worlds

New Frontier Days: Founding Pioneers

Project Octopath Traveler

Racing Apex

Riverside

Romance of the Three Kingdoms XIII (vooralsnog alleen Japan)

Seasons of Heaven

State of Mind

Story of Seasons-game

Taiko Drum Master-game

The Unlikely Legend of Rusty Pup

Yooka-Laylee

Zombie Vikings



Ergens in 2018:

Fire Emblem Switch

Nieuwe No More Heroes

BlazBlue-game

Shin Megami Tensei-game

Tales-game