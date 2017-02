IG Q&A: Welke old school games willen we bij het Switch abonnement?

Onlangs bracht Tatsumi Kimishima, president van Nintendo, naar buiten wat de prijs voor een abonnement op de online service van de Nintendo Switch in Japan zal zijn. Onderdeel van dit abonnement is een aantal retrogames die je een maand lang kunt spelen. Dat bracht ons op de vraag: Welke old school games willen we bij het Switch abonnement?



Bert de Vries

Hoewel ik A Link to the Past een van de beste games ooit vind en graag nog een keer speel op de Switch, ga ik toch voor een andere game: Secret of Mana. Het is zo'n game die ik elk jaar minstens één keer uitspeel. Elke keer verbaas ik me weer hoe goed deze game in elkaar zit qua muziek, looks maar vooral gameplay. Dat laatste is realtime en best diepgaand: voortdurend pas je de teamsamenstelling aan en check je welke wapens/magie je moet gebruiken, zeker bij de toffe eindbazen. Als je de kans krijgt: check deze game!



Michel Musters

Eigenlijk zou ik het niet weten. Bijna alle NES- en SNES-games die ik zou willen spelen, staan al op de Wii- en Wii U-Virtual Console. Dan vind ik een gratis oude game die je maar één maandje kunt spelen eigenlijk mosterd naar de maaltijd. Zorg dan dat mensen die een abonnement afsluiten alle VC-games die ze ooit op Wii of Wii U hebben gekocht, gratis en voor niets over kunnen zetten naar de Switch. Dát is pas een deal waar Nintendo mensen mee blij maakt!

Jules Schlicher

Leuk idee, maar als het maar om een NES- of SNES gaat die maar één maand speelbaar is, is het maar een magere bedoening - al is de prijs ongeveer een derde van een Xbox Live Gold-abonnement. Net zoals Bert zou ik Secret of Mana er graag op zien, al zie ik het liefst Donkey Kong Country en Super Mario World. Met die twee games heb ik meer plezier gehad dan alle andere games op Nintendo-consoles tot nu toe. Op een platform als Switch zou ik ze dan ook graag weer spelen. Langer dan één maand.

Thijs Barnhard

Ik ben zo iemand die tot op de dag van vandaag heel erg veel NES en SNES-games speelt. Voor mij is het een combinatie van nostalgie en het geloof dat games redelijk vroeg gepiekt zijn. Het idee dat we door de Switch straks een soort leesclubje van klassieke games hebben spreekt mij eigenlijk wel aan. Iedere maand heeft iedereen hetzelfde onderwerp en krijgt een nieuwe generatie de kans om een klassieker te spelen. Als dat de kans vergroot op een nieuwe 'Y cant Metroid crawl' ben ik blij.

Laura Kempenaar

Naast de standaard Mario-games en A Link To The Past, zou ik wel een toffe roundup van de oude Disney-games willen spelen. Even die epische soundtrack van The Lion King beluisteren, gek worden van frustratie bij Beauty & The Beast en natuurlijk het vrolijke Aladdin spelen, want die is toffer dan Prince of Persia toch?