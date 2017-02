WTF Update 321 - Mario is stoned en Obama wordt basketballer

Het einde van de week is weer in zicht en dat betekent nieuwe videos, plaatjes en GIF's waarvan je denkt: WTF? Deze week hebben we onder andere Mario, Battlefield en 1-2-Switch voor je klaarstaan. Check ze hieronder en alvast een fijn weekend toegewenst.



NPC probeert zelfmoord te plegen





En opeens is Mario....stoned?







Boodschap aan de speler





Wie kan de tweede glitch spotten?





1-2-Switch heeft een aantal bizarre mini-games

1-2-Switch heeft een flink arsenaal aan mini-games waarin je je alledaagse skills kunt verbeteren. Verwacht je bijvoorbeeld binnenkort kinderen? Dan kun je alvast oefenen door de Switch zachtjes in slaap te wiegen, hem met chirurgische concentratie in de wieg leggen en geruisloos de kamer verlaten zónder op een stukje LEGO te stappen. Mocht je de ambitie hebben om model te worden, of gewoon in een callcenter te gaan werken, dan kan dat ook gewoon.







Deze halve Soul (zool) is niet Dark genoeg



Logica in Resident Evil 7





Obama hervat basketbalcarrière