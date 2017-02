Project Cars 2 hands-on preview - Wéér racen om de koppositie

Vraag een kenner eens welke realistische (console)racegame de beste van deze generatie is. Deze gamer zal niet – zoals vanouds – twijfelen tussen Gran Turismo en Forza Motorsport, maar tussen Project CARS en Assetto Corsa. Dat is al reden genoeg om warm te lopen voor Project CARS 2.

‘Stiekem’ wisten we al jaren dat er een sequel van Project CARS aan zou komen. Die kondigde ontwikkelaar Slightly Mad Studios doodleuk nog vóór de release van het eerste deel aan. Maar behalve het feit dat racen op onverhard terrein geïntroduceerd zou worden, kwamen we nog niet veel te weten. Dat veranderde op het preview event waar we afgelopen week uitgebreid aan de slag konden met de game.

Waarheidsgetrouw

Net als z’n voorganger moet Project CARS 2 vooral qua techniek en rijbeleving ‘top of the bill’ worden. Slightly Mad klopt zichzelf graag op de borst door de vergelijkingen tussen de eerste game met de Gran Turismo- en Forza-reeksen. Toch zijn het eigenlijk inherent verschillende games: Project CARS is (net als grote concurrent Assetto Corsa) vooral een waarheidsgetrouwe simulatie van autoracen, terwijl de bekende PlayStation- en Xbox-exclusives eigenlijk om het verzamelen van zoveel mogelijk bijzondere auto’s draait.



De uitbreiding qua auto’s en circuits is dan ook betrekkelijk bescheiden: Slightly Mad spreekt van ruim 170 modellen (na de pakweg honderd van de eerste game) en twintig nieuwe circuits. Belangrijker is het feit dat de game over de gehele linie wat toegankelijker wordt gemaakt, zonder in te leveren op het gebied van uitdaging en waarheidsgetrouwheid. Dat betekent dat het spel ook voor degenen zonder racestuurtje beter te besturen is (onder meer door prettiger ingrijpende hulpmiddelen die voor een soepelere ervaring zorgen) maar ook dat de clusterfuck aan menu’s uit deel één heeft plaatsgemaakt voor een veel overzichtelijkere interface.



Sneeuw

De mogelijkheden om losse races, een carrièrestand en online wedstrijden af te werken, waren in Project CARS al dik in orde. De sequel krijgt vooral meer variatie. Als eerste door uitbreiding van wat de ontwikkelaars ‘LiveTrack’ noemen: de bestaande game liet je al in een dynamische 24-uurscyclus en dito weersomstandigheden rijden, de aanstaande titel voegt daar ook nog diverse seizoenen aan toe – waardoor je in de winter daadwerkelijk sneeuw naast de baan kunt hebben.



Daadwerkelijk in de sneeuw spelen is eveneens mogelijk. Allereerst in een geheel nieuwe speelstand die rijden op sneeuw en ijs rond de poolcirkel simuleert – een bezigheid waar vooral luxere automerken graag mee voor het voetlicht komen. Dat hebben we zelden tot nooit in een racegame gezien, al is de feature nog verre van af: er mist een gevoel van snelheid en controle. Verder lijkt het rijden op onverhard zich vooralsnog te beperken tot rallycross-circuits, die we nog niet konden testen. Over rallyproeven van A naar B (waarmee Project CARS 2 echt concurrentie zou kunnen bieden voor DiRT Rally) laat het ontwikkelteam nog niets los.

Over het algemeen is in elk geval te merken dat Slightly Mad aardig onder de kop sleutelt om de physics naar een nieuwe niveau te tillen. De manier waarop banden slijten, het vermogen in de aandrijflijn van een auto en elektronische hulpmiddelen zijn nu merkbaar verschillend in diverse modellen. Het verschil tussen een productieauto en de raceversie van hetzelfde model is daardoor direct goed merkbaar: een straatversie zit eerder aan de limiet van z’n grip, terwijl de circuitauto vele malen stabieler op de baan ligt.

Beloftes

Verder belooft Slightly Mad een hele sloot aan vernieuwingen, inclusief de nodige features om de game als grote eSports-titel verder te laten groeien (onder meer met online kampioenschappen en de mogelijkheid om race-uitzendingen te regisseren) en betere vr-compatibiliteit. Daar schuilt echter ook de valkuil: voor Project CARS beloofde de Britse studio onder meer een Wii U-versie en functionaliteit voor PlayStation VR, maar geen van beiden zagen ooit het daglicht. Daarvan heeft men in elk geval geleerd, kregen we te horen: een Switch-versie zit voorlopig niet in de pijplijn – aan PlayStation VR-compatibiliteit wordt wél hard gewerkt, maar is nog niet toe te zeggen.



Uiteindelijk valt vooral te hopen dat Project CARS 2 als geraffineerd product in de (digitale) schappen belandt en er geen sprake is van de vele bugs die het origineel bij de launch plaagden. Aan ervaring zou het de ontwikkelaars in elk geval niet moeten ontbreken: Slightly Mad Studios is inmiddels al zeventien jaar toegewijd aan het maken van simulatieracegames. In die tijd leer je wel hoe je de Gran Turismo’s, Forza Motorsports en Assetto Corsa’s van deze wereld de baas bent én blijft.



Project CARS 2 verschijnt eind 2017 op PlayStation 4, Xbox One en pc