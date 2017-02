IG Q&A: Wat vinden wij van de nieuwe opzet van E3?

Afgelopen woensdag kondigde Entertainment Software Association (ESA) aan dat E3 een publieksevenement wordt. Er zullen dit jaar 15.000 tickets beschikbaar zijn voor consumenten, wat betekent dat E3 niet meer alleen bestemd is voor de media en insiders van de gamesindustrie. Deze week de vraag: Wat vinden wij van de nieuwe opzet van E3?





Bastiaan Vroegop

Journalisten zullen balen dat de beurs ineens een stuk drukker is, maar ik vermoed dat deze stap noodzakelijk is. Steeds meer gamebedrijven organiseren eigen evenementen en schenken minder aandacht aan E3. Aankondigingen worden vaak vlak voor of na de beurs gedaan op plekken waar bijvoorbeeld Sony, Nintendo en Microsoft de volledige controle hebben. Door het grote publiek voor de beurs uit te nodigen, biedt E3 een nieuwe reden voor bedrijven om aanwezig te zijn op het evenement. Dat zal voor de media wellicht het één en ander verpesten. Maar ik vermoed dat deze beslissing ervoor zorgt dat E3 over vijf jaar nog bestaat.





Martin Verschoor

Deze ontwikkeling zat er dik in, een uitgever als EA was al niet meer te vinden op de beursvloer zelf, maar doen een eigen event, waardoor de organistatie van E3 natuurlijk inkomsten misloopt. Deze inkomsten gaan nu deels vanuit inkomsten van ticketverkoop komen, zodat E3 als beurs kan blijven bestaan. Wat dat gaat betekenen voor de media? Weinig. Onze afspraken waren grotendeels al ‘behind closed doors’ en niet op de beursvloer, dus van de extra drukte zullen we als media niet heel erg merken. Alleen als je zo’n vette pizza gaat halen zal de rij wat langer zijn. Misschien dat uitgevers andere codes gaan laten zien ‘behind closed doors’ en op de beursvloer zelf. Maar als consument is het natuurlijk wel heel tof dat je een keer naar E3 zou kunnen gaan, mocht je dat willen. Maar wil je dat? Want het leukste van E3 zijn misschien wel de persconferenties en dat is 'mission impossible’ om daar als consument naar binnen te tippelen en het spelen van de games kan je ook prima doen op GamesCom. Scheelt je weer een vliegticket.





Laura Kampenaar

De nieuwe opzet van E3 is wel spannend, maar er waren er sowieso al veel mensen op de vloer die bijvoorbeeld uit de retailwereld komen. Het is echt niet een feestje voor alleen maar journalisten. Het lijkt me nu wel een uitdaging voor journalisten om snel van stand naar stand te rennen, want in tegenstelling tot Gamescom zijn op E3 veel afspraken wel op de vloer. En we weten allemaal hoe je over de hoofden kunt lopen op Gamescom. Het is in LA natuurlijk al wat graadjes warmer, dus hopelijk kan het gebouw het qua ventilatie aan. Ik sluit me verder aan bij wat Bas zeg: het is inderdaad een logische stap. Ook tof dat meer mensen nu van E3 kunnen genieten, want het is een fantastisch evenement.





Brian Artiles Govita

Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van E3. Uitgevers willen steeds dichterbij de consument staan om te achterhalen wat er gespeeld wordt, wat ze wel of niet leuk vinden aan een game en hoe ze daar op reageren (in real-life of op social media). De E3 is daar ideaal voor. Vanuit een commercieel oogpunt is het begrijpelijk dat ESA deze beslissing heeft genomen, gezien het feit dat uitgevers zich steeds meer terugtrekken om eigen evenementen te organiseren. Nintendo organiseert al jaren geen persconferentie meer en richt zich steeds meer op de consument in plaats van de media en retailers en EA organiseert sinds 2015 EA Play. Als alle grote partijen 15.000 gamers kunnen verwachten op de beurs dan zijn ze waarschijnlijk minder geneigd om een eigen evenement te organiseren, maar juist op E3 te blijven. Het wordt wel steeds meer een uitdaging voor journalisten om het nieuws interessant te houden voor gamers nu dat de lijnen tussen uitgevers en consumenten steeds korter worden.





Derek Taal

Het is inderdaad geen onverwachte beslissing; uitgevers trekken langzaam bij de beurs weg en dat gat moet eenmaal gevuld worden. Ik heb echter geen idee of deze zet andere grote uitgevers weerhoudt om eveneens een eigen event op te zetten. EA liet namelijk zien dat E3 niet nodig is om in direct contact met de consument te staan en de nodige pers aan te trekken. Of E3 nog over vijf jaar bestaat? Ik denk het wel, maar ik twijfel erg of het in dezelfde capaciteit is.