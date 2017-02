Headset op en druk op 'play' voor de eerste podcast van Justin, Bally en Simon. Ze bespreken de grind in Fire Emblem Heroes, dromen over de toekomst van Destiny en speculeren hoe vaak Bally is gestorven in Nioh. Dus ga er maar even lekker voor zitten, koffie in de aanslag en laat vooral weten of je het eens bent met de heren.