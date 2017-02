WTF Update 322: Mario Kart, GTA en For Honor

Tijd om te genieten van een weekend vol met games en wat is er nou beter dan het weekend in te luiden met memes en GIF's over games? Deze week hebben we weer een gekke verzameling memes en GIF's voor je klaarstaan. Check ze hieronder en geniet van het weekend.

5 vs 1 in Rainbow Six: Siege

Toch maar niet



All Hope is lost



Hoe gamers denken over het huwelijk

De filosofie van Valve

Medal of Honor: European Ass

How friendships are destroyed

Free-to-play games in een notendop



Crash na het nieuws dat hij weer in de schijnwerpers staat



Waarom McCree een mechanische hand heeft