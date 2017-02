Comment van de Week - Horizon Zero Dawn kan iconische Sony-franchise worden

Elke week gaan we een comment in het zonnetje zetten en belonen met de titel 'comment van de week'. Deze comment kan een interessante vraag, een fraaie stelling, of gewoon grappig zijn. Daarnaast gaan we (als het mogelijk is) verschillende redacteuren op een bepaalde stelling of vraag, laten reageren. De 'comment van de week' is van Piet S. met zijn comment die hij heeft achtergelaten bij het nieuws dat Horizon Zero Dawn een iconische Sony-franchise kan worden.



Bert de Vries

Ik denk dat je geen mascottes kunt "maken" als bedrijf maar dat personages mascottes worden door gamers. Als de game echt goed is en het hoofdpersonage charismatisch blijkt, dan zullen gamers Aloy (de dame in kwestie) wellicht omarmen als een van de gezichten van de PS4. Je kan er als Sony zijnde natuurlijk een gigantische marketing campagne tegenaan gooien, maar wij gamers bepalen uiteindelijk welk gezicht we verbinden aan een bepaald platform.



Martin Verschoor

Bij Aloy heb ik een beetje hetzelfde als ik bij Nathan Drake had. Bij de eerste beelden vond ik Nathan maar een generiek personage. Maar door de vertolking van Nolan North kwam Nathan voor mij helemaal tot leven en is misschien wel een van mijn favoriete game personages. Daarom voor mij meteen ook het uithangbord van de PlayStation. Dus of ik een zelfde klik ga krijgen met Aloy, als ik met Nathan Drake had, hangt helemaal van de kwaliteit van Horizon Zero Dawn af en de games die er op gaan volgen. Dan zal Aloy vanzelf een mascotte van het merk PlayStation worden, maar of PlayStation echt een mascotte nodig heeft, is een tweede vraag.

Michel Musters

Op één of andere manier heeft Sony nooit echt mascottes die blijven hangen. Ik vind dat eigenlijk juist een compliment voor het bedrijf. Waar Microsoft en Nintendo blijven leunen op hun bekende gezichten (al wordt er, zeker bij Nintendo, vaak genoeg vernieuwing in deze franchise gepompt), daar kiest Sony er om de zoveel tijd voor om nieuwe series te ontwikkelen. Sony maakt met zijn studio's eigenlijk zoveel nieuwe IP's dat er altijd wel een aantal blijven hangen. Ten tijde van de PSOne waren dat Crash en Spyro, op de PS2 Ratchet & Clank, Jak & Daxter, Dante uit Devil May Cry en Kratos uit God of War, op de PS3 was het Nathan Drake, en ga zo maar door. Daarom denk ik dat Aloy uit Horizon gewoon nóg een gezicht voor PlayStation wordt, maar het platform heeft die gezichten niet eens echt nodig.



Derek Taal

Opmerkelijk is dat de mascottes die voor mij aan het PlayStation-merk zijn verbonden eigenlijk nooit uit de eigen schuur van Sony kwamen: Crash Bandicoot, Lara Croft, Spyro, etc. Dat komt overeen met wat Bert zegt: je kunt geen mascottes maken, maar dat worden ze vanzelf. Ik denk dat het pushen van Aloy daarom niet alleen ontzettend verkeerd zou vallen bij gamers, maar daarbij ook onbegonnen werk is. Ze moet zich eerst maar eens gaan bewijzen; tot die tijd warmt Kat de reservebank wel op.