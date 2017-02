Iedere gamer heeft een voorkeur voor een bepaald genre. Een rpg maakt meer los in de ene en een shooter maakt meer los in de ander. Diversiteit maakt het spelen van games zo leuk. Deze week dus in de IG Q&A: Wat is je favoriete genre? Laat ons in de comments weten wat jou favoriete genre is, waarom en welke games binnen dat genre er bovenuit steken.

Michel Musters

De platformer is mijn favoriete genre, omdat ik daar mee ben opgegroeid. Dat begon met games als Super Mario Bros. deeltje 1, 2 en 3, de talloze andere platformers op de NES en SNES, en ging vervolgens door naar drie dimensies op de Nintendo 64. Geen ander genre heeft mij zo'n geweldige combinatie van pixel-perfecte gameplay en fantasierijke werelden gegeven. Een aantal van mijn favoriete games vallen in dit genre, waaronder de allereerste Rayman en Crash Bandicoot. De 2D-platformer is al een geruime tijd terug van weggeweest, maar gelukkig maakt dit jaar ook de 3D-platformer zijn comeback met games als Super Mario Odyssey, Yooka-Laylee en Snake Pass.

Bas Vroegop

Al sinds de eerste Ragnarok Online ben ik gefascineerd door MMORPG's. Dit genre weet iedere keer een volledige wereld neer te zetten, waarin je ineens afhankelijk bent van je sociale vaardigheden en interacties met andere mensen. De regels in iedere game worden grotendeels door de ontwikkelaar bepaald, maar in een MMORPG heeft de grote groep spelers vaak ook een gigantische rol. De situaties die hierdoor ontstaan zijn ontzettend bijzonder. Zelfs andere media hebben dat door: de animatieserie .hack en het boek Ready Player One wisten al eens perfect uit te beelden wat de implicaties van een MMO met zich meebrengen.

Laura Kempenaar

Het is niet erg origineel, maar ik koester een grote liefde voor platformers. Vroeger was het alleen Mario dat de klok sloeg, inmiddels kan ik juist steeds vaker de wat vreemdere indie-platformers waarderen die er vaak op los experimenteren met dit oude genre. Platformers zijn heerlijke games om bij achterover te hangen op de bank, en als de levels zo fantastisch in elkaar zitten als die van Mario, dan kun je daar zo soepel en snel doorheen rennen: alsof je even vleugels hebt! Niet dat het altijd zulke poëtische ervaringen zijn: als een platformer heel moeilijk is, dan zit ik op het puntje van mijn stoel boos te kijken en veel te hard op die knoppen te rammen tot het me wel lukt. En dat gevoel van beloning, dat is minstens net zo lekker als bij platformers die juist wat relaxter wegspelen.





Simon Zijlemans

Ik zie me zelf wel als een all-round gamer die in de eerste plaats op zoek is naar vette verhalen. Tegenwoordig vind je die in elk denkbaar genre, maar toen ik opgroeide moest je toch voornamelijk bij de (Japanse) rpg's zijn. Vanwege het leven heb ik geen tijd meer om ze allemaal te spelen en er komen er sowieso nog maar weinig uit die de moeite zijn, maar de jrpg blijft toch het genre waar ik de beste herinneringen aan heb. Kleine voetnoot: ik merk dat ik de laatste jaren ook heel erg lekker ga op walking simulators. Die kriebelen wel een bepaalde itch die ik heb in mijn zoektocht naar verhalen die volwassen zijn: één ze duren over het algemeen maar een paar uur. Twee vliegen in één klap dus!





Derek Taal

Ik speel veel diverse genres, maar ben al sinds mijn jeugd aan role-playing games verslingerd. In eerste instantie voornamelijk JRPG’s, maar momenteel eigenlijk alles dat ook maar enigszins met het genre verbonden is (ja, dus ook action rpg’s). Het is het genre dat over het algemeen een perfecte balans slaat tussen verhaal en gameplay met de juiste dosis van eigen invloed en interpretatie. Zelfs games die op beide vlakken ernstig te kort schieten (Dragon Age: Inquisition bijvoorbeeld), trekken mij volledig hun wereld in door mij lichtelijk de touwtjes van het narratief in handen te geven.