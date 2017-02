Dit zijn alle Nintendo Switch-launchgames

Er was wat ophef over de karige line-up van games die uitkomen bij de lancering van de Nintendo Switch. Misschien terecht, want veel gamers komen niet verder dan Zelda als argument om het apparaat te halen. Inmiddels is het aantal games dat uitkomt op 3 maart gestegen van vijf naar negen, en hieronder staan ze allemaal op een rij.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 59,99 euro

Verreweg de belangrijkste game op de lancering van de Switch. Deze langverwachte nieuwe Zelda-titel biedt een gigantische open wereld om te ontdekken. Link moet zien te overleven door de juiste kleding bij de juiste temperaturen te dragen, op wild te jagen en het vlees te koken en op te eten, en regelmatig nieuwe wapens oppikken om zijn kapotte wapens te vervangen. De spelwereld heeft meer dan honderd 'Shrines', een soort mini-kerkers waarin puzzels en gevechten afgewisseld worden. Lees hier de The Legend of Zelda: Breath of the Wild-preview.

1-2-Switch - 49,99 euro

Deze partygame laat je in sommige gevallen niet naar het televisiescherm maar naar je tegenstander kijken. Twee spelers houden beiden een Joy-Con-controller vast en moeten diverse situaties die op het scherm geschetst worden nadoen. Trek bijvoorbeeld sneller dan je tegenstander een geweer, neem het tegen elkaar op in een toverstokgevecht of melk zo goed mogelijk een koe. Lees hier de 1-2-Switch-preview.



Super Bomberman R 49,99 euro

Super Bomberman R is een onverwachte terugkeer van de serie door Konami. Waar de premise van de game hetzelfde is als vroeger, elkaar opblazen met bommen op een roster, voegt de game letterlijk een extra laag toe. Door de 3D-graphics kunnen bommen namelijk op verschillende hoogtes afgaan, wat een extra stukje tactiek met zich meebrengt. Als lokale multiplayergame lijkt Super Bomberman R een game om in de gaten te houden als je niet van koeien melken houdt.

Just Dance 2017 – 59,99 euro

Just Dance 2017 is al uit voor andere platformen, maar Switch krijgt alsnog een port van de dans-game. Door gebrek aan vernieuwing is het niet de essentiële versie, maar dankzij de Joy-Con kan de game met maximaal zes personen worden gespeeld. Mobiele telefoons kunnen ook worden gebruikt als controller en de Switch-versie krijgt daarnaast drie maanden gratis toegang tot Just Dance Unlimited, die meer dan tweehonderd extra tracks beschikbaar stelt.

Skylanders: Imaginators – 59,99 euro

Skylanders: Imaginators kwam vorig jaar ook naar de consoles en geeft spelers vrijheid in het creëren van hun eigen Skylanders. De Switch-versie krijgt geen extra content, maar is wellicht wel een geschikte titel om samen met de jongste spelers te spelen. De game komt uit als starter pack, met twee Skylander-figuren in de doos.

Digitale games



I Am Setsuna – Prijs onbekend

Tokyo RPG Factory en Square Enix brachten deze stijlvolle JRPG vorig jaar naar de PlayStation 4. Helaas kreeg het Westen geen Vita-versie, waardoor I Am Setsuna op de Switch extra aantrekkelijk wordt. De game draait om een koninkrijk in de sneeuw dat eens per decennium een offer brengt aan een duivel, die ditmaal voortijdig onheil over het land verspreidt. In deze uiterst klassieke rpg ga je als Setsuna op reis om het offer te brengen.

The Binding of Isaac: Afterbirth+ - 39,99 euro

Update: The Binding of Isaac: Afterbirth+ is uitgesteld naar later in maart.

The Binding of Isaac: Afterbirth+ is een hilarische en tegelijkertijd bizarre twin-stick shooter die zich afspeelt in een kelder met zombiebaby’s. De game is vrij pittig, maar iedereen die van grappige retro-games houdt heeft er wellicht een leuke extra launchgame bij. De Switch-versie krijgt overigens alle uitgebrachte dlc, die momenteel op andere platformen ook los wordt verkocht.

World of Goo - Prijs onbekend

World of Goo van The Tomorrow Corporation is van oorsprong een pc- en Wii-game, die na releases op vele platformen nu zijn weg naar de Switch vindt. In deze slim bedachte puzzelgame is het de bedoeling om met gelatineachtig prut, Goo genaamd, bruggen en torens te bouwen. Vermoedelijk gebruikt de handheldmodus het touchscreen van de Switch, terwijl de game ook op de tv te spelen zou moeten zijn.

Human Resource Machine - Prijs onbekend

Human Resource Machine is ook van indie ontwikkelaar Tomorrow Corporation, en is al op veel andere platformen is verschenen. In de game is het nodig om te coderen met simpele tools, zoals 'add', 'jump' en 'outbox'. Hierbij moeten ook wiskundige berekeningen bij gemaakt worden, wat Human Resource Machine wel een goede training maakt voor het echte werk.

Little Inferno - Prijs onbekend

De laatste game die Tomorrow Corporation uitbrengt op de Switch is Little inferno. De game draait om het aanhouden van een haardvuur, door spullen te kopen en deze vervolgens te verbranden. Spelers lossen puzzels op door te leren hoe snel bepaalde spullen verbranden om het vuur aan te houden. De game kent daarnaast een unieke artistieke stijl en is misschien een tussendoortje om in de gaten te houden voor de launch van de Switch.

Door: Jacco Peek