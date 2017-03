Vacature Content Coördinator - Kom bij ons werken

“I love it when a plan comes together”, in deze functie ga je die quote heel veel gebruiken. Wij zoeken namelijk een planningswonder met een overload aan creativiteit!

Je weet precies wat er allemaal aan content aankomt en met welke timing deze content gedeeld kan worden met onze bezoekers. Het uitwerken van een content planning is even native voor je als het spelen van een game.

Jij zorgt dat alle gamers van Nederland hun previews en reviews lezen van de nieuwste games. Dagelijks ben je bezig met het verdelen van opdrachten, vaststellen van deadlines en vervolgens als een baas deze planning ten uitvoer te brengen. Het is hard werken maar ook heel dankbaar werk, want maandelijks hebben we een miljoen gamers op bezoek.

De content coördinator staat centraal in de planning en coördinatie. Samen met de hoofdredacties plan je verschillende vormen van content in en zorg je dat dit ook online komt. Je werkt voor drie toonaangevende merken: Gamer.nl, InsideGamer.nl en Power Unlimited.

Media en verhalen vertellen zijn je ding, je leeft ervoor en haalt er ook ontzettend veel energie, passie en enthousiasme uit. Reshift Digital maakt crossmediale content: print, online, event, social, tv en video.

Je werkt in een enthousiast team met veel ervaring. De game-industrie is snel, jong en innovatief; wat vandaag werkt is morgen al oud, dus we verwachten een scherpe en grensverleggende instelling van je. Als content coördinator ben je dagelijks bezig met slimmer werken en door een sterke planning maak je tijd vrij om de content-productie te verbeteren.

Kennis/eigenschappen

• Rijbewijs B

• High score in MS Office en Google docs

• Kennis van games best wel handig

Profiel

• Planning en communicatie

• Creatief en conceptueel

• Teamplayer

• Gedreven en enthousiast

• Constante drive voor verbetering

• Werk is af als het ook echt af is



Wil jij samen met ons de beste content gaan produceren, stuur dan een mail met je CV en motivatiebrief naar Michiel Verheijdt - mverheijdt@reshift.nl met als onderwerp: Vacature Content Coördinator.