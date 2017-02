Boek je vakantie: de beste bestemmingen voor gamers

Alle reisorganisaties doen er met tv-commercials en internetadvertenties alles aan om maar te zorgen dat je je vakantiedagen en -geld aan ze opmaakt. Dat willen we best overwegen, maar alleen als er ook te gamen valt, toch? Vrije dagen opnemen en ze achter de pc of console spenderen, dat kunnen we natuurlijk thuis. Welke vakantiebestemmingen bieden nu echt meerwaarde voor gamers?

Classic Arcade en Computer History Museum

In de Verenigde Staten is misschien wel het meeste te doen voor gamers. Zo is er een American Classic Arcade Museum, waar je op meer dan driehonderd arcadekasten kunt spelen uit de jaren ‘70 en ‘80. Bagman, Chiplifter, Lady Bug en Super Cobra: de meest klassieke en niche games zijn speelbaar. Zweer je bij de emulator omdat je pc de liefde van je leven is? Dan kun je beter naar het Computer History Museum, dat je kunt vinden in de technologische hoofdstad van de wereld: Silicon Valley. Je kunt de hele geschiedenis van pc’s langs: van Cray supercomputers tot computergestuurde auto’s.

Bestemming: Classic Arcade: Laconia, New Hampshire, USA

Bestemming: Computer History: Mountain View, Californië, USA

Video Game Museum en Bonami Spelcomputer Museum

Heb je zin om naar een museum te gaan, maar niet om de oceaan over te steken? Geen probleem, dichtbij huis vind je namelijk twee spelcomputermusea. De eerste is het Video Game Museum in Berlijn, waar je kunt overwegen welk bedrijf nu toch de eerste spelcomputer heeft bedacht, waar je kunt spelen met de grootste joystick die je ooit zag en waar je een heleboel retrogames kunt herbeleven op een speciale muur. In het Bonami Spelcomputer Museum in Zwolle, dat er aanzienlijk minder gelikt uitziet, kun je wel veel meer games spelen. De hoeveelheid aan oude consoles is groot, sommige apparaten lijken meer op typmachines dan spelcomputers, en het kost je echt wel een halve dag om alles te ervaren.



Bestemming: Video Game Museum, Berlijn, Duitsland

Bestemming: Bonami Spelcomputer Museum, Zwolle, Nederland

Zombie Survival Experience

Voor de actievere vakantiegangers onder ons is het verstandig om het vliegtuig naar Engeland te pakken. Daar kun je namelijk een halve dag op zombie-overlevingstocht gaan. Je hebt een kleine voorsprong op de mensen uit The Walking Dead, want je krijgt vooraf wapen- en overlevingstraining. Vervolgens mag je een winkelcentrum in om door diverse acteurs die er uitzien als ondoden te worden aangevallen. Zou het beter zijn dan Resident Evil?



Bestemming: Bury, Engeland

Space Camp

Binnenkort verschijnt Mass Effect: Andromeda en hopelijk is die game zo goed dat we er straks allemaal astronaut (of pathfinder) door willen worden. Om alvast te oefenen met de zware tests die ruimtevaarders moeten doorstaan, kun je terecht in NASA’s Adult Space Academy. Dat is een kamp voor volwassenen waarbij je bijvoorbeeld plaatsneemt in de machines die NASA in het echt gebruikt om astronauten klaar te stomen voor hun reis. Het is nog goed voor de hersenen ook, want je leert over hoe de techniek achter een shuttle werkt. Misschien niet direct verbonden aan gamen, maar toch een bestemming waar veel gamers hun vingers bij zullen aflikken!



Bestemming: Huntsville, Alabama, USA

Tokio

Het lijkt misschien vreemd om een hele stad te noemen als gamebestemming, maar in Tokio is zoveel te ontdekken voor geeks, dat we het toch maar als geheel noemen. Er zijn diverse locaties vol moderne arcadekasten, je hebt Electric Town waar je de vreemdste en meest handige gadgets kunt vinden en als je ook nog een otaku bent, dan kun je je helemaal te buiten gaan aan manga en anime in de vele mangawinkels. Op Odaiba-eiland is nog een Lego-park te vinden, en Tokio heeft ook nog een gewoon Disneyland-park en Disneyland Sea.



Bestemming: Akihabara Electric Town, Tokio, Japan

VOID

Wil je liever naar een moderner attractiepark en houd je van shooters, dan is VOID het bezoeken waard. Dit is een game-ervaring die geheel plaatsvindt in augmented reality. Je krijgt een vr-bril op en kunt veilig door een omgeving lopen en rennen door een speciaal apparaat. Er zijn zelfs fysieke slagvelden nagebouwd die je vrij met je bril op kunt ontdekken, en speciale stoelen waardoor het net lijkt alsof je echt in een ruimteschip zit. Het is blijkbaar één van de meest realistische manieren om games te ervaren, hoewel het de vraag is of de zelfgemaakte games die ze aanbieden ook kwalitatief hoogstaand zijn. Er is maar één manier om dat uit te proberen.



Bestemming: Lindon, Utah, USA

Ferrari World

Dat uitproberen willen we ook wel doen met racewagens, maar helaas mogen gewone stervelingen niet zomaar een ritje in een F1-bolide maken. Hopelijk komen de achtbanen in Ferrari World Abu Dhabi in de buurt, want dit is een pretpark waar onder andere de snelste achtbaan van het moment staat: de Formula Rossa haalt 250 kilometer per uur. Er zijn meer dan twintig andere attracties in dit pretpark voor snelheidsjunkies die van auto’s houden.



Bestemming: Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten

Epic Gaming Adventure

We sluiten deze lijst af met een vakantie die enorm overdreven is, maar het wel meteen naar de top van onze bucketlist schopt: het Epic Gaming Adventure. De reisorganisatie STA Travel biedt deze reis aan, die maar liefst drie continenten en acht landen beslaat. De dertien locaties die worden bezocht zijn allemaal de achtergrond geweest voor de grootste games: bijvoorbeeld Bandera County in Texas, waar Red Dead Redemption zich afspeelde, en Miami uit Grand Theft Auto: Vice City. Het kost je zesduizend euro – dat zijn een heleboel games - maar dan kun je eindelijk zeggen dat je echt wat van de wereld hebt gezien, in plaats van alleen de virtuele versie. Bestemming: Phuket Thailand, Seoul Zuid-Korea, Tokio Japan, Londen UK, Edinburgh UK, Boston USA, New York USA, Austin USA, San Francisco USA, Los Angeles USA, Miami USA, Nassau Bahamas en Havana Cuba.



Geschreven door: Laura Kempenaar