Duizenden Final Fantasy XIV-fans op Fan Fest 2017 - Esmee in Cosplay

De Festhalle in Frankfurt stroomde afgelopen weekend vol met duizenden fans van de mmorpg Final Fantasy XIV. Onder andere director Naoki Yoshida en componist Masayoshi Soken zijn ter plekke om meer informatie over de nieuwe Stormblood-uitbreiding te geven – die op 20 juni gelanceerd wordt – en op de foto te gaan met fans.







Er staan diverse minigames die gebaseerd zijn op FFXIV, waaronder een mechanische Behemoth en een ballengooi spel waarmee je houten Chocobos tegen elkaar laat racen. Deze interactieve spellen voegen niet alleen toe aan de gezellige sfeer, maar brengen ook een competitief element aan het licht. Na het spelen van zo’n minigame krijg je namelijk een stempel waarmee je goodies kunt verzamelen en deel kunt nemen aan de loterij waarbij onder meer een Alienware-laptop en PlayStation 4 worden verloot.

Wie minder moeite wil doen voor zijn of haar merchandise, kan dit ter plekke kopen. Al moet je daar alsnog geduld voor hebben in verband met de urenlange wachtrij. De (exclusieve) merchandise kun je echter wel laten signeren door de aanwezige ontwikkelaars. Mijn vrienden Melanie en Boye, groot Final Fantasy-fans, wisten van hen allemaal een handtekening te krijgen voor in een art book, inclusief de president van Square Enix.

Frank (links), Melanie (rechts) en Boye (midden) als FFXIV-Power Rangers





Tientallen fans komen opdagen in indrukwekkende kostuums van personages uit het spel. Mijn persoonlijke favorieten waren een zelfgemaakte Fat Chocobo - die prachtig in rol bleef en de microfoon op het podium probeerde op te eten - en een stoer uitziende Dragoon.

Het hoogtepunt van het weekend zijn de concerten op zowel zaterdag- als zondagavond. Op zaterdag treden de Duitse pianist Benyamin Nuss en zangeres Susan Calloway, de zangeres van themalied Dragonsong, op. Zondagavond wordt de zaal gevuld met stevige hardrocknummers van The Primals, als een gepaste afsluiter voor dit gezellige weekend.