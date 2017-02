Dit was het nieuws - Nintendo: Zelda-dlc is nog in ontwikkeling

In het nieuws van de week bekijken we wekelijks het belangrijkste nieuws. Wat is er deze week allemaal gebeurd in gameland?



Geen Virtual Console-games op Switch tijdens launch

De Nintendo Switch zal tijdens de lancering nog geen ondersteuning bieden voor Virtual Console-games. Hierdoor kan de spelcomputer nog geen oude titels afspelen.

Dat heeft Nintendo op donderdag aangekondigd. "Virtual Console-games zullen tijdens de verkoopstart niet beschikbaar zijn", aldus een woordvoerder. "We zullen hier in de toekomst meer over zeggen." Switch-bezitters kunnen wel nieuwe games voor de console kopen via de eShop.

Nintendo brengt sinds de Wii oude games uit via het softwareplatform Virtual Console. Het is hierdoor mogelijk om bijvoorbeeld oude spellen voor de NES, SNES en Game Boy te spelen.

Nintendo wil later in 2017 een online dienst voor de Switch aanbieden, waarbij abonnees iedere maand toegang krijgen tot een gratis oude game.

Volgens geruchten wil Nintendo GameCube-games toevoegen aan de Virtual Console op de Switch. Hierdoor zou bijvoorbeeld Super Mario Sunshine speelbaar zijn op de gameconsole.

Day one-patch Horizon brengt betere framerate op PS4 Pro

Op NeoGAF is een citaat uit het review-materiaal van Horizon Zero Dawn opgedoken. Volgens de gebruiker zal de game bij lancering een kleine day one-patch krijgen, die een betere framerate zou opleveren in 1080p en 4K.

De zogenaamde Performance Mode moet volgens het citaat in beide schermresoluties een betere framerate opleveren, terwijl de game in 1080p ook mooiere beelden zou krijgen. De day one-patch is volgens ontwikkelaar Guerrilla rond de 250MB.

Horizon Zero Dawn krijgt van insideGamer.nl een 9,5.

Zelda-dlc is volgens Nintendo nog in ontwikkeling

Bill Trinen van Nintendo was afgelopen week te gast bij IGN, waar hij vertelde over de expansion pass van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Volgens hem zijn de uitbreidingen nog in ontwikkeling, omdat eraan werd begonnen nadat de hoofdgame werd afgerond.

''Ik denk dat een van de unieke dingen aan de manier waarop Nintendo games ontwikkelt, is wanneer we aan een game werken, en al helemaal als je de geschiedenis van Nintendo ken, dat het essentieel is dat we elke minuut gebruiken om de game zo goed mogelijk te maken. En wat dat betekent is dat het ontwikkelteam de volledige game heeft afgerond, en terwijl ze bezig waren met afronden zeiden ze: we hebben nu deze gigantische wereld van Hyrule gemaakt. Het zou zonde zijn als je gewoon een game maakte, en dat was het.''

Trinen zegt dat de dlc niet direct met de game lanceert, maar pas in de zomer en de winter, omdat deze nog in ontwikkeling is.

De expansion pass gaat 19,99 euro kosten, lees hier alle details.

Blizzard stopt binnenkort ondersteuning op Windows XP en Vista

Blizzard heeft aangegeven de ondersteuning voor games op Windows XP en Vista later in 2017 stop te gaan zetten. Games zullen via een "gespreid schema" niet meer worden ondersteund.

Toen de officiële ondersteuning van Microsoft stopte voor XP en Vista in 2009 en 2012, bleef Blizzard veel van hun games als World of Warcraft, StarCraft 2, Diablo 3, Hearthstone en Heroes of the Storm ondersteunen. Een voor een zullen de games later dit jaar niet meer draaien op de verouderde besturingssystemen. Vermoedelijk is de benodigde internetconnectie hiervoor de reden.

Hoewel veel Westerse gamers geen last zullen hebben van het stopzetten van de ondersteuning, zullen gamers in China wel de dupe ervan zijn. Veel populaire internetcafés gebruiken Windows XP als besturingssysteem. In totaal gebruikt bijna tien procent van de wereldwijde pc's nog Windows XP.

Gedownloade games op Switch worden aan account gekoppeld

Wanneer je een game download op de Switch, dan wordt de game gekoppeld aan je Nintendo-account.

Daardoor kunnen spellen opnieuw worden gedownload na het opnieuw instellen van de console of nadat de console vervangen is. Mocht de ontwikkelaar van de software de game of app uit de digitale winkel hebben gehaald, dan is het niet meer mogelijk de software te downloaden.

Deze informatie blijkt uit een tweede video van dezelfde consument die donderdag al een video publiceerde met daarin een eerste kijk op de interface van de spelcomputer.

Xbox en PlayStation bieden de mogelijkheid tot het opnieuw downloaden van games al aan, zelfs wanneer er een nieuwe console wordt gekocht, maar Nintendo deed dat tot op heden nog niet. Games voor de Nintendo 3DS en Wii U kunnen alleen opnieuw worden gedownload wanneer het profiel van de koper niet van het systeem verdwenen is.

De Switch wordt 3 maart wereldwijd gelanceerd. Op die dag komt ook de nieuwe The Legend of Zelda-game Breath of the Wild uit. Die game verschijnt tegelijkertijd op de Wii U.



Verloren SNES-verzameling weer terecht

Deze maand leende amateur game-historicus Byuu voor ongeveer 10.000 dollar aan SNES-games van een Duitse verzamelaar om deze te digitaliseren. Het pakket met honderd games raakte zoek met de post, maar is nu weer terecht.

Byuu schrijft op zijn website dat terwijl hij begon met sparen voor de teruggave van de games aan de verzamelaar, hij een bericht kreeg van deUnited States Postal Service, waarin stond dat de sorteermachine het verzendlabel van het pakket heeft gerukt en het pakket daardoor zoek is geraakt.

Door de vele media-aandacht die zijn verhaal op het internet kreeg, merkte de klantenservice van de United States Postal Service de zaak op en kwam Byuu in contact met het bedrijf, dat beloofde te onderzoeken waar het pakket was gebleven.

Uiteindelijk werd het pakket gevonden dankzij de foto's die hij ervan had genomen, en kreeg Byuu de games alsnog opgestuurd. De donaties die zijn en nog worden gedaan wil hij gebruiken om de resterende 300 games voor zijn digitale collectie te bemachtigen, zodat de originele ROM-bestanden niet verloren gaan.

Alle aankomende Halo-games krijgen voortaan splitscreen

Bonnie Ross, de manager van 343 Industries, heeft op de DICE Summit 2017 het gebrek aan split-screen in Halo 5: Guardians besproken. Ross zegt dat dit pijnlijk was voor de community en dat daarom alle volgende games in de serie splitscreen zullen bevatten.

''Toen we geen split-screen in Halo 5 stopten, was het ongelofelijk pijnlijk voor de community en voor ons. Ik denk dat dit het vertrouwen van de community schaadt, terwijl de community onderdeel is van de wereld die we bouwen.'' Ross eindigde haar speech met goed nieuws voor spelers: ''Voor elke fps gaan we vanaf nu spitscreen-ondersteuning bieden.''

De splitscreen in Halo 5 ontbrak volgens Phil Spencer vanwege het feit dat de meeste spelers via Xbox Live samen spelen, en niet lokaal. Deze beslissing werd echter zeer negatief ontvangen.

Update: Pers maakt melding van synchronisatieproblemen Switch-controller

Verschillende buitenlandse journalisten met een Switch claimen dat de Joy-Con-controller af en toe de verbinding met de console zelf verliest.

Journalisten klagen over het feit dat ze tijdens het spelen van The Legend of Zelda: Breath of the Wild soms de connectie tussen de console en de linker Joy-Con verliezen, waardoor de game niet meer bestuurd kan worden. Na vaker testen blijkt dat het ook kan gebeuren wanneer mensen in het menu van de Switch zitten.

De problemen doen zich niet voor wanneer de Joy-Cons aan het scherm zijn gekoppeld en de console in handheldmodus wordt gebruikt. Ook worden er geen problemen ondervonden bij het spelen met de Pro Controller.

Polygon heeft een aantal tweets van diverse journalisten en anderen die al beschikken over een Switch-console verzameld. Allen maken melding van het probleem.

Verschillende journalisten spreken de hoop uit dat het probleem verholpen wordt met een update die Nintendo van plan is om op de dag van lancering, 3 maart, uit te brengen. Nintendo zelf heeft nog geen statement naar buiten gebracht over het probleem.

Update: Gamer.nl-redacteur Erwin Vogelaar heeft de problemen bevestigd. Alleen bij los gebruik van de linker Joy-Con of bij gebruik van de bijgeleverde Grip is er sprake van connectieproblemen. In onderstaande video is het probleem in actie te zien.