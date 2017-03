WTF Update 324: Link is opgewonden en het regent Switches

Het is weer weekend! Iedereen is nu helemaal los aan het gaan in Zelda: Breath of the Wild of koeien aan het melken in 1-2-Switch. Voor het geval dat je even een pauze neemt kun je nog even genieten van de WTF-update van deze week, voordat je weer terugkeert naar Hyrule. Veel gameplezier dit weekend!

Zo krijg je iedereen wel stil in Overwatch



The Legend of Zelda: A Link to the Ass



Het weer is gunstig voor gamers dit weekend



Hoe Blizzard op het design van Orisa kwam



Boodschap aan iedereen die dit weekend Zelda gaat spelen



Orisa doet niet helemaal wat we van haar verwachten



Lays weet wat gamers willen



Rainboob Six Siege



Hier zouden we voor willen betalen