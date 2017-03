De beste Counter Strike: Global Offensive-teams strijden deze week in Katowice

Afgelopen weekend was het Intel Extreme Masters-wereldkampioenschap voor League of Legends in Katowice en deze week is het de beurt aan de Counter-Strike: Global Offensive-variant van het toernooi. Twaalf ijzersterke teams zijn in Polen aanwezig om te strijden voor de felbegeerde eerste plaats die naast een trofee ook nog eens 100.000 dollar oplevert.

Deze week is het tweede gedeelte van IEM Katowice, waarvoor twaalf van de beste Counter-Strike: Global Offensive-teams naar Polen afreizen. Acht teams uit Europa en vier teams uit Noord-Amerika gaan vechten om de eerste plaats. Welke teams de meeste kans maken op de hoofdprijs kun je hieronder lezen; om een beeld van de teams te krijgen kom je via de linkjes bij gameplaybeelden terecht.

Virtus.Pro

Astralis is niet in hele goede doen op het moment en het lijkt erop dat Virtus.Pro de grootste titelkandidaat is dit toernooi. De Poolse eSport-vereniging speelt voor een thuispubliek, doet het altijd erg goed tijdens toernooien en won vorige maand ook al Dreamhack Las Vegas. In de online-competitie ESL Pro League gaat het een stuk minder goed, daar behelst het team een tiende plaats. Daarbij moet wel gezegd worden dat ze twee wedstrijden minder gespeeld hebben dan de concurrentie en ze door die te winnen tot de subtop kunnen klimmen.

SK Gaming

In Noord-Amerika zwaait SK Gaming al maandenlang de scepter. Het Amerikaanse team doet het het laatste half jaar fantastisch en werd onlangs tweede tijdens Dreamhack Las Vegas. In ESL Pro League gaat het ook fantastisch, daar won het team alle zes zijn wedstrijden. Gezien SK Gaming daarnaast gewend is om live voor een groot publiek te spelen, is er een aardige kans dat de eerste Amerikaanse toernooi-overwinning van 2017 komend weekend een feit wordt.

Astralis

Nog niet zo lang geleden noemde ik Astralis “het beste team van de wereld”. Dit statement blijkt niet helemaal te kloppen. In de ESL Pro League gaat het redelijk goed met een tweede plaats, maar onlangs werd in de halve finale van Dreamhack Las Vegas verloren van Virtus.Pro. Het team lijkt toch niet zo sterk te zijn als veel mensen hadden gedacht.

Cloud9

Het is ruim drie maanden geleden sinds Cloud9 voor het laatst een toernooi won, maar de mannen in het blauw-wit zijn de laatste tijd weer in goeden doen. Ondanks een uitschakeling in de groepsfase tijdens Dreamhack Las Vegas, is het team in de ESL Pro League ongenaakbaar. Ze staan namelijk gedeeltelijk eerste met zes overwinningen en nul verliespartijen. Het is de vraag of zij hun online prestaties kunnen herhalen op een groot podium.

North

North begint langzaamaan tot een van de sterkere teams in Europa uit te groeien. Ondanks dat het team op papier niet de beste spelers heeft, blijkt de formatie samen toch goed te werken. Deze ex-spelers van Dignitas draaien redelijk mee in de ESL Pro League met twee gewonnen wedstrijden en nul verloren wedstrijden. Ook tijdens Dreamhack Las Vegas was het team in goede vorm, daar gingen ze immers met de derde plaats aan de haal.

Na'Vi

S1mple is een fantastische speler en ook Flamie en GuardiaN zijn twee mensen die bij elk CS:GO-team zouden passen (kijk hier maar eens). Desalniettemin gaat het niet zo heel lekker met Na’Vi, de eSports-formatie waar de drie in zitten. Niet alleen werd het team tijdens Dreamhack Las Vegas in de kwartfinales al naar huis gestuurd, ook in de ESL Pro League wordt niet om de prijzen gespeeld. Net als Virtus.Pro heeft het Oost-Europese team twee keer gewonnen en twee keer verloren in de Europese competitie.

Faze Clan

Afgelopen maand deed FaZe Clan een fantastische zet door Nikola ‘NiKo’ Kovac bij Mousesports los te weken en toe te voegen aan het eigen team. De Bosnische speler was bij Mousesports wekelijks de uitblinker en heeft nu dus een nieuwe uitdaging gevonden. Het debuut van NiKo is tijdens IEM Katowice en daarom zullen veel ogen op hem gericht zijn dit weekend. Wie weet kan FaZe stunten nu ze een nieuwe impuls hebben.

Fnatic

Onlangs is Fnatic helemaal gerenoveerd. Het team bestaat sinds kort weer uit vijf spelers die in 2015 erg succesvol waren. Een van de toernooien die toen werd gewonnen was IEM Katowice en ook vorig jaar was Fnatic de sterkste in Polen. Gezien de resultaten van de laatste tijd is de kans klein dat dat aankomend weekend weer gebeurt, maar Fnatic heeft in het verleden bewezen altijd te kunnen verrassen.

Heroic

Weinigen zag het aankomen, maar Heroic draait lekker mee in de subtop van Europa. Eerlijk is eerlijk, Heroic heeft vooral tegen zwakke teams sterk gepresteerd, maar je moet die wedstrijden ook maar zien te winnen. Het team staat op dit moment op een vierde plek in de ESL Pro League en kan eventueel nog wat plekken dalen wanneer andere teams inhaalwedstrijden spelen.

Immortals

Afgelopen juni wist Immortals Dreamhack Summer te winnen. Hoewel dat het enige grote toernooi is dat de formatie ooit heeft gewonnen, heeft het team binnen een jaar tijd wel veel populariteit weten te vergaren in Noord-Amerika. Immortals werd zelfs tweede tijdens het vierde seizoen van de ESL Pro League, maar op dit moment verkeert het team niet in dezelfde vorm en lijkt de kans klein te zijn dat de toernooidroogte ten einde komt.

OpTic Gaming

Aan het eind van 2016 zag het er nog zo goed uit voor OpTic Gaming. Het team wist de finale van het tweede seizoen van de ELEAGUE te winnen en ook tijdens de Esports Championship Series gooide de formatie hoge ogen door een tweede plek te behalen. 2017 loopt nog niet heel lekker voor het Noord-Amerikaanse team. In de ESL Pro League staat OpTic Gaming teleurstellend achtste en onlangs werd bekend dat ze op zoek moeten naar een nieuwe speler, want Peter ‘Stanislaw’ Jarguz vertrok naar Team Liquid.

Ninjas in Pyjamas

Het team met misschien wel de leukste naam in eSports zit in de put. In een hele diepe put waar een zware deksel op ligt. In de ESL Pro League heeft Ninjas in Pyjamas namelijk nog geen enkele wedstrijd gewonnen; wel werd al vier keer verloren. Tijdens Dreamhack Las Vegas liet het team iets leukere dingen zien en won het onder andere van Cloud9, maar een stunt tijdens Intel Extreme Masters Katowice lijkt er niet in te zitten.

De toernooiagenda

De CS:GO-teams in IEM Katowice zijn verdeeld over twee poules. In poule A zitten Immortals, Fnatic, Ninjas in Pyjamas, FaZe Clan, OpTic Gaming en Astralis. Poule B bestaat uit Heroic, Na’Vi, North, Virtus.Pro, SK Gaming en Cloud9. Op papier is poule B veel sterker dan poule A, maar die kans bestaat altijd wanneer de teams willekeurig ingedeeld worden.

De poulewedstrijden begonnen woensdag al en eindigen vanavond (donderdag). Bij elke poule gaan drie teams door, de poulewinnaars gaan automatisch naar de halve finale. Op vrijdag begint het grote werk, want dan zijn de kwartfinales. Op zaterdag worden de halve finales gespeeld en zondag om kwart over zes is de strijd om de hoofdprijs.

De wedstrijden zijn live te volgen op Twitch, maar zijn ook te zien bij eSportsTV, een zender in het televisiepakket van CanalDigitaal.

