Live om 14:00: InsideGamer streamt Nintendo Switch-games

Vandaag is het zover, de Nintendo Switch is uit! Wij laten je de vandaag allerlei launchgames zien in onze stream en geven natuurlijk vette prijzen weg.

Om 14:00 uur gaan we van start en spelen we samen met Gamer.nl en Power Unlimited games als 1-2-Switch, Super Bomberman R, Fast RMX en natuurlijk The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Kijk live mee en maak kans op mooie prijzen als een fijne Nintendo-goodiebag en de allang uitverkochte Limited Edition van Breath of the Wild, inclusief het beeldje van de Master Sword!

De stream is hieronder te kijken of via Twitch.