De Nintendo Switch is sinds afgelopen vrijdag beschikbaar, en als je er op tijd bij was met pre-orderen of je had een beetje mazzel in kon de nieuwe console van Nintendo nog in de winkel kopen, dan ben je nu al lekker twee dagen aan het spelen. Het aantal launchgames is nogal karig. The Legend of Zelda: Breath of the Wild is natuurlijk de grote klapper, maar in 2017 en later liggen er nog veel meer games in het verschiet. Daarom deze week in IG Q&A: Wat zijn je eerste indrukken van de Nintendo Switch?

Michel Musters

Ik speel een beetje vals, want mocht de Switch eerder dit jaar al vasthouden. Nog steeds valt mij op dat het voor Nintendo's doen aanvoelt als een volwassen stukje techniek. Het apparaat is enorm slick en is wat mij betreft een grotere versie van de toch al likkebaardend mooie Vita. Het minimalistische maar pijlsnelle menu valt mij als tweede op. Ik schiet pijlsnel van game, naar menu, naar vriendenlijst. En dan natuurlijk Zelda... tja, die game slokt sinds gisteren heel mijn leven op. Ondanks al deze fijne elementen voelt het nog heel erg alsof we bètatesters voor Nintendo zijn. Kleine dingetjes die net niet kloppen irriteren. Gebrekkige online opties (voice chat bijvoorbeeld), geen Virtual Console, een extreem lage batterijduur en andere kleine foutjes die mogelijk met een revisie worden weggewerkt. Maar dat weet je tegenwoordig wanneer je een console op lancering koopt, het is haast normaal aan het worden, ook bij Nintendo. De launch line-up is naast Zelda trouwens enorm karig, al staan er al meer leuke eShop-games online dan ik had verwacht. Kijk dus ook zeker even daar!

Laura Kempenaar

Mijn eerste indrukken zijn er nog niet veel, heb pas vandaag echt tijd om voor m'n Switch te gaan zitten. Ik ben heel blij dat ik blauw en rood heb gekozen, want de kleuren zijn heerlijk fel. Wel had ik t apparaat wat meer plastic verwacht, waardoor ik toch maar een hoesje heb gekocht om hem in mee te nemen. Natuurlijk is dat alleen maar positief. Switch heeft een lekker gewicht, hij voelt echt next-gen aan door het materiaal en het formaat. Zet je 'm aan, dan word je heel makkelijk meegenomen in hoe en wat, en hoewel het even wennen is aan de knoppen af en toe, speelt hij meteen heerlijk. Ik vind t wel jammer dat de helderheid van het scherm zo enorm hoog is. Dat is natuurlijk wel lekker als je Zelda speelt, maar als je bijna wil slapen dan mag het licht wel wat minder. Zelfs op de laagste stand schijnt Switch als de zon. Verder nog niets te klagen, ben al helemaal hooked aan Zelda.

Thijs Barnhard

Ik ben zo enorm aan het genieten van The Legend of Zelda: Breath of the Wild dat de realiteit van de Switch nog niet helemaal is ingezakt. Van verhalen dat het scherm bekrast raakt wanneer je hem in de dock zet of dat de Joycons niet altijd even goed werken word ik al een stukje minder enthousiast. Als ik echter gewoon met het ding aan de slag gaan verdwijnen die zorgen als sneeuw voor de zon. Het is een fijn apparaat, de paar games die verkrijgbaar zijn zijn goed en het plezier van de Switch meenemen en ergens anders verder spelen is ongeëvenaard. Dit is eigenlijk wat de Vita en Wii U hadden moeten zijn.

Marvin Toepoel

Een gegrond oordeel over Nintendo Switch heb ik nog niet klaar staan, maar ik weet wel dat mijn treinreizen een stuk aangenamer worden. Als handheld werkt de Switch namelijk nog beter dan verwacht. De Joy-Cons zijn erg klein maar zelfs met mijn L-maat handschoenen wisten mijn vingers de knopjes binnen luttele minuten moeiteloos te vinden. Met de controllers aan het scherm gekoppeld ligt de Switch qua vorm en gewicht lekker in mijn handen en aangezien de games daarbovenop lijken te draaien als een zonnetje, zal ik er heel wat uren mee in het openbaar vervoer zitten – en in bed, op de bank, in de tuin... De kwaliteit van de behuizing en het scherm blijven helaas een puntje van aandacht. Na het zien van foto’s van bekraste schermen door de dock, heb ik direct een screen protector aangebracht en ligt de Switch veilig in een case. Het valt nog te bezien hoe hij eruit ziet na maanden intensief gebruik, maar dat hij intensief gebruikt gaat worden weet ik in ieder geval wel zeker. Er staan enkele leuke indiegames te wachten en ik kijk ook uit naar de Virtual Console (aangezien dit mijn eerste Nintendo-console in jaren is), al is mijn Switch de komende maanden vooral een Zelda-console. En daar is niets mis mee.