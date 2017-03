Kom op 25 en 26 maart naar Dutch Comic Con in de Jaarbeurs

Dit jaar vindt de derde editie van Dutch Comic Con (DCC) plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. InsideGamer zal wederom aanwezig zijn op dit evenement. Ook dit jaar zal er weer veel te beleven zijn op DCC. Speciaal voor jou zetten we alles wat er te doen is in een handig artikel, dat de komende weken nog wordt aangevuld met meer informatie over DCC.

Dutch Comic Con vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Net als voorgaande jaren zullen er gametoernooien, cosplayers, (stem)acteurs, schrijvers en artiesten aanwezig zijn.

Gametoernooien

Dit jaar worden er verschillende gametoernooien gehouden op Dutch Comic Con. Fifa 17, Hearthstone, Super Smash Bros. en Overwatch zullen komen allemaal voorbij op DCC. Spelers kunnen zich inschrijven om deel te nemen aan een van deze toernooien. Er zullen ook professionele Fifa-spelers aanwezig zijn. Deelnemers die het beste presteren tegen deze Fifa-spelers winnen twee vrijkaartjes voor een thuiswedstrijd van de club waartegen hij/zij het opnam.

Fans van Assassin's Creed kunnen een panel bezoeken waar de stemacteurs van Jacob en Evie Frye, uit Assassin's Creed: Syndicate, aanwezig zullen zijn. De stemacteurs houden een Q&A op de Gaming Stage. Daarnaast is er een stemacteur van Street Fighter aanwezig zijn die ook Q&A zal houden voor fans.



Acteurs en schrijvers

Ook zijn er dit jaar weer acteurs uit verschillende films en series bij de DCC. Sean Maguire (Once Upon a Time), Lennie James (The Walking Dead) en Gates McFadden (Star Trek: The Next Generation) zijn aanwezig. Ook zal Nederlandse kinderboekenschrijver Paul van Loon, verschillende comic-artiesten, striptekenaars en auteurs erbij zijn.

Q&A's en panels

Dit jaar vindt er ook een grote Cosplay Contest plaats met internationale juryleden Leon Chiro en Bakka Cosplay. De winnaar van de Cosplay Contest mag één persoon meenemen naar Madrid Comic Con.

Superhelden-fans kunnen speciale commissies bestellen van verschillende superhelden, die zijn getekend door grote namen in de industrie. In de DCC College kunnen bezoekers van alles leren over 'geek culture'. Ook zal er een Tolkien-expert zijn, 3D Print-professionals en cosplaymeesters die bezoekers tips geven over hoe je de perfecte cosplay samenstelt.

Voor bezoekers die meer willen weten over hun favoriete auteurs, comic-artiesten en stemauteurs kunnen in de Cosy Corner kleinere Q&A's en panels bijwonen. In de Experience Hall kunnen bezoekers op de foto met verschillende Cosplay-groepen en Jedi-zwaardvechtlessen volgen.

Binnenkort volgt er meer informatie over verschillende events, programmaonderdelen in de Gaming Hall van DCC, overige aanwezigen en nog veel meer!