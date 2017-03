Fix je Nintendo Switch - De problemen en oplossingen

In de afgelopen dagen heeft de Nintendo Switch al een hoop te voorduren gehad. De anders indrukwekkende hardware kent op sommige gebieden problemen, die variëren van vervelend tot ernstig. Wij zetten ze allemaal op een rijtje en vermelden daarbij hoe je je Switch kunt fixen. Houd er wel rekening mee dat de problemen lang niet voor iedereen gelden.

Krassen op het scherm

Het eerste probleem is een beetje discutabel, omdat het niet op iedereen van toepassing is. Verschillende gebruikers melden namelijk dat de dock krassen maakt langs de randen van het scherm bij het in- en uitschuiven van het apparaat. Net als de PlayStation Vita en de 3DS gebruikt Nintendo plastic om het scherm te beschermen, dat waarschijnlijk niet opgewassen is tegen het plastic aan de binnenkant van de dock. Of dit probleem aan Nintendo ligt is niet duidelijk, aangezien niet iedereen even voorzichtig met zijn spullen omgaat.

Oplossing – Natuurlijk gaan we er vanuit dat men voorzichtig omgaat met hun Switch, maar uiteraard raden we aan het zekere voor het onzekere te nemen. De eerste oplossing is simpelweg een screenprotector aan te brengen. Deze zit vaak inbegrepen bij cases voor de Switch en bedekt ook de randen langs het scherm.

Een andere (goedkopere) oplossing is om een stukje vilt of microfiber aan de binnenkant van de dock te plakken, zodat de Switch er geen contact mee maakt. Let er wel op dat dit aan de voor- en achterkant van de Switch gebeurt, zodat hij niet alsnog tegen de dock wordt gedrukt.

Joy-Cons synchroniseren niet

Een probleem dat al vroeg opdook is dat de Joy-Cons niet synchroniseren wanneer het signaal belemmerd wordt. Wanneer de Joy-Cons niet aan de tablet zijn bevestigd, desynchroniseert vooral de linker-Joy-Con met de console. Dit resulteert in verlies over de besturing van games, waardoor je wel vaarwel kunt zeggen tegen je high-score in koeien melken.

Oplossing – Nintendo heeft in een officiële verklaring gezegd dat de problemen te wijten zijn aan nabije routers en aquaria. Andere storende factoren zijn snoeren en televisies die zich voor de Switch bevinden en Nintendo raadt aan een meter ruimte tussen de Switch en andere draadloze apparaten zoals draadloze printers, koptelefoons en laptops te bewaren.

Gezien het aantal draadloze apparaten in een gemiddeld huishouden zal het lastig zijn om het advies van Nintendo op te volgen. Op Reddit is echter nog een andere oplossing verschenen, maar deze lijkt niet voor iedereen te werken. Verschillende gebruikers melden dat het loskoppelen van de Joy-Cons in het controllers en sensoren-menu in de systeeminstellingen het probleem verhelpt. Hierna zou de tablet opnieuw opgestart moeten worden en zouden de Joy-Cons het bij verschillende gebruikers beter doen. Uiteraard is dit geen garantie dat de oplossing bij iedereen werkt.

Switch zet tv aan

Bij sommige gamers heeft de Switch de eigenschap om bij het neerzetten van de het apparaat in de dock de televisie aan te zetten en naar het juiste HDMI-kanaal over te schaken. Dit kan handig zijn, maar voor velen zal het juist irritatie opwekken.

Oplossing - Het inschakelen overschakelen van de televisie heeft te maken met de ingeschakelde HDMI-CEC. Het uitschakelen van deze instelling zal het probleem moeten verhelpen, maar helaas is dit voor elke tv anders. De voeding of de HDMI-kabel kan ook tijdelijk uit de dock worden gehaald om het te voorkomen, maar dit is uiteraard verre van ideaal.

Zwart/blauw/oranje/flikkerend scherm

Nintendo heeft dit weekend ook een statement gemaakt over problemen met het scherm, dat soms zwart, blauw, oranje wordt of flikkert. Dit heeft verschillende oorzaken, maar het zou kunnen zijn dat het systeem is vastgelopen.

Oplossing – Het is aan te raden de Switch te laten vervangen door de winkel waar hij gekocht is of bij Nintendo zelf. Een truc die altijd het proberen waard is, is het resetten van de console door de power button twaalf seconden in te drukken. Hierna zal de Switch uit moeten schakelen en kan hij weer aangezet worden met een druk op dezelfde knop.



Oplaadproblemen

Nintendo heeft ervoor gekozen het opladen via usb-c te laten verlopen, zodat hij compatible is met veel snoeren. Niet alle adapters en powerbanks kunnen de Switch echter opladen, dus het is zaak om dit in de gaten te houden.

Daarnaast melden veel bezitters dat de Switch niet altijd tot honderd procent wordt opgeladen, maar blijft steken bij de tachtig.

Oplossing – Het eerste probleem is eenvoudig op te lossen, namelijk door ervoor te zorgen dat de juiste voeding wordt gebruikt. Voedingen tussen de 5V/1.5A en 15V/2.6A zouden genoeg moeten zijn om de Switch op te laden. Lang niet alle powerbanks zullen binnen dit spectrum vallen, dus is het zaak om te checken of dit wel zo is. Verder zijn powerbanks met een hoge capaciteit en usb-c naar usb-c kabels het meest ideaal.

De oplossing voor het niet volledig opladen van de Switch is nog niet gevonden. Wellicht dat het een ingebouwde veiligheid is om de accu te voorzien van een langere levensduur, net als smartphone-laders die langzamer gaan laden boven de negentig procent.

Schade aan de coating

Tot slot zijn er verschillende berichten opgedoken over schade aan de coating van de Switch door skins. Bij het verwijderen van de opplakbare skins was bij sommige gebruikers daarom schade te zien aan de Joycons en de tablet zelf.

Oplossing – Voor slachtoffers van het probleem is er weinig aan te doen. Ironisch genoeg zou het verholpen kunnen worden door een andere skin over de beschadigde laag te plakken, maar dat zou de Switch enkel verder beschadigen.

Het beste is daarom om geen skins te gebruiken. Fabrikant dbrand heeft alle bestellingen voor Switch-skins al geannuleerd , omdat ze oproepen deze niet te gebruiken.