De Bioscoopstoel #6 – Deadpool is terug

Pak die bak popcorn erbij en ga er maar weer goed voor zitten, want zoals gebruikelijk bespreekt ondergetekende elke maandag het meest interessante film- en serienieuws met je. Naast de gebruikelijke nieuwtjes en nieuwe trailers is er ook ruimte voor verschillende tips. Wie weet lees je nog iets over een film of serie die je nog niet kende!

In de bioscoop

Eindelijk is het zover, aanstaande donderdag draait weer een ouderwetse monsterfilm in de Nederlandse zalen. Vanaf dan is Kong: Skull Island namelijk te zien! Ik heb persoonlijk een zwak voor monsterfilms. Nog ver voor mijn geboorte was het één van de belangrijkste filmgenres, maar helaas lijken veel mensen in Hollywood het tegenwoordig een beetje te cheesy te vinden. Met het succes van de in 2014 verschenen Godzilla lijken studio’s het echter weer aan te durven. Sterker nog, Skull Island speelt zich in hetzelfde universum af als Godzilla en de bedoeling is dan ook dat de monsters elkaar in een toekomstige film tegen gaan komen.

Het verhaal mag inmiddels redelijk bekende kost zijn: een team van wetenschappers en soldaten reist af naar een mysterieus, tropisch eiland waarop verschillende monsters, waaronder de bekende gigantische aap, leven. Dat levert waarschijnlijk genoeg mooie actie op, aan onderstaande trailer te zien. Simpel popcornvermaak dus!



Hype

Superheldenfilms zijn big business, en deze markt is inmiddels zo groot dat er ook ruimte is voor verschillende genres binnen dit type films. Dat blijkt wel uit het gigantische succes van Deadpool. Niet zo gek dus dat miljoenen mensen op het vervolg wachten. De eerste teaser van Deadpool 2 werd gedraaid voor de vertoning van Logan in de bioscopen . Hoewel de trailer eerst alleen via met camera opgenomen beelden op internet stond, gooide acteur Ryan Reynolds de trailer zelf in hoge kwaliteit online. Deadpool 2 moet begin 2018 in de bioscoop komen.



Ik ga even door met het plaatsen van trailers van gigantische Hollywood-producties. Hoewel we het er allemaal wel over eens kunnen zijn dat Disney de filmreeks tot de allerlaatste druppel uitmelkt, is een nieuwe Pirates of the Carribean-film toch altijd weer een spektakel. De eerste volledige trailer van Dead Men No Tales wilde ik dus toch even plaatsen.



De gouden tip

Na al het bovenstaande spektakel wilde ik in de gouden tip van deze week een persoonlijke favoriete serie aanhalen, namelijk Rectify. Deze ingetogen serie heeft inmiddels zijn vierde en laatste seizoen gehad en is gewoon netjes afgerond, dus je kunt er met een gerust hart aan beginnen.

Rectify draait om Daniel Holden, die als tiener in de gevangenis beland na een veroordeling vanwege het verkrachten en vermoorden van zijn vriendin. Na negentien jaar geeft nieuw vrijgekomen DNA-bewijs aan dat Daniel onterecht vastzit en hij wordt weer vrijgelaten. Gedurende de serie ondervindt je als kijker samen met Daniel hoe lastig het is om vooroordelen van mensen tegen te gaan en je leven na zo lang opgesloten te zitten weer op te pakken. Rectify is een lekker langzame serie die helemaal draait om het sterke acteerwerk. Wat dat betreft heeft de serie heel veel weg van één van HBO’s beste series, Six Feet Under.

Fans van laatstgenoemde moeten dus absoluut eens aan de slag met Rectify. De serie is voor een gedeelte te zien op het Nederlandse Netflix. Op de rest zou je, op Netflix dan, even moeten wachten. Op dvd en blu-ray is-ie sowieso te koop, bijvoorbeeld via Bol.com.



Persoonlijke klassieker

Iedereen heeft wel een lijstje met films die gewoonweg niet stuk kunnen. Films die je meteen noemt wanneer iemand naar je favorieten vraagt. Dat kunnen cultfilms zijn die door critici worden geprezen, of misschien juist Hollywood-blockbusters die bij het grote publiek in de smaak vallen, of zelfs allebei. In dit nieuwe onderdeel van De Bioscoopstoel wil ik verschillende redacteuren, maar ook IG-bezoekers aan het woord laten om over hun persoonlijke favoriet te praten.

Ik trap zelf af en kies daarvoor de Vengeance-trilogie. De drie films van de Zuid-Koreaanse geprezen filmmaker Park Chan-wook verschenen tussen 2002 en 2005 en hebben mij in die periode kennis laten maken met de sterke Koreaanse filmindustrie en de vele toffe films die het land rijk is. De trilogie bestaat uit Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy en Sympathy for Lady Vengeance. Hoewel het een trilogie is over het concept wraak, staan de films los van elkaar en zijn ze dus ook gewoon los te zien. Hoewel dit een kwestie van smaak is, vinden de meeste kijkers Oldboy de beste van de drie en de film heeft inmiddels dan ook een cultstatus gekregen. Er is zelfs een Amerikaanse remake van gemaakt. Ik raad je aan die lekker te negeren en het origineel te bekijken, samen met de twee andere films. Misschien ben je na het zien van deze trilogie ook niet meer weg te slaan van de Koreaanse films!



Dit was de Bioscoopstoel voor deze week. Laat zoals altijd vooral je eigen tips achter. Ik lees de comments elke week met veel plezier en het geeft mij ook vaak genoeg nieuwe ideeën voor deze rubriek!