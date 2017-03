Zo wissel je van eShop-regio op de Nintendo Switch - Trek alle eShops leeg!

De Nintendo Switch is regiovrij en dat vieren wij! Nintendo heeft het niet alleen mogelijk gemaakt om discs uit andere landen leesbaar te maken op iedere Switch; je kunt nu ook in de Amerikaanse, Japanse of zelfs Mexicaanse eShop winkelen, zonder dat je wordt tegengehouden door een (virtuele) muur.

Het beste van alles: het is heel eenvoudig om dit voor elkaar te krijgen. Volg de stappen in deze gids en je haalt straks de ene na de andere exotische game uit een buitenlandse eShop. Er valt namelijk nog veel meer te spelen op de Switch dan wat we in Nederland voorgeschoteld krijgen, waaronder een aantal gratis demo’s. Benieuwd welke games dit zijn? Scroll dan alvast naar beneden.

Hoe kom je in de Japanse of Amerikaanse eShop?



Stap 1: Maak een nieuw Nintendo Account aan

Ga naar https://accounts.nintendo.com/ en maak een nieuw account aan voor de eShop-regio van jouw keuze. Zorg ervoor dat je voor ieder account een ander e-mailadres gebruikt en dat je een echt e-mailadres gebruikt, want je moet het account verifiëren via een toegestuurde code.

Tip: Gebruik je Gmail? Dan kun je achter je standaard e-mailadres een plusteken (+) met daarachter iets willekeurigs zetten om zo een nieuw sub-adres te maken. Bijvoorbeeld: mijnemail+japan@gmail.com en mijnemail+usa@gmail.com. Nintendo ziet dit als een nieuw e-mailadres, maar je ontvangt de berichten gewoon op mijnemail@gmail.com. Zo hoef je niet te goochelen met tientallen alternatieve adressen bij het maken van nieuwe Nintendo Accounts.



Stap 2: Maak een nieuwe gebruiker aan op je Switch

Dit kun je doen via Systeeminstellingen > Gebruiker > Nieuwe gebruiker toevoegen.

Stem toe wanneer je wordt gevraagd of je je account wilt koppelen, en log in met de gebruikersgegevens van het account dat je net hebt aangemaakt. Je account is nu gekoppeld en je kunt nu de eShop bezoeken van de regio die je hebt ingesteld bij het maken van dit account.

Herhaal deze twee stappen voor elke buitenlandse eShop die je wilt bezoeken. Momenteel bevat alleen de Japanse eShop exclusieve content, maar een Amerikaans account is voor de toekomst wellicht ook handig.

Als je enkel interesse hebt in het downloaden van gratis demo’s en geen behoefte hebt om aankopen te doen in een andere valuta, ben je nu klaar en kun je de volgende stap overslaan!

Stap 3: Tegoed toevoegen aan je portemonnee

Nu wordt het wat lastiger. Als je een creditcard hebt, kun je proberen om daarmee je tegoed aan te vullen of iets aan te schaffen in een buitenlandse eShop. Onze ervaring leert echter dat niet elke creditcard wordt geaccepteerd. Mocht je tot deze pechvogels behoren (of je hebt geen creditcard), dan kun je via een omweg tegoed kopen.



• Tegoed kopen via Amazon (creditcard)

De makkelijkste manier om tegoed te scoren is via Amazon.com (Verenigde Staten) en Amazon.co.jp (Japan). Deze webwinkel verkoopt eShop-tegoedkaarten voor de adviesprijs. Als je nog geen account hebt, maak deze dan alvast aan (beide sites vereisen een eigen account).

Voordat je tegoed kunt kopen, moet je een Amerikaans dan wel Japans adres op je account geregistreerd hebben staan, afhankelijk van de winkel waar je probeert te bestellen. Zorg er dus voor dat je alvast een adres toevoegt aan je adresboek (via Your Account > My Addressbook). Je kunt deze site raadplegen voor een Amerikaanse adres en deze voor een Japans adres. Kies op Amazon.co.jp voor een “Domestic Address”.

Amazon.co.jp in het Engels?

Je hoeft niet met Google Translate te klungelen om Amazon.co.jp te browsen. Klik rechtsboven op de wereldbol en je kunt de weergavetaal omzetten van Japans naar Engels.

Zodra dit is gelukt, kun je een eShop-kaart aanschaffen. Hier vind je de beschikbare tegoedkaarten in dollars op Amazon.com en hier in Japanse yen op Amazon.co.jp. Kies het gewenste bedrag, voeg een betaalmiddel toe en voltooi de bestelling. Wanneer je een pop-up voor je kiezen krijgt die je naar de Nederlandse tak van Amazon wil brengen, klik dan op “Change your country setting” en kies uit de keuzelijst het Amerikaanse of Japanse adres dat je hiervoor hebt aangemaakt. Wanneer je wordt gevraagd een billing address toe te voegen, gebruik dan nogmaals een nepadres.

Zodra de bestelling is voltooid krijg je de opwaardeercode per e-mail of je kunt de code in je Amazon-account raadplegen. Soms moet je even wachten tot je aankoop is geverifieerd, maar dit zou niet lang moeten duren. De code is vervolgens in te lossen in de eShop.

Tip: Als je een specifieke game wilt kopen van de eShop, kun je soms ook direct een downloadcode aanschaffen. Bekijk hier alle Japanse downloadcodes en hier alle Amerikaanse downloadcodes.

• Tegoed kopen via een andere site

Als je geen creditcard hebt, ben je overgeleverd aan een van de vele websites die opwaardeerkaarten met winst doorverkopen. Deze sites bieden naast creditcard ook PayPal en soms iDEAL aan als betaalmethode. Voorbeelden zijn Play-Asia (PayPal), Solaris Japan (PayPal) en Nippon-Yasan (PayPal, iDEAL). Raadpleeg onze importgids als je meer info zoekt over deze websites.

Let op: Tegoed en downloadcodes gekocht in Japanse yen zijn enkel te gebruiken in de Japanse eShop en hetzelfde geldt uiteraard voor de andere regio’s.

Wat kun je downloaden in de Japanse eShop?



Zodra je je buitenlandse account(s) hebt aangemaakt op de Switch, kun je gelijk beginnen met winkelen. Open de eShop via het menu van de Nintendo Switch en je wordt gevraagd een account te kiezen. Kies nu één van de gebruikers die je hebt gekoppeld aan een buitenlands Nintendo Account en je bent binnen!

Let wel op, de Japanse eShop is enkel in het Japans te bekijken. Dat mag geen obstakel vormen, want alle beschikbare software is op één pagina gepresenteerd. Helaas is het niet duidelijk aangegeven welke games een demo hebben. Dat zijn Dragon Quest Heroes I & II, Puyopuyo Tetris S en Snipperclips (deze is ook verkrijgbaar in de Europese eShop). De demo’s download je door de productpagina te openen en dan de tweede optie te kiezen (体験版ダウンロード). Als het downloaden is voltooid is de demo vervolgens toegankelijk met iedere gebruikersaccount.

Hieronder vind je een overzicht van alle exclusieve software die je op het moment van schrijven in de Japanse eShop vindt en welke talen worden ondersteund.

Demo’s:



- Puyopuyo Tetris S (Japans) – Gratis

- Dragon Quest Heroes I & II (Japans) – Gratis

Games:



- Disgaea 5 (Japans, Engels) – 7538 yen (verschijnt 26 mei in Europa)

- Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence (Japans) – 9525 yen

- Blaster Master Zero (Japans, Engels) – 980 yen (verschijnt 9 maart in Europa)

- Soldam: World of Bloom (Japans) – 1500 yen

De demo van Puyopuyo Tetris S ondersteunt zowel single- als multiplayer in diverse modi en is daarom een absolute aanrader. Van een taalbarrière is bovendien nauwelijks te spreken bij een potje Tetris. Verder verschijnt Disgaea 5 pas eind mei in Nederland, maar is nu al in het Engels te spelen wanneer je deze uit de Japanse eShop hengelt. Kortom: het loont zeker om een buitenlands account aan te maken en af en toe een kijkje te nemen voorbij de digitale grenzen. Veel winkelplezier!