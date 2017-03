De Wekelijkse Gamekoopjes: veel PSN-deals en Ghost Recon

Elke week plaatsen we in samenwerking met Budgetgaming.nl de scherpste gamedeals van de week. Wekelijks zie je een aantal games die op een opvallende manier zijn afgeprijsd. Wel zo fijn voor je portemonnee! PlayStation 4

Pc

Gratis

Syberia 2

Awesomenauts van € 9,99, voor € 1,99

Nuclear Dawn van € 9,99, voor € 1,99

Dead Space van € 9,99, voor € 2,49

Sid Meier’s Pirate € 2,49

Sheltered van € 12,99, voor € 4,41

Helldivers van € 19,99, voor € 9,99

Homefront the Revolution van € 39,99, voor €9,99

Darksiders Warmastered Edition van € 79,99, voor € 15,99

Darksider II Deathinitive Editon € 15,99

Titan Quest Anniversary Edition van € 79,99, voor € 15,99

Trine: Enchanted Edition € 1,94

Trine 2: Complete Story € 2,54

Trine 3: The Artifacts of Power € 5,49

Left 4 Dead van € 19,99, voor € 4,99

Left 4 Dead 2 van € 19,99, voor € 4,99

Crusader Kings II van € 39,99, voor € 9,99

Crusader Kings II: The Old Gods van € 14,99, voor € 7,49

Crusader Kings II: Sons of Abraham van € 9,99, voor € 4,99

Crusader Kings II DLC



Humble Jumbo Bundle 8

$1 of meer:



- Valhalla Hills

- Legends of Eisenwald

- The Journey Down 1+2 Bundle



Meer dan het gemiddelde (op dit moment $5,60) of meer:



- Warhammer: End Times - Vermintide

- Jotun

- Turmoil

- Later komen er nog wat games bij



$10 of meer:

- Verdun



Bonus:

- 10% off Humble Monthly for New Subscribers

- Turmoil Soundtrack (Alleen te krijgen vanaf het pakket met meer dan het gemiddelde)



PlayStation 4

Fysiek

Dragonball Xenoverse van € 25,99, voor € 17,98

Mafia III van € 35,99, voor € 29,95

Mafia III Deluxe Edition (met Season Pass) van € 39,00, voor €35,25

365 dagen PSN Plus Voucher van € 48,- voor € 39,99

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands € 49,95



Double Discounts PlayStation Store

Hitman – The Complete First Season (PS4) was €59,99, nu €28,99

Batman: Return to Arkham (PS4) was €49,99, nu €19,99

Borderlands: The Handsome Collection (PS4) was €59,99, nu €11,99

Dragon Quest Builders (PS4) was €59,99, nu €29,99

Fahrenheit (PS4) was €13,49, nu €5,39

No Man’s Sky (PS4) was €39,99, nu €15,99

Ride 2 (PS4) was €69,99, nu €20,99

PS3/ Vita

Via de PlayStation Store voor PS Plus gebruikers

Deus Ex: Human Revolution (PS3) was €14,99, nu €4,99

Disgaea 3: Absence of Detention (VITA) was €19,99, nu €9,99

Disgaea 4: A promise Revisited (VITA) was €19,99, nu €9,99

Disgaea D2: A Brighter Darkness (PS3) was €19,99, nu €9,99

L.A. Noire (PS3) was €29,99, nu €5,99

L.A. Noire Complete Edition (PS3) was €39,99, nu €8,99

Metal Gear Solid (PS3/VITA) was €9,99, nu €3,99

Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty HD edition (VITA/PS3) was €12,99, nu €3,99

Metal Gear Solid 3 : Snake Eater HD edition (VITA/PS3) was €12,99, nu €3,99

Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots (PS3) was €14,99, nu €6,99

Metal Gear Solid V : Ground Zeroes (PS3) was €12,99, nu €2,99

Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (PS3) was €19,99, nu €9,99

Kijk hier voor alle deals.



Xbox One

Fysiek

Mafia III van € 35,99, voor € 29,95



Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands € 49,95



Xbox Live

Xbox One

Dead Rising 4 Season Pass* Add-On 40% korting, nu € 11,99

Rise of the Tomb Raider Season Pass* Add-On 75% korting, nu € 7,50

The Witcher 3: Wild Hunt Expansion Pass* Add-On 40% korting, nu € 14,99

The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine* Add-On 40% korting, nu € 11,99

The Witcher 3: Wild Hunt – Hearts of Stone* Add-On 40% korting, nu € 5,99

Witcher 3: The Wild Hunt – Game of the Year* 50% korting, nu € 25,00

Xbox 360

MEGA MAN 10* Back Compat 40% korting, nu € 5,69

MEGA MAN 9* Back Compat 40% korting, nu € 5,69

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition* 85% korting, nu € 4,49

Kijk hier voor alle Xbox Live deals.



Artbooks

The Art of Horizon van € 38,99, voor € 28,99