De Bioscoopstoel #7 – De terugkeer van Game of Thrones en de Dude

Hoe beter de week te beginnen dan jezelf even up to date brengen met het laatste film- en serienieuws? Voor wanneer je even die controller neerlegt om je handen wat rust te geven, maar nog steeds geprikkeld wilt worden met mooie beelden of een interessant verhaal. In de Bioscoopstoel komt Michel wekelijks met een aantal mooie tips aanzetten en wordt er natuurlijk ook vooruitgekeken naar al het lekkers dat er aan zit te komen.

In de bioscoop

Er draaien vanaf donderdag weer diverse nieuwe films in de bios, maar de meest interessante is een documentaire. Internationaal kwam hij in 2016 al uit, maar nu ook in de Nederlandse bioscopen: Gimme Danger, een prachtig portret van één van de meest uitbundige rocksterren ooit, Iggy Pop. Voor als je niet zo bekend met hem bent, dat is die gast met lang blond haar die altijd halfnaakt op het podium staat en waarvan zijn nummer ‘Lust for Life’ op de soundtrack van Trainspotting stond. De docu toont vooral Iggy’s carrière met de band The Stooges in de jaren zestig en zeventig. Absoluut de moeite waard om eens te checken, zeker als de muziek je ligt!



Nieuw op Netflix

Sinds dit weekend staat het tweede seizoen van Netflix-show Love online. De serie is gemaakt door niemand minder dan Judd Apotow, die met de veel te kort lopende serie Freaks and Geeks acteurs als Seth Rogen, Jason Segel en James Franco op de kaart zette en daarna films als Superbad, Pineapple Express en The 40 Year Old Virgin maakte. Love lijkt echter met de ingetogenere humor en focus op realistische perikelen tussen personages echter nog het meeste op Freaks and Geeks, en dat is alleen maar goed.

In seizoen één is te zien hoe de wat schuwe Gus een relatie aangaat met de uitgelaten Mickey. Seizoen 2 pakt de draad weer op en weet wederom een realistisch beeld neer te zetten van daten en relaties onderhouden in de hedendaagse maatschappij. Neem daarbij het zonnige maar verdorven Los Angeles als setting en het plaatje is af. Als je toch Netflix hebt, geef het dan zeker eens een kans. De irritatiefactor van de personages ligt voor sommige mensen hoger dan anderen, dus wees gewaarschuwd, maar ik kon daar na één aflevering wel overheen kijken.



The Dude abides

Wat is jullie favoriete comedy? Voor mij is er een onverslagen kampioen: The Big Lebowski, van de Coen-broers. Dit is een van die zeldzame films die elke keer dat je hem kijkt nóg beter wordt, en ik heb hem al minstens twintig keer gezien. Een vervolg zullen we waarschijnlijk nooit krijgen (al is dat misschien maar beter ooit, perfectie kun je immers niet verbeteren), maar we konden afgelopen week de ‘Dude’, het hoofdpersonage uit de film, toch nog even in actie zien.

John Goodman, die de rol van Walter Sobchack op zich nam in The Big Lebowski, werd namelijk ingehuldigd op de Walk of Fame en Jeff ‘The Dude’ Bridges was er om een korte speech te geven. Dat deed hij geheel in de stijl van de Dude. Het enige wat hier mist is een White Russian in zijn hand en Goodman die als afsluiter zegt “fuck it dude, let’s go bowling!” Tijd om deze cultklassieker maar weer eens op te zetten.



Hype

Ik sluit deze Bioscoopstoel af met een paar flink gehypte projecten, waarvan de grootste zonder twijfel het zevende seizoen van Game of Thrones is. De teaser geeft helaas niet veel prijs, al is het wel goed om te weten wanneer de serie weer terugkeert: 16 juli. Normaal zitten we rond deze tijd al een nieuw seizoen te kijken, maar dat feest gaat dit jaar niet door, onder andere omdat er veel scènes in de sneeuw geschoten moesten worden en de productie dus werd verplaatst. Dit seizoen kent maar zeven afleveringen (en het afsluitende achtste seizoen maar zes), dus geniet ervan nu het nog kan!



Hoe is het mogelijk? Hoe kan ik hyped zijn voor de derde Thor-film na de wat matige eerste twee films? Komt het door het korte nieuwe koppie van Hemsworth? Is het de duistere look van Cate Blanchett? Of is de enige echte Jeff Goldblum, die er heerlijk raar uitziet, de reden? Waarschijnlijk dat laatste. Het lijkt erop dat Marvel zich ook bewust is van hoe de eerdere films zijn ontvangen en de campness van Thor: Ragnarok daardoor naar een nieuw niveau tilt. En daar wordt ik stiekem weer erg benieuwd naar. De film komt eind dit jaar uit. Check onderstaande foto’s en begin jezelf ook af te vragen waarom je in hemelsnaam tóch naar deze derde Thor-film kunt uitkijken.

Een actiefilm met een kont schoppende Charlize Theron, gemaakt door Deadpool 2-regisseur en John Wick co-regisseur David Leitch? Graag! In Atomic Blonde is Theron een spionne die er door MI6 op uit wordt gestuurd om een mysterieus uitgelekte lijst met daarop de namen van alle Amerikaanse, Russische, Engelse en Franse spionnen te vinden. Dat levert in ieder geval alvast een stijlvolle trailer op



Dat was hem weer voor deze week, tijd om te stoppen met over films lezen en er zelf één te kijken… of natuurlijk gewoon weer over games op de rest van InsideGamer! Zelf nog een toffe film of serie gezien? Laat je horen in de reacties.