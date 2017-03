De grote membercontent van de maand verkiezing februari 2017

Er was iets vreemds aan de hand in februari. Misschien was het stilste voor de storm of een ernstig geval van blue monday, maar in februari was er opvallend minder membercontent dan normaal. Om die reden hebben we deze keer ook wat minder genomineerden dan gebruikelijk. Dat maart maar een stuk drukker mag worden!



MythicZ – Re-view Destiny

Destiny krijgt binnenkort zijn laatste updates en dan zit er een vervolg aan te komen. Volgens MythicZ is dit daarom het ideale moment om terug te blikken op wat de game allemaal teweeg heeft gebracht. Het Destiny van 2016 is niet het Destiny van 2017 als we MythicZ moeten geloven.





Rickachu – Martin en ik spelen op de Nintendo Switch

Het is inmiddels moeilijk voor te stellen, maar helemaal terug in februari was Switch nog grotendeels een mysterie. Rickachu kreeg echter toen al de kans om de nieuwste console van Nintendo alvast te checken en daar maakte hij (met een glansrol van onze eigen Martin) een hele leuke video over.





Mvoske – Vijf teleurstellingen die de Wii U met zich meebracht

Nu Switch gewoon verkrijgbaar is heeft Wii U echt zijn beste tijd gehad. Dat is volgens Mvoske een goed moment om terug te blikken op alle teleurstellingen die dit apparaat heeft gekend. Zoals hij zelf al aangeeft is Mvoske iemand die veel op Nintendo’s vorige console heeft gespeeld, dus kent hij alle plus- minpunten van binnenuit. In tegenstelling tot wat de titel van zijn artikel doet vermoeden is hij daarom behoorlijk genuanceerd.

Wie produceerde de beste membercontent in februari? MythicZ Rickachu Mvoske

Dat zijn ze alweer: de genomineerden voor de Membercontent van februari 2017! Neem alles rustig door en beslis vervolgens wie volgens jou de beste membercontent heeft geproduceerd. Kies zorgvuldig, want de winnaar van deze verkiezing ontvangt een vette prijs! Stemmen kan tot en met 20 maart 23:59. Zelf ook kans maken op een nominatie? Laat je inspireren door bovenstaande voorbeelden en laat je met passie uit over de game(s) waar jij wat over te zeggen hebt.